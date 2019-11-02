متظاهرو العراق يفتتحون أحد أهم شوارع العاصمة
تحرير:وكالات
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
احتجاجات العراق
افتتح عدد من المتظاهرين العراقيين شارع أبو نواس، الذي يعد أحد أهم شوارع العاصمة، وذلك بمساعدة من الشرطة الاتحادية، كاسرين بذلك أمرا من قيادة عمليات بغداد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.
وكان عدد من المتظاهرين العراقيين أغلقوا، أمس الجمعة، حقل البزركان النفطي الواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد. وأفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن العشرات من المتظاهرين أقدموا على محاصرة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، ما أدى إلى إغلاقه وتوقفه عن العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، تخللتها أعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية.
وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، عن إحصائية جديدة
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، تخللتها أعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية.
وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا»، مضيفًا أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبينا أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحدث للمتظاهرين السلميين». (تفاصيل)