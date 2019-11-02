55 آلية عسكرية أمريكية تغادر سوريا إلى العراق

تحرير:وكالات ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

قوات أمريكية

غادرت 55 شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات تابعة للقوات الأمريكية، اليوم السبت، الأراضي السورية من معبر الوليد غير الشرعي إلى العراق، بحسب روسيا اليوم. وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، قد طالب الخميس الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه القوات التركية التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن، قائلا: «إن قواته مستمرة في حربها»، لافتا إلى أن تركيا والمجموعات المتطرفة التابعة لها بدأت باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال : إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على 5 قرى من الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة له، وهي "رجلة" و"أبو رأسين" و"الحمرا" و"المناخ" و"السيباطية" و"القاسمية" الواقعة على محور تل تمر وأبو رأسين.وتابع المرصد أن اشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل في محيط