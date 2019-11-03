غير حياتك خلال 40 يوما باتباع هذا النظام الغذائي

تنتج أجسامنا هرمونات التوتر عندما يزداد معدل ضربات القلب؛ لأنها لا تستطيع التمييز بين قدرتك على التخلص من التوتر أو إصابتك به؛ لذا يوصى بالمشي بدلا من الكارديو
نظرا لأن أغلب الأشخاص يتبعون عادات يومية غير صحية، فيهملون ممارسة الرياضة ويميلون إلى تناول أطعمة غير صحية، كشفت معالجة بالطرق الطبيعية عن كيفية تحويل الجسم للأفضل خلال 40 يوما من خلال اتباع عادات جديدة وتعزيز بعض الأطعمة في نظامك الغذائي.
جانيلا بورسيل، البالغة من العمر 50 عامًا، ومؤلفة الكتاب الجديد Your 40-Day Transformation تكشف عن نصائحها لتغيير الجسم وكذلك الأطعمة التي يجب أن نتناولها جميعا، سواء بكميات كبيرة لأنها صحية أو بكميات صغيرة لأنها مضرة، كما شاركت بطرق تساعد على إعادة ضبط الجسم.
كيف يمكنك تحويل جسمك في 40 يوما؟
إذا كنت تبحث عن طرق لتحويل جسمك، قالت جانيلا إن أفضل مكان للبدء هو إلقاء نظرة على حياتك وإزالة أكبر عدد ممكن من الضغوطات، وذلك لأن الضغوط ليست مرتبطة فقط بالإجهاد العاطفي، فعادة ما يكون الإجهاد البدني أعظم إجهاد تواجهه في يوم واحد، ويشمل ذلك طريقة النوم والجلوس والتفكير،
كيف يمكنك تحويل جسمك في 40 يوما؟
إذا كنت تبحث عن طرق لتحويل جسمك، قالت جانيلا إن أفضل مكان للبدء هو إلقاء نظرة على حياتك وإزالة أكبر عدد ممكن من الضغوطات، وذلك لأن الضغوط ليست مرتبطة فقط بالإجهاد العاطفي، فعادة ما يكون الإجهاد البدني أعظم إجهاد تواجهه في يوم واحد، ويشمل ذلك طريقة النوم والجلوس والتفكير، إلى جانب الوقوف أو الجدال.
وقالت إن الضغط البدني مرتبط بالمقدار الذي ندفع به أجسامنا عبر نوع العمل والتمرين الذي نقوم به والساعات التي نستريحها؛ فعلى سبيل المثال، إذا كنت شخصًا يتجول طوال اليوم دون أن تتنفس بعمق وتحمل التوتر في بطنك وعنقك وكتفيك، فستكون مصابا بالتوتر البدني.
كما كشفت أن هناك ضغوطا غير مرئية، جميع الأشخاص يتعرضون لها كالموجات الكهرومغناطيسية والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، التي تأتي من هاتفك المحمول وجهاز الكمبيوتر ومكبرات صوت البلوتوث وغيرها من الأجهزة التي تتصل بها.
وتوصي الطبيبة المعالجة بمحاولة الحد من هذه الأشياء قدر الإمكان عن طريق تقليل استخدامك التقني والتنفس بعمق من معدتك، كما أشارت إلى أهمية التمرين في هذه المرحلة، حيث أوصت بالتركيز على تمارين الكارديو.
وفي حين أن هناك العديد من الفوائد لهذا النوع من التمرينات، فإن هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل المضي قدما، حيث أوضحت أن ممارسة تمارين الكارديو يوميا ستؤدي إلى إنتاج عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ، حيث سيُحفز القلب ويزيد من التنفس والتوتر.
وقالت جانيلا: "تنتج أجسامنا هرمونات التوتر عندما يزداد معدل ضربات القلب، لأنها لا تستطيع التمييز بين قدرتك على التخلص من التوتر أو إصابتك به، لذا يُوصى بالمشي أو السباحة بدلا من الكارديو، بالإضافة إلى ركوب الدراجات، فالتمرينات الطبيعية غير المبالغ فيها مضادة للالتهابات".
ما الأطعمة التي يجب أن تقلل من تناولها؟
لمن يتطلعون إلى تحويل أجسادهم وعقولهم إلى الأفضل، قالت جانيلا إن هناك بعض الأطعمة التي يجب أن تأكلها أكثر، والبعض الآخر يجب عليك تركه إلى الأبد.
الخضراوات من الأطعمة الأساسية التي يجب تناولها وإضافتها إلى الوجبات اليومية، كما يجب التركيز على الدهون الصحية؛ مثل زيت الزيتون والأفوكادو إلى جانب الأسماك الزيتية كالسلمون والسردين.
وعندما يتعلق الأمر بما يجب عليك تجنبه، تقول جانيلا إنه يجب نسيان المشروبات المحلاة بالسكر، والفركتوز الموجود في العصائر المعلبة، بالإضافة إلى الدهون المتحولة والخبز الأبيض، إلى جانب المعجنات والمكرونة.
كما أوضحت أنه عند تناول السكر والكربوهيدرات المكررة، فإن الجسم يخبر الهرمونات بعدم استخدام الدهون للحصول على الوقود، ولكن لتخزينها، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
ما العادات اليومية التي يجب أن تدمجها لأجل صحة أفضل؟
من العادات الرئيسية التي يجب اتباعها تناول الماء الدافئ ووجبات العشاء الخفيفة، كما نصحت بتنظيف الأسنان في الصباح قبل تناول أي طعام لإزالة البكتيريا، ومن ثم منع ابتلاعها مع أول طعام تتناوله.
كما نصحت بشرب كوب كبير من الماء أول شيء في الصباح؛ لأن هذا سيؤدي إلى ترطيب الجهاز الهضمي ويساعدك على هضم كل ما تأكله لاحقا بشكل أكثر كفاءة.
آخر العادات التي تنصح باتباعها هي تناول وجبة عشاء خفيفة أو حتى تخطيها، حيث أوضحت أن البكتيريا غير الجيدة ستأكل نفسها إذا لم يكن هناك طعام لها.