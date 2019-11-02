متظاهرو العراق يفتتحون أحد أهم شوارع العاصمة

تحرير:وكالات ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

احتجاجات العراق

افتتح عدد من المتظاهرين العراقيين شارع أبو نواس، الذي يعد أحد أهم شوارع العاصمة، وذلك بمساعدة من الشرطة الاتحادية، كاسرين بذلك أمرا من قيادة عمليات بغداد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكان عدد من المتظاهرين العراقيين أغلقوا، أمس الجمعة، حقل البزركان النفطي الواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد. وأفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن العشرات من المتظاهرين أقدموا على محاصرة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، ما أدى إلى إغلاقه وتوقفه عن العمل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، تخللتها أعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، عن إحصائية جديدة