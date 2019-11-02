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السيسي يوجه بتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل، وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في منظومة السكك الحديدية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسلم راضي، أن الرئيس السيسي وجه، خلال الاجتماع، بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل، وفق ما هو مخطط، وفي ضوء تأثير ذلك القطاع الحيوي على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.كما وجه الرئيس
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وائل-الإبراشي

الإبراشي عن واقعة الكمسري: التزويغ من التذكرة لا يعني الموت

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة كمسري القطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر»، والذي رح ضحيتها الشاب «محمد عيد»، وإصابة أخر، قائلًا، إن الواقعة كشفت أن منظومة النقل في مصر بها خلل لا تراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للركاب، مضيفًا خلال برنامجه «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون اي»، أن قطار السكة الحديد لم يكن وسيلة نقل مواطنين فقط، بل هو مجتمع كامل الأرجاء، موضحًا أن التزويغ من التذكرة لا يعني الموت، ولكن هذا يعني أن نقدمه للمسائلة القانونية وليس نقدمه لآخرته.
احمد -موسى

أحمد موسى: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير»

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما فعله الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مع أسرة الشاب «محمد عيد»، ضحية حادث قطار «الإسكندرية - الأقصر»، أمرًا محترم، ويدل على أنه قادم من مؤسسة عسكرية، وراجل مسئول، مضيفًا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر عن علاقته بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، معلقا: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير، وعن علاقتي بأي حد من أبناء المؤسسة العسكرية.. متحاولوش.
خالد أبو بكر

خالد أبو بكر عن واقعة «ضحية القطار»: تعظيم سلام لكامل الوزير

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الخطأ الوحيد لوزارة النقل في واقعة "ضحية الكمسري"، كان البيان الذي صدر عن الوزارة بشأن الواقعة، ولكن بخلاف البيان فإن تصرفات وزير النقل "تعظيم سلام". وأضاف أبو بكر خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الدولة لم ولن تصمت عن واقعة ضحية القطار، حيث سيصدر النائب العام بيانا تفصيليا عن الواقعة خلال الساعات القادمة، كما توجه وزير النقل إلى أسرة المتوفي، وأكد لهم أن حق ابنهم لن يضيع.
وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (1)

شقيق «ضحية الكمسري»: «وزير النقل جدع وأنا مش بطبل»

قال تامر عيد، شقيق ضحية كمسري قطار الإسكندرية، إن وزير النقل المهندس كامل الوزير قام بزيارة العائلة، ووعده بتحمل نفقة المحامي من جيبه الشخصي، وفي حال الحكم على الكمسري لن يتم استئناف الحكم، ولن تقوم وزارة النقل بالدفاع عن الكمسري. وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن شقيقه لم يكن بائعًا جائلًا مثلما قيل، ولكنه كان يقوم بالرسم على الميداليات والجلد، لافتَا إلى أن شقيقه كان في محافظة الإسكندرية لقضاء أسبوع مع صديقة في شقة خاصة بالعائلة، معقبًا: "شغلانة البيع في القطر مش حاجة عيب، بس الحقيقية إن أخويا مكنش بائع في القطار".
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