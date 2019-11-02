تريزيجيه يحرز أول أهدافه فى البريميرليج تحت أنظار صلاح

تحرير:محمد جمال ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

تريزيجيه

نجح الدولى المصرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، فى إحراز أول أهدافه فى الدورى الإنجليزي تحت أنظار محمد صلاح زميله فى المنتخب ونجم ليفربول، ويخوض ليفربول مواجهة أمام أستون فيلا، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، ويتقدم حتى الآن فريق تريزيجيه بهدف الدولى المصرى فى الدقيقة الـ21 من عمر المباراة، ليمنح فريقه تقدما غاليا أمام الريدز. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.

ويدخل فريقا ليفربول وأستون فيلا مباراة اليوم بمعنويات عالية، حيث خطف فريق ليفربول تأهلا صعبًا بركلات الترجيح على حساب نظيره أرسنال، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة 5- 5 خلال المباراة، ليتأهل "الريدز" إلى ربع نهائى كأس الرابطة الإنجليزية، فى حين تغلب أستون فيلا على وولفر هامبتون بنتيجة 2- 1. ومن جانبه