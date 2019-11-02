زوجة الشهيد الرائد باسم فكري: «وداعًا يا كل حاجة لي»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

"كان لي الأب والزوج والأخ والصديق والصاحب"، كلمات صعبة نعت بها "سارة رشاد الخطيب" زوجها الشهيد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، جنوبي قنا، الذي استشهد في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط. وجاءت وفاة زوجها بعد وفاة أسرتها في حادث مروري منذ سنوات.

وكتبت "سارة" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ظننت أن الدنيا تبسمت لي بمجيئك لي، لكن للأسف نفس المشهد يتكرر بعد 15 عامًا، المرة الأولى مع أهلي، والدي نقيب محامي قنا والبحر الأحمر بعد انقلاب سيارتنا في طريقنا للأقصر، وصعوبة إنقاذهم، لم ينجُ من الحادث سوى أنا وأختي، لم أستطع الذهاب

وكتبت "سارة" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ظننت أن الدنيا تبسمت لي بمجيئك لي، لكن للأسف نفس المشهد يتكرر بعد 15 عامًا، المرة الأولى مع أهلي، والدي نقيب محامي قنا والبحر الأحمر بعد انقلاب سيارتنا في طريقنا للأقصر، وصعوبة إنقاذهم، لم ينجُ من الحادث سوى أنا وأختي، لم أستطع الذهاب للمستشفى (مستشفى قفط) لرؤيتهم فى المشرحة، قلبي لم يطاوعني أرى أبي وأمي وميرنا وعبد الرحمن وعبد الله، ولم أصدق وفاتهم من الأصل".

وأضافت زوجة الشهيد: "صممنا على استكمال دراسة الطب (كنا ما زلنا فى العام الأول والثاني) بناءً على رغبة أبي رحمه الله، لكم أن تتخيلوا ظروف الحياة التي تخبطت فيها بنتان لمدة عشر سنين متواصلة، لن أتكلم عن إحساس الفقد والمرارة والخذلان من أقرب الناس التي جعلتك حتى تفقد ثقتك في نقاء الحياة، حتى التقينا أنا وباسم في أول فبراير 2014، لم ننس قط هذا التاريخ أنا وباسم، وجدت به من النقاء والطيبة والحنان والشهامة والحب الطيب النقي ما لم أكن أتوقع أن هذه الأشياء موجودة في هذا الزمن، لم يكن كأي ضابط شرطة من طيبته المفرطة، دخلنا في سلسلة من المشكلات لم تنتهِ بسبب المحيطين بنا ومع ذلك تمسك كل منا بالآخر وكأن كل من حولنا يستكثر علينا الفرحة معا، يعلم الله أن ما حدث كاد يقصم ظهري، لولا ثبات باسم وابتسامته الطيبة التي جعلت كل شيء يمر".

وتابعت: "تزوجنا فى 5/3/2015 بعدما اخترنا وحددنا الفرح اكتشفنا الشبه بين هذا التاريخ وتاريخ الحادث منذ 10 سنوات في 3/5/2005، فظننت أن الدنيا تصالحني".

واستكملت: "طبيعي كانت هناك العديد من الأزمات مثل أي بيت بس كانت بتتحل، رجل مصلٍّ ملتزم بقراءة ورد يومي بعد كل صلاة، كثير الاستغفار والذكر، حنون لأقصى درجة على ابنه سليم، يتعامل معه بعقلية الطفل وهو في الأصل باسم طفل، مرت السنون وأنا أعتقد أن الحياة صالحتني به، ولكن للأسف لم تستمر فرحتي طويلا ليتكرر نفس المشهد حين جاءتني مكالمة تليفونية بأن زوجي فى مستشفى قفط، فى الثامنة مساءً، لم أدرِ كيف ذهبت هناك وأنا في قمة انهياري لأجد أنه استشهد، كم كان المشهد قاسيا، صممت أن لا أتركه حتى أشاهده، لن أخاف مرة أخرى من إلقاء نظرة الوداع على أقرب الناس لي، قبّلت يده الشريفة الطاهرة ووجدته متبسما وكأنما أدى كامل واجبه ورسالته فى الحياة. الحياة لا تترك الطيبين الطاهرين طويلا، لكني كنت أحتاج إليك يا باسم، لمَ تركتني وحدي مرة أخرى؟ كنت لي نعم الحبيب والزوج والظهر والسند. وداعا يا حبيبي، وداعا يا رفيقي".