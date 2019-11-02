مران الزمالك.. تصعيد ثلاثي الناشئين ورسالة لـ«زيزو»

تحرير:علي الزيني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

مران الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه، مساء اليوم، في معسكره المغلق المقام في مدينة السادس من أكتوبر، تحت قيادة المدرب الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، الذي اطمأن على محمد عبد الغني وعمر السعيد، العائدين من إصابة، وشهد المران انضمام 3 ناشئين للمعسكر هم أحمد عيد وحسام عبد المجيد (مواليد 2001) ومحمد طارق (مواليد 2002)، بعد مشاركتهم أمام حرس الحدود يوم الجمعة في بطولة الجمهورية، بينما عاد يحيى مفتاح ويوسف مرعي ويوسف محمود من المعسكر إلى فريق مواليد 1999، للمشاركة معه أمام إنبي يوم الأحد في بطولة الجمهورية للناشئين.

وحرص ميتشو خلال المران على تخفيف الحمل البدني وتأهيل اللاعبين بتدريب استمر 45 دقيقة. ووجه لاعبو الزمالك رسالة دعم ومؤازرة لزميلهم محمود عبد العزيز "زيزو" الذي خضع مؤخرا لجراحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ويخضع لاعب الوسط لفحص طبي يوم الإثنين من قبَل طبيب ألماني لتحديد موعد عودته إلى القاهرة. ويخوض

وحرص ميتشو خلال المران على تخفيف الحمل البدني وتأهيل اللاعبين بتدريب استمر 45 دقيقة.



ووجه لاعبو الزمالك رسالة دعم ومؤازرة لزميلهم محمود عبد العزيز "زيزو" الذي خضع مؤخرا لجراحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ويخضع لاعب الوسط لفحص طبي يوم الإثنين من قبَل طبيب ألماني لتحديد موعد عودته إلى القاهرة.



ويخوض فريق الزمالك مباراة ودية، الإثنين المقبل، على ملعبه مع جولدى، ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبى عقب نهاية فترة توقف الدورى.



ويحتل فريق نادي الزمالك المركز الثاني فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد أمام فريق إف سي مصر، علمًا أن فريق بيراميدز يتصدر جدول المسابقة برصيد 11 نقطة.