جريمة

4 دقائق مصورة تكشف كواليس 31 يوما مداهمات أمنية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
فرض السيطرة على ربوع البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "أستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
استهدفت الحملات بؤرا إجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ومنطقة "السحر والجمال" بمحافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 369 متهما بحوزتهم 130 قطعة سلاح ناري، و385 طلقة مختلفة الأعيرة، و27 قطعة سلاح أبيض، و115 قضية اتجار فى المواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (53,635 كيلوجراما
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حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
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إصابة رئيسي مدينة الجيزة وحي شمال في حادث تصادم

حادث تصادم بنفق إمبابة بين حافلة ركاب وسيارة ملاكي كاد يودي بحياة رئيسي مدينة الجيزة وحي الشمال، اليوم السبت. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنفق إمبابة ووجود مصابين، فدفع اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، بتعزيزات مرورية وأوناش إغاثة، لرفع آثار الحادث وسحب الكثافات لحين تسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، مع نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

من المنوفية للدقهلية.. «راجح» تحول إلى أسلوب حياة

لم تكد قلوب أهالي المحروسة تستقر في موضعها من شدة الخوف والحزن من هول جريمة قتل الطالب محمود البنا على يد "محمد راجح"، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتيل الشهامة" ودارت أحداثها في مركز تلا التابع لمركز المنوفية، حتى تداول مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) مقطع فيديو ظنوا للوهلة الأولى أنه محض مزحة أو مشهد سينمائي ضمن أفلام "الأكشن"، حيث يظهر فيه صِبية لم يكملوا السن القانونية بعد، مدججين بأسلحة نارية وبيضاء ويهددون الجميع دون خوف من مصير قد ينتهي بهم خلف القضبان، مسجلين "راجح" آخر، لكن تلك المرة في محافظة الدقهلية.
الشهيد باسم فكري وزوجته

زوجة الشهيد الرائد باسم فكري: «وداعًا يا كل حاجة لي»

"كان لي الأب والزوج والأخ والصديق والصاحب"، كلمات صعبة نعت بها "سارة رشاد الخطيب" زوجها الشهيد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، جنوبي قنا، الذي استشهد في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط. وجاءت وفاة زوجها بعد وفاة أسرتها في حادث مروري منذ سنوات.
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سلاح-ومخدرات

الشرطة تقتحم بؤر السلاح والكيف في ساحل سليم بأسيوط

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وجهت قوات الشرطة حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء أسعد الذكير مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن، استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اللواء علاء الدين سليم.
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الداخلية تضرب بؤر الكيف في القليوبية

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بالقليوبية، أسفرت عن ضبط عاطل مقيم بشبين القناطر بحوزته بندقية خرطوش، و150 جرام هيروين، وآخر مقيم ببندر شبين القناطر، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سلاح"، وبحوزته (بندقية آلية - 12 طلقة نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة.
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رحلة الشرطة لفرض سيطرتها على المحافظات في 7 أيام

أسبوع الحسم هو شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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كيف ترجمت الشرطة توجيهات وزير الداخلية خلال أسبوع؟

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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