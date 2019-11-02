رياضة

بورنموث يفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
بورنموث
بورنموث
حقق فريق بورنموث فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «فيتنس فيرست»، ضمن مواجهات الجولة الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل جوشوا كينج هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45، ليرفع بورنموث رصيده إلى ستة عشر نقطة ويرتقي إلى المركز السادس مؤقتًا، بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يواجه وولفرهامبتون في وقت لاحق من اليوم، في المقابل تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 13 نقطة في المركز الثامن مؤقتا،
بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من فريق بورنموث، الذي هدد مرمى دي خيا أكثر من مرة، وطالب لاعبو مانشستر يونايتد بركلة جزاء بعد سقوط مارسيال، لكن الحكم لم يحتسب شيئًا. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل بورنموث هدف التقدم، بعدما أرسل سميث عرضية، استقبلها كينج الكرة، ورفع الكرة من فوق
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عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري، وأوضح الجنايني في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماعه مع اللجنة الإعلامية للبطولة، أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
برشلونة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
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مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام بورنموث

يستقبل بورنموث، اليوم السبت، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب فيتنس فيرست في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد بورنموث من النقاط، حيث يوجد في المركز التاسع، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 6 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، وسجل في تلك اللقاءات اليونايتد 17 هدفًا واهتزت شباكه بـ7 أهداف.
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
كلوب (1)

مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.
كلوب (2)

كلوب عن هدف مانشستر يونايتد: الـ«فار» أخطأ

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في شباك الريدز مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه كان من خطأ واضح. وقال المدير الفنى الألمانى في تصريحات عقب المباراة: "يونايتد خاض المباراة بطريقة دفاعية قوية، لكننا كنا نستحق الحصول على نقطة تعادل على الأقل". وأوضح كلوب: "كنا جيدين جدًّا لدرجة أننا كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة، منحنا مانسشتر فرصة اللعب بالطريقة التي يريدونها". وأكمل تصريحاته: "لم نتكيف مع ظروف المباراة بشكل جيد ولذلك شعرنا بأننا تحت ضغط لم نكن نريده، لاعبو يونايتد قدموا أداء رائعًا".
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