4 دقائق مصورة تكشف كواليس 31 يوما مداهمات أمنية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
قوات الشرطة
فرض السيطرة على ربوع البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "أستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
استهدفت الحملات بؤرا إجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ومنطقة "السحر والجمال" بمحافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 369 متهما بحوزتهم 130 قطعة سلاح ناري، و385 طلقة مختلفة الأعيرة، و27 قطعة سلاح أبيض، و115 قضية اتجار فى المواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (53,635 كيلوجراما
استهدفت الحملات بؤرا إجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ومنطقة "السحر والجمال" بمحافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 369 متهما بحوزتهم 130 قطعة سلاح ناري، و385 طلقة مختلفة الأعيرة، و27 قطعة سلاح أبيض، و115 قضية اتجار فى المواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (53,635 كيلوجراما لنبات البانجو المخدر – 6,700 كيلوجرام لمخدر الحشيش – 1,281 كيلوجراما لمخدر الهيروين – 30 جرام أستروكس – 618 قرصا مخدرا).
وشملت الجهود تنفيذ 22135 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5833 قضية متنوعة، وفحص 11866 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وهاربين من السجون إضافة إلى الإيقاع بـ108 تشكيلات عصابية ضمت 338 متهما، ارتكبوا 485 حادثا متنوعا.
أسلحة نارية وتنفيذ أحكام
أمكن ضبط 4774 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 4238 متهما وذلك على النحو التالى: (5 جرينوف – 5 رشاشات – 487 بندقية آلية – 966 بندقية – 360 مسدسا– 2951 فردا محليا – 12502 طلقة مختلفة الأعيرة) وضبط 12 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
كما تم ضبط 7299 قطعة سلاح أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء، والقبض على 688 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم (رشاش - 15 بندقية آلية – 27 بندقية غير مششخنة – 17 مسدسا – 171 فردا محليا – 448 سلاحا أبيض).
وجرى تنفيذ 2 مليون و147 ألفا و937 حكما قضائيا متنوعا أبرزها 20 حكما بالإعدام و446 حكما بالسجن المؤبد فضلا عن مليون و108 آلاف و735 حكم غرامة.
مكافحة المخدرات
تمكنت القوات من ضبط 6313 قضية مواد مخدرة، ضُبط خلالها 6683 متهما بحوزتهم (1,521,692 طنا من نبات البانجو، 464 كيلوجرام حشيش، 115 كيلوجرام هيروين، 39 كيلوجرام أفيون، 51 كيلوجراما من مخدر الأستروكس، 22 كيلوجراما من مخدر الفودو، 6 كيلوجرامات شابو، 140 جراما من مخدر الآيس، 660 جراما من مخدر الكيتامين)، وكمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 5 كيلوجرامات و327 ألفا و815 قرصا مخدرا.
وفى مجال ضبط القضايا النوعية أمكن ضبط 1041 قضية أحداث، و1048 قضية مصنفات فنية، وتحرير 854772 مخالفة مرورية متنوعة وإعادة 72 سيارة مُبلغا بسرقتها وكشف غموض 213 حادث (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي 401 متهم.
الأمن الاقتصادي
أسفرت الجهود الأمنية خلال الشهر المنقضي عن ضبط 32000 قضية تموينية متنوعة أبرزها 401 قضية أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 9688 أسطوانة، وضبط 108 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1188858 لترا، و427 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 115,632 طنا و45993 عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة.
وفي مجال قضايا التيار الكهربائي أمكن ضبط 294867 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 215 مليونا و364 ألفا و651 جنيها.
بالانتقال إلى قضايا التهرب الضريبي، تم ضبط 6234 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 5 مليارات جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.
وأسفرت حملات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط 57 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة، بمبالغ بلغت نحو 439 مليون جنيه، و2 مليون و515 ألفًا بعملات أجنبية مختلفة.