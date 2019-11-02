4 دقائق مصورة تكشف كواليس 31 يوما مداهمات أمنية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

قوات الشرطة

فرض السيطرة على ربوع البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "أستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.

استهدفت الحملات بؤرا إجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ومنطقة "السحر والجمال" بمحافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 369 متهما بحوزتهم 130 قطعة سلاح ناري، و385 طلقة مختلفة الأعيرة، و27 قطعة سلاح أبيض، و115 قضية اتجار فى المواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (53,635 كيلوجراما