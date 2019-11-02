ارتفاع ضحايا تفجير سوريا لـ 19 قتيلا و29 جريحا

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

انفجار سوريا_أرشيفية

? أعلن مصدر محلي سوري ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة في سوق شعبية في مدينة تل أبيض شمالي سوريا، اليوم السبت، إلى 19 قتيلا و29 جريحا، مؤكدًا أن التفجير نفذ بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود في سوق شعبية وسط تل أبيض الواقعة شمال محافظة الرقة في ثاني حادث من نوعه منذ دخول الجيش التركي إلى المدينة. وسيطرت القوات التركية بالتعاون مع حلفائها من فصائل المعارضة السورية، على تل أبيض في شمال محافظة الرقة على الحدود مع تركيا، يوم 13 أكتوبر الماضي، في إطار عملية عسكرية شنتها يوم 9 أكتوبر ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال : إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على 5 قرى من الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة له، وهي "رجلة" و"أبو رأسين" و"الحمرا" و"المناخ" و"السيباطية" و"القاسمية" الواقعة على محور تل تمر وأبو رأسين.وتابع المرصد أن اشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل في محيط