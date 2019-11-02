مدرب المحرق: الاتحاد من أقوى الفرق بالبطولة العربية

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

الاتحاد

أكد البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني لنادي المحرق البحريني، جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تقام بينهما غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 "ثمن النهائي" من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس). وقال المدير الفني لنادي المحرق البحريني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زعيم الثغر: "الاتحاد من أقوى الفرق المشاركة في البطولة، وتابعت ذلك من خلال مشاهدتي مبارياته في الدوري المصري والعربي الكويتي، ولكن نحن هنا من أجل الفوز".

وأضاف ماركوس باكيتا: "لدينا 3 غيابات بالفريق، وذلك بسبب انضمام 16 من لاعبينا للمنتخبات خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب لنا في مشكلات بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين الآخرين". يشار إلى أن أمن الإسكندرية وافق على حضور 5 آلاف مشجع لمؤازرة الاتحاد السكندري في مواجهته أمام المحرق البحريني، حيث عُقد الاجتماع

وأضاف ماركوس باكيتا: "لدينا 3 غيابات بالفريق، وذلك بسبب انضمام 16 من لاعبينا للمنتخبات خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب لنا في مشكلات بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين الآخرين".



يشار إلى أن أمن الإسكندرية وافق على حضور 5 آلاف مشجع لمؤازرة الاتحاد السكندري في مواجهته أمام المحرق البحريني، حيث عُقد الاجتماع التنسيقي بين قيادات الأمن بالمحافظة، بالإضافة إلى عامر حسين، رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، وجاسر شمس، المدير التنفيذي للنادي السكندري، والشركة المسؤولة عن الأمن والحراسة.



يذكر أن الاتحاد السكندري قد صعد لهذا الدور عقب اجتياز فريق العربي الكويتي، حيث فاز زعيم الثغر في الكويت بهدف نظيف أحرزه خالد قمر، وفي لقاء الإياب كرر سيد البلد فوزه بهدفين نظيفين، أحرزهما خالد قمر ورزاق سيسيه.

