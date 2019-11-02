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له آراء شديدة الأذى.. إعلامي بقناة «TEN» يُهاجم الشيخ الشعراوي

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
حسام الدين حسين
حسام الدين حسين
لم يهدأ الرأي العام بمهاجمة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، من خلال منشور لـ"أسما" ابنة الفنان شريف منير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى هاجم الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد"، الذي يُعرض على فضائية "تن"، إمام الدعاة.
وقال حسام عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "فضيلة الإمام الشيخ الشعراوي.. له علاقة خاصة مع الشعب المصري لا يستطيع أحد إنكارها.. بس فضيلة الشيخ الشعراوي له آراء وفتاوي شديدة الأذى وحضرتك ممكن تخش بنفسك على يوتيوب وتدور وهتلاقي آراء صادمة وصعبة وعفى عليها الزمن، وبالنسبة لي أنا شايف كمان الستات بالذات
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