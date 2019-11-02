رياضة

جمعة يتحدث عن فايلر ويوضح سبب غيابه عن المباريات

خرج صالح جمعة، لاعب الأهلي، وتحدث عن العديد من الملفات المهمة، أبرزها سبب عدم مشاركته في المباريات وأزمة التزامه داخل الفريق وميزة رينيه فايلر
تحرير:أحمد سعيد ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م
صالح جمعة
صالح جمعة
أعرب صالح جمعة، لاعب الأهلي، عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحا أن جميع الأمور مستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيز والاستقرار تمهد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والإفريقي، وأكد صالح جمعة أن معسكر الإمارات المقام حاليا يعد مهما للغاية، والفريق يستفيد منه يوما بعد الآخر، سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين، كما يعد فرصة جيدة ليتعرف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، على قدرات اللاعبين وإمكانياتهم بشكل أكبر؛ نظرا لتوليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.
وقال لاعب الأهلي إن الفريق عازم على مواصلة العروض القوية التي حققها قبل توقف مسابقة الدوري، حيث فاز الأهلي في جميع المباريات الست التي خاضها تحت قيادة فايلر محليا وإفريقيا، موضحا أن مجموعة اللاعبين الموجودين حاليا في الفريق متكاملة ومتجانسة، وتمتلك قدرات فنية عالية تؤهلها لتحقيق طموحات الجماهير والفوز
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عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

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مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

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لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لائحة عقوبات جديدة للاعبين بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعدل بعض العقوبات داخل اللائحة القديمة، وهو الأمر الذي طلبه السويسري تنفيذه مؤخرا.. وعلمت "التحرير" أن فايلر وضع لائحة بخصوص التأخير عن المران، وهو ما تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، إذ اتفق مع عبد الحفيظ تواجد أحد إداريي الفريق في غرف الملابس وتدوين أسماء اللاعبين المتأخيرين عن موعد التجمع، مقررا موعد الحضور في الرابعة عصرا، على |ن يبدأ المران في الخامسة مساء.
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الأهلي يستعد للزمالك بودية مع الإعلاميين

اتفق جهاز الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق الإعلاميين على خوض ودية يوم الإثنين المقبل في تمام الرابعة عصرًا، على استاد مختار التتش بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز. وفضل الجهاز الفني خوض ودية مع أحد فرق الدرجة الثانية لتجهيز كل اللاعبين الموجودين في الفريق، والذين لم ينضم أحد منهم إلى منتخب مصر الأول أو الأولمبي، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.
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