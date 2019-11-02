بورنموث يفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

بورنموث

حقق فريق بورنموث فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «فيتنس فيرست»، ضمن مواجهات الجولة الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل جوشوا كينج هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45، ليرفع بورنموث رصيده إلى ستة عشر نقطة ويرتقي إلى المركز السادس مؤقتًا، بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يواجه وولفرهامبتون في وقت لاحق من اليوم، في المقابل تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 13 نقطة في المركز الثامن مؤقتا،

بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من فريق بورنموث، الذي هدد مرمى دي خيا أكثر من مرة، وطالب لاعبو مانشستر يونايتد بركلة جزاء بعد سقوط مارسيال، لكن الحكم لم يحتسب شيئًا. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل بورنموث هدف التقدم، بعدما أرسل سميث عرضية، استقبلها كينج الكرة، ورفع الكرة من فوق

بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من فريق بورنموث، الذي هدد مرمى دي خيا أكثر من مرة، وطالب لاعبو مانشستر يونايتد بركلة جزاء بعد سقوط مارسيال، لكن الحكم لم يحتسب شيئًا.



وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل بورنموث هدف التقدم، بعدما أرسل سميث عرضية، استقبلها كينج الكرة، ورفع الكرة من فوق وان بيساكا، وأطلق تسديدة مباشرة في الشباك.



في الشوط الثاني، حاول مانشستر يونايتد العودة إلى اللقاء، وفشلت جميع المحاولات، وجاءت أخطر الفرص، في الدقيقة 82، عندما تصدى القائم لتسديدة مايسون جرينوود، ومرت الدقائق المتبقية دون وجود فرص حقيقية على مرمى الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز بورنموث بهدف نظيف.