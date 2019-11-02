رياضة

مدرب المحرق: الاتحاد من أقوى الفرق بالبطولة العربية

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
الاتحاد
الاتحاد
أكد البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني لنادي المحرق البحريني، جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تقام بينهما غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 "ثمن النهائي" من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس). وقال المدير الفني لنادي المحرق البحريني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زعيم الثغر: "الاتحاد من أقوى الفرق المشاركة في البطولة، وتابعت ذلك من خلال مشاهدتي مبارياته في الدوري المصري والعربي الكويتي، ولكن نحن هنا من أجل الفوز".
وأضاف ماركوس باكيتا: "لدينا 3 غيابات بالفريق، وذلك بسبب انضمام 16 من لاعبينا للمنتخبات خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب لنا في مشكلات بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين الآخرين". يشار إلى أن أمن الإسكندرية وافق على حضور 5 آلاف مشجع لمؤازرة الاتحاد السكندري في مواجهته أمام المحرق البحريني، حيث عُقد الاجتماع
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عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري، وأوضح الجنايني في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماعه مع اللجنة الإعلامية للبطولة، أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
برشلونة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
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طلعت يوسف

طلعت يوسف يتغنى بالمحرق.. ويتحدث عن غياب سيسيه

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، جاهزية فريقه قبل مواجهة المحرق البحريني، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، في ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وقال مدرب سيد البلد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المحرق من الأندية القوية التي تمتلك شخصية البطل، الخصم من أعرق الفرق في البحرين والمنطقة العربية، ولديّ ثقة كبيرة في قدرات لاعبي الاتحاد وشخصيتهم ورغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تخفيف الضغط خلال موقعة الإياب في البحرين".
فريق-الوداد-المغربي

الاتحاد العربي يعلن حكام مباراة الرجاء والوداد

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسناد مهمة مباراة الديربي العربي، بين الرجاء الرياضي و الوداد، يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور الثاني للبطولة العربية للأندية، التي تحمل اسم الملك محمد السادس، إلى طاقم تحكيم إماراتي سعودي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله، حيث أسند الاتحاد العربي المباراة للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن كحكم الساحة، بمساعدة مواطنيه محمد الحمادي وأحمد الراشدي، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع للسعودي محمد الهويش، ومواطنه خلال جلال مراقبا للحكام.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (3)

الإسماعيلي يفوز على الجزيرة الإماراتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فوزًا مهمًّا على حساب ضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية ضمن جولة الذهاب من دور الـ16 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية)، أحرز الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي ثنائية فريقه في الدقيقتين 40 و64 ليقودهم لفوز مهم قبل مباراة الإياب التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (3)

أزمة في معسكر الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة

حالة من عدم الاستقرار في معسكر فريق الإسماعيلي، قبل 24 ساعة من مباراة الدراويش ونظيره الجزيرة الإماراتي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـستة عشر، من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما غادر محمد فوزي حارس المرمى، معسكر فريقه، بعد علمه أن المدرب الصربي ميودراج يسيتش، سيدفع بالحارس محمد مجدي، وجلوسه على مقاعد البدلاء، في مواجهة الغد، وهو ما أثار غضب الحارس وقرر مغادرة المعسكر.
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