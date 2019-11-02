السيسي يوجه بتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل، وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في منظومة السكك الحديدية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسلم راضي، أن الرئيس السيسي وجه، خلال الاجتماع، بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل، وفق ما هو مخطط، وفي ضوء تأثير ذلك القطاع الحيوي على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.كما وجه الرئيس