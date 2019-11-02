سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

متظاهرو العراق يفتتحون أحد أهم شوارع العاصمة

تحرير:وكالات ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
افتتح عدد من المتظاهرين العراقيين شارع أبو نواس، الذي يعد أحد أهم شوارع العاصمة، وذلك بمساعدة من الشرطة الاتحادية، كاسرين بذلك أمرا من قيادة عمليات بغداد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكان عدد من المتظاهرين العراقيين أغلقوا، أمس الجمعة، حقل البزركان النفطي الواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد. وأفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن العشرات من المتظاهرين أقدموا على محاصرة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، ما أدى إلى إغلاقه وتوقفه عن العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، تخللتها أعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، عن إحصائية جديدة
اقرأ المزيد
احتجاجات العراق

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في العراق

أطلقت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم، قنابل غاز مسيلة للدموع على المتظاهرين قرب جسر الجمهورية، وساحة التحرير ببغداد، مما تسبب في إصابة العديد من المتظاهرين باختناق. وكانت مصادر عراقية، قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، حسبما أفادت سكاي نيوز في نبأ عاجل. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
تظاهرات-طرابلس -اليوم (4)

مظاهرات حاشدة بـ«لبنان» تسببت في قطع الطرق (صور)

خرجت جموع غفيرة من اللبنانيين للتظاهر، اليوم السبت، في شوارع مدينتي طرابلس وصيدا، وسط دعوات للتظاهر غدًا في ساحة الشهداء تحت شعار «أحد الوحدة»، إذ أكدت وسائل إعلام لبنانية ارتفاع عدد المحتجين عند تقاطع إيليا في صيدا، ما تسبب بقطع جزئي للطريق، وسط انتشار كثيف للجيش في المكان، فيما جابت مسيرة شوارع طرابلس على الرغم من تساقط الأمطار، انطلاقا من مناطق باب التبانة والزاهرية والسويقة والجسرين، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى محاربة الفساد.
علم السودان

السودان:لم نتخذ قرارا بتسليم متهمين للمحكمة الجنائية

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أن الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قرارا بعد، بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية. ونفت وزارة العدل المعلومات التي تداولتها بعض الصحف، عن أن وزير العدل شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية، موضحة أنه أكد خلال اجتماعه مع وفد منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، حرص الوزارة والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الافلات من العقاب، ولم يتطرق إلى موضوع التسليم للمحكمة.
مظاهرات الجزائر.jpg2

الجزائر: قبول 5 مرشحين للتنافس في انتخابات الرئاسة

أعلنت هيئة تنظيم الانتخابات الجزائرية، اليوم السبت، القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي، المتوقع أن يجري في 12 ديسمبر، قبول ملفات 5 مرشحين للرئاسة، إذ أوضح محمد شرفي، رئيس الهيئة، قبول ملفات كل من نجد عزالدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة، وعلي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد للترشح للرئاسة، وفقًا للعربية. وفي وقت سابق، قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح لانتخابات الجزائر الرئاسية.
اقرأ المزيد من الأخبار
احتجاجات العراق

مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال تظاهرات بغداد

أعلنت مصادر عراقية، مساء اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
علم العراق

بعد محاصرتها.. رفع علم العراق فوق القنصلية الإيرانية

رفع عددًا من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم السبت، العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء ذات الأهمية الدينية الخاصة، إذ أكد مراسل روسيا اليوم، أن رفع العلم تم بموافقة القوة المكلفة بحماية القنصلية، مشيرًا إلى أن المتظاهرين غادروا المبنى من دون أن يلحقوا به أي أضرار. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، نزلت إلى شوارع المحافظة لحماية المتظاهرين. وكان عددًا من المتظاهرين العراقيين قد حاصروا القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، مرددين هتافات مناهضة لطهران.
تظاهرات العراق

ارتفاع ضحايا احتجاجات العراق لـ63 قتيلا و2592 جريحا

أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال يومين من التظاهرات في أنحاء العراق إلى 63 قتيلًا و2592 جريحًا، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. جاء ذلك بعد أن أعلن عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فيصل عبد الله، مساء أمس الجمعة، مقتل 21 متظاهرا وإصابة 1779 آخرين جراء اطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات العراقية ضد المتظاهرين في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد..
مظاهرات العراق

متظاهرون عراقيون يحاصرون القنصلية الإيرانية بكربلاء

حاصر عدد من المتظاهرين العراقيين مساء اليوم السبت، في مدينة كربلاء، القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لطهران، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية أن صالح استقبل ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]