السيسي يوجه بتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل، وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في منظومة السكك الحديدية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسلم راضي، أن الرئيس السيسي وجه، خلال الاجتماع، بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل، وفق ما هو مخطط، وفي ضوء تأثير ذلك القطاع الحيوي على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.كما وجه الرئيس
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسلم راضي، أن الرئيس السيسي وجه، خلال الاجتماع، بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل، وفق ما هو مخطط، وفي ضوء تأثير ذلك القطاع الحيوي على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في منظومة السكك الحديدية.
وأشار السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضا، بسرعة الانتهاء من تنفيذ خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة لربطها بكلٍ من القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومختلف ضواحي القاهرة، بالإضافة إلى البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع، المقرر أن يربط ما بين مدينتي العلمين والعين السخنة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض الموقف المالي والتعاقدي والتنفيذي للمشروعات الجارية بالوزارة، وكذا الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية، كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، وكذلك جهود تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وذلك في إطار تعاقدات هيئة السكة الحديد مع الشركات العالمية في هذا الصدد.
كما استعرض وزير النقل جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها محطة مصر، والتوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية بالتوازي مع دعم القدرات البشرية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوي الأمان والخدمات التي يقدمها مرفق السكك الحديدية للمواطنين.
وعرض وزير النقل مستجدات العمل في تطوير أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذا تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع، الذي يصل طوله إلى 42 كم، ويشمل 40 محطة ليربط غرب القاهرة بشرقها.