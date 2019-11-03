غير حياتك خلال 40 يوما باتباع هذا النظام الغذائي

تنتج أجسامنا هرمونات التوتر عندما يزداد معدل ضربات القلب؛ لأنها لا تستطيع التمييز بين قدرتك على التخلص من التوتر أو إصابتك به؛ لذا يوصى بالمشي بدلا من الكارديو

تحرير:فيروز ياسر ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

تغيير حياتك خلال 40 يوما

نظرا لأن أغلب الأشخاص يتبعون عادات يومية غير صحية، فيهملون ممارسة الرياضة ويميلون إلى تناول أطعمة غير صحية، كشفت معالجة بالطرق الطبيعية عن كيفية تحويل الجسم للأفضل خلال 40 يوما من خلال اتباع عادات جديدة وتعزيز بعض الأطعمة في نظامك الغذائي. جانيلا بورسيل، البالغة من العمر 50 عامًا، ومؤلفة الكتاب الجديد Your 40-Day Transformation تكشف عن نصائحها لتغيير الجسم وكذلك الأطعمة التي يجب أن نتناولها جميعا، سواء بكميات كبيرة لأنها صحية أو بكميات صغيرة لأنها مضرة، كما شاركت بطرق تساعد على إعادة ضبط الجسم.

كيف يمكنك تحويل جسمك في 40 يوما؟ إذا كنت تبحث عن طرق لتحويل جسمك، قالت جانيلا إن أفضل مكان للبدء هو إلقاء نظرة على حياتك وإزالة أكبر عدد ممكن من الضغوطات، وذلك لأن الضغوط ليست مرتبطة فقط بالإجهاد العاطفي، فعادة ما يكون الإجهاد البدني أعظم إجهاد تواجهه في يوم واحد، ويشمل ذلك طريقة النوم والجلوس والتفكير،