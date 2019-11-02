إعلامي عن هجومه على الشعراوي: «من حقي اختيار فتوى تناسب عقلي»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

الإعلامي حسام الدين

يواصل الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد"، الذي يُعرض على فضائية "تن"، الجدل ونشر "بوستات" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الغرض منها انتقاد الشيخ الراجل محمد متولي الشعراوي. وكتب "حسين" على صفحته: "أنا مبسوط الحقيقة بعدد الزملاء الصحفيين اللى بينقلوا غن صفحتى.. وبشكرهم على المتابعة دى .. وياريت لو ينشروا الأتى بنفس حماس نشر البوست السابق، فضيلة الإمام الشعراوى إمام جليل له رصيد كبير من الحب عند كل المصريين، فضيلة الإمام الشعراوى بذل جهد كبير فى تفسير القرآن ووصل إلى الناس بطريقته البسيطة.

وتابع: "لم أقل اسم الشعراوى إلا ويسبقه وصف "فضيلة الإمام، ده كلام قلته من قلبى فى البوست الأول وبكرره دلوقتى.. لكن للأسف أنا عارف إن محدش هينشره بنفس الكثافة.. لأنه مش هيجيب ترافيك .. ومفيهوش مايبحث عنه السائرون خلف الترند، ومرة تانية له مني كل التقدير والاحترام.. و لكنه ليس قديسا.... شيخ جليل يخطأ