جريمة

زوجة الشهيد الرائد باسم فكري: «وداعًا يا كل حاجة لي»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
الشهيد وزوجته
الشهيد وزوجته
"كان لي الأب والزوج والأخ والصديق والصاحب"، كلمات صعبة نعت بها "سارة رشاد الخطيب" زوجها الشهيد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، جنوبي قنا، الذي استشهد في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط. وجاءت وفاة زوجها بعد وفاة أسرتها في حادث مروري منذ سنوات.
وكتبت "سارة" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ظننت أن الدنيا تبسمت لي بمجيئك لي، لكن للأسف نفس المشهد يتكرر بعد 15 عامًا، المرة الأولى مع أهلي، والدي نقيب محامي قنا والبحر الأحمر بعد انقلاب سيارتنا في طريقنا للأقصر، وصعوبة إنقاذهم، لم ينجُ من الحادث سوى أنا وأختي، لم أستطع الذهاب
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طعن-بالسكين

حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (3)

إصابة رئيسي مدينة الجيزة وحي شمال في حادث تصادم

حادث تصادم بنفق إمبابة بين حافلة ركاب وسيارة ملاكي كاد يودي بحياة رئيسي مدينة الجيزة وحي الشمال، اليوم السبت. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنفق إمبابة ووجود مصابين، فدفع اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، بتعزيزات مرورية وأوناش إغاثة، لرفع آثار الحادث وسحب الكثافات لحين تسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، مع نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

من المنوفية للدقهلية.. «راجح» تحول إلى أسلوب حياة

لم تكد قلوب أهالي المحروسة تستقر في موضعها من شدة الخوف والحزن من هول جريمة قتل الطالب محمود البنا على يد "محمد راجح"، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتيل الشهامة" ودارت أحداثها في مركز تلا التابع لمركز المنوفية، حتى تداول مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) مقطع فيديو ظنوا للوهلة الأولى أنه محض مزحة أو مشهد سينمائي ضمن أفلام "الأكشن"، حيث يظهر فيه صِبية لم يكملوا السن القانونية بعد، مدججين بأسلحة نارية وبيضاء ويهددون الجميع دون خوف من مصير قد ينتهي بهم خلف القضبان، مسجلين "راجح" آخر، لكن تلك المرة في محافظة الدقهلية.
قوات-الشرطة (3)

4 دقائق مصورة تكشف كواليس 31 يوما مداهمات أمنية

فرض السيطرة على ربوع البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "أستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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كمين-شرطه-في-سيناء

ضبط 35 كيلو أفيون داخل مخبأين سريين بسيارة في أطفيح

من أقصى صعيد مصر إلى جنوب محافظة الجيزة، وتحديدا مركز أطفيح الواقع بين محافظتي الجيزة وبني سويف، كانت وجهة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، حيث استقلا سيارة ميكروباص ملك والد أحدهما، لاستلام ما وصفاه بـ"صفقة العمر"، عمد الاثنان إلى إخفاء المواد المخدرة في مخبأين سريين داخل السيارة ظنا أن فعلتهما ستمر على رجال الشرطة المتمركزين في الكمائن الثابتة والمتحركة، لكن يقظة دورية أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أطفيح كشفت المستور بعد الاشتباه في السيارة وتفتيشها.
سطو-مسلح

حل لغز السطو على محطة وقود وسرقة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية وذلك بعد تلقي مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه، وعقب ذلك قاما بتوثيقه وتكميمه وفرا هاربين.
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