في أي عمر يمكن للطفل أن يراقب أخاه الأصغر؟

السلوك المسؤول يتضمن الحصول على درجات جيدة، والاستماع إلى توجيهات الوالدين، والحياة الاجتماعية الصحية، واحترام كبار السن، وإقامة علاقة ودية مع الأشقاء
العديد من الأمهات قد يتركن أطفالهن في المنزل بمفردهم من أجل قضاء مشوار بسيط أو الذهاب إلى العمل، أو لزيارة الأقارب والمرضى، ولكن في الحقيقة هناك سن معينة يجب أن يُترك فيها الأبناء بمفردهم فى المنزل، وقبلها يحتاجون إلى الرعاية والمراقبة.
وجدت الأبحاث المقدمة في المؤتمر الوطني للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الأطفال يجب أن يكونوا على الأقل فى عمر 12 سنة قبل أن يُتركوا وحدهم لأكثر من 4 ساعات، وليكون طفل في المنزل يقدم رعاية لطفل آخر فى أثناء وجودهما معًا بمفردهما، يجب على الآباء قياس مستوى اهتمام الطفل الأكبر سنا برعاية طفل أصغر سنا.
ما العمر المناسب ليكونوا جلساء للأصغر منهم؟
تقول إيلين كينيدي مور، الدكتورة في علم النفس: "ساعد طفلك على تكوين صداقات، وبناء القدرة على الصمود، وتطوير الذات الحقيقية"، وذلك حسبما ذكر موقع Health line.
كما أوضحت سارة بيرجر، الدكتورة في علم النفس السريري من ولاية ماريلاند، أن على الآباء التفكير في طريقة
ما العمر المناسب ليكونوا جلساء للأصغر منهم؟
تقول إيلين كينيدي مور، الدكتورة في علم النفس: "ساعد طفلك على تكوين صداقات، وبناء القدرة على الصمود، وتطوير الذات الحقيقية"، وذلك حسبما ذكر موقع Health line.
كما أوضحت سارة بيرجر، الدكتورة في علم النفس السريري من ولاية ماريلاند، أن على الآباء التفكير في طريقة التعامل بين أفراد الأسرة عند التفكير في ما إذا كان ينبغي السماح لطفل أكبر سنا برعاية أحد أفراد أسرته الأصغر منه.
كما أشارت إلى أنه من المحتمل أن يُترك معظم الأطفال في المنزل لفترات زمنية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا، ولكن يعتمد ذلك على مستوى نضج الطفل، لأن بعض الصغار قد يكون لديهم نضج كافٍ للقيام بهذا الأمر، كما نصحت بأن الأطفال الذين يخشون أن يتركوا بمفردهم أو مندفعون أو غير مدركين لظروفهم المحيطة يجب ألا يُتركوا.
ترك الطفل 4 ساعات مناسب
قالت فران والفيش، طبيبة نفسية من كاليفورنيا، إنها تميل إلى أن الطفل يجب أن يكون عمره 15 عامًا لكي يُترك بمفرده لمدة 4 ساعات على الأقل، موضحة أنه من المهم للآباء تقييم طفلهم بشكل فردي، حيث يتم الحصول على الاستقلال والحكم الذاتي والحرية من خلال التوضيح المستمر للسلوك المسؤول.
والسلوك المسؤول يتضمن الحصول على درجات جيدة، والاستماع إلى توجيهات الوالدين، والحياة الاجتماعية الصحية، واحترام كبار السن، وإقامة علاقة ودية مع الأشقاء، والقيام بالأعمال المنزلية، مشيرة إلى أن الأطفال الأصغر سنا لا يحصلون على نفس الامتيازات التي يربحها الأشقاء الأكبر سنا من خلال إظهار السلوك المسؤول، لكنها قالت: "يجب أن يكسب كل طفل طريقة".
هل ترك الأطفال بمفردهم إهمال أم استقلال؟
وجدت الأبحاث المقدمة في المؤتمر الوطني للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) أن الأطفال يجب أن يصلوا إلى 12 عامًا على الأقل قبل أن يتركوا بمفردهم لأكثر من 4 ساعات، وقبل ذلك يعد إهمالا من الوالدين خاصة الأم، حيث عدَّ الإخصائيون الاجتماعيون ترك طفل أقل من 8 سنوات إهمالا، كما أوضح الإخصائيون أنه من غير القانوني ترك طفل أقل من 12 عاما لمدة 4 ساعات بمفرده في المنزل.
إعداد الأطفال ليكونوا في المنزل وحدهم
قال كينيدي مور، إخصائي نفسي، إن ترك الطفل الأكبر سنا مع شقيقه الأصغر لمجالسته خطوة جيدة، ولكن يجب على الآباء إجراء سيناريوهات مختلفة كاقتحام محتمل أو وجود غريب عند الباب لتقييم كيفية استجابة الطفل.
كما أضاف بيرجر أنه يجب أن تكون العائلات واضحة بشأن القواعد التي تحكم أشياء مثل ما إذا كان يمكن للطفل اللعب في الخارج أو لديه وقت للجلوس أمام التليفزيون أو الهاتف.
وهناك طرق أخرى لتحديد ما إذا كان الطفل مستعدا لمجالسة شقيقه الأصغر، بما في ذلك قياس استجابة الطفل لحالة الطوارئ في الماضي، وتقييم ما إذا كان الطفل على دراية بمحيطه، ومعرفة ما إذا كان متسرعا أو يعرف رقم الهاتف والعنوان أم لا.
ومن ناحية أخرى كشفت "مور" عن أن الطفل سيحتاج إلى بعض الإرشادات حول حالة الطوارئ أو عدمها، ومتى يتم الاتصال بأحد الوالدين، ومتى يحاول فقط التعامل مع الأشياء، حيث يكتسب الأطفال الثقة من التعامل مع المسؤوليات وتعلّم الإدارة من تلقاء أنفسهم.