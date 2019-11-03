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في أي عمر يمكن للطفل أن يراقب أخاه الأصغر؟

السلوك المسؤول يتضمن الحصول على درجات جيدة، والاستماع إلى توجيهات الوالدين، والحياة الاجتماعية الصحية، واحترام كبار السن، وإقامة علاقة ودية مع الأشقاء
تحرير:فيروز ياسر ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
ترك الطفل بمفرده في المنزل
ترك الطفل بمفرده في المنزل
العديد من الأمهات قد يتركن أطفالهن في المنزل بمفردهم من أجل قضاء مشوار بسيط أو الذهاب إلى العمل، أو لزيارة الأقارب والمرضى، ولكن في الحقيقة هناك سن معينة يجب أن يُترك فيها الأبناء بمفردهم فى المنزل، وقبلها يحتاجون إلى الرعاية والمراقبة. وجدت الأبحاث المقدمة في المؤتمر الوطني للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الأطفال يجب أن يكونوا على الأقل فى عمر 12 سنة قبل أن يُتركوا وحدهم لأكثر من 4 ساعات، وليكون طفل في المنزل يقدم رعاية لطفل آخر فى أثناء وجودهما معًا بمفردهما، يجب على الآباء قياس مستوى اهتمام الطفل الأكبر سنا برعاية طفل أصغر سنا.
ما العمر المناسب ليكونوا جلساء للأصغر منهم؟ تقول إيلين كينيدي مور، الدكتورة في علم النفس: "ساعد طفلك على تكوين صداقات، وبناء القدرة على الصمود، وتطوير الذات الحقيقية"، وذلك حسبما ذكر موقع Health line. كما أوضحت سارة بيرجر، الدكتورة في علم النفس السريري من ولاية ماريلاند، أن على الآباء التفكير في طريقة
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الصداع-في-رمضان

امرأة تتنبأ بموعد إصابتها بالصداع النصفي

هل سمعت عن فرط حاسة الشم؟ إنه المصطلح الطبي الذي يشير إلى الإحساس القوي بالرائحة، وهو شيء يعاني منه كثير من الأشخاص ويعيشون معه. بالنسبة للبعض، يمكن أن ينظر إليه على أنه نوع من الإحساس الفائق، وبالنسبة للآخرين، يمكن أن تكون الروائح الشديدة. هناك امرأة تدعى ماري إبوورث، من لندن، ادعت أن لديها فرطا في حاسة الشم، وكشفت عما تواجهه خلال اليوم، حيث قالت: "قبل بضع سنوات، افترضت أن الجميع قد مروا بنفس ردود الفعل الشديدة التي شعرت بها"، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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