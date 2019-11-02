نابولي يسقط أمام روما في الدوري الإيطالي

تحرير:محمد جمال ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

فريق نابولى

نجح فريق روما فى الفوز على نظيره نابولى فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الأسبوع الحادى عشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتى أقيمت على ملعب أولمبيكاو، وسجل هدفى الذئاب كل من نيكولو زانيلو فى الدقيقة الـ19 وجوردان فيريتو فى الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء، بينما سجل هدف نابولى الوحيد أركاديوش ميليك فى الدقيقة الـ72 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة كانت من نصيب يلدرم ميرت تشيتين، لاعب روما. وبهذه النتيجة يحتل فريق الذئاب المركز الـ3 برصيد 22 نقطة، بينما يقع نابولى فى المركز السابع برصيد 18 نقطة.

واستطاع فريق روما منذ الدقيقة الأولى السيطرة على أجواء المباراة حتى جاء الهدف الأول بأقدام زانيولو فى الدقيقة الـ19، وهو الهدف الذى منح نابولى استفاقة لمحاولة العودة، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الذئاب. وفى الشوط الثانى استمرت المحاولات من الجانبين، لكن فيريتو نجح فى التقدم لصالح روما من ركلة جزاء

واستطاع فريق روما منذ الدقيقة الأولى السيطرة على أجواء المباراة حتى جاء الهدف الأول بأقدام زانيولو فى الدقيقة الـ19، وهو الهدف الذى منح نابولى استفاقة لمحاولة العودة، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الذئاب.



وفى الشوط الثانى استمرت المحاولات من الجانبين، لكن فيريتو نجح فى التقدم لصالح روما من ركلة جزاء فى الدقيقة الـ55، وجاءت بعد ذلك سيطرة كاملة من نابولى لينجح ميليك فى إعادة فريقه للمباراة فى الدقيقة الـ72 بهدف، لكن روما نجح على مدار ما تبقى من المباراة فى الحفاظ على شباكه بدون هدف ثانٍ، وقبل انتهاء المباراة تلقى تشيتين بطاقة حمراء فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، لتنتهى بتقدم الذئاب بنتيجة هدفين لهدف.