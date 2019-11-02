رياضة

نابولي يسقط أمام روما في الدوري الإيطالي

تحرير:محمد جمال ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
فريق نابولى
فريق نابولى
نجح فريق روما فى الفوز على نظيره نابولى فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الأسبوع الحادى عشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتى أقيمت على ملعب أولمبيكاو، وسجل هدفى الذئاب كل من نيكولو زانيلو فى الدقيقة الـ19 وجوردان فيريتو فى الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء، بينما سجل هدف نابولى الوحيد أركاديوش ميليك فى الدقيقة الـ72 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة كانت من نصيب يلدرم ميرت تشيتين، لاعب روما. وبهذه النتيجة يحتل فريق الذئاب المركز الـ3 برصيد 22 نقطة، بينما يقع نابولى فى المركز السابع برصيد 18 نقطة.
واستطاع فريق روما منذ الدقيقة الأولى السيطرة على أجواء المباراة حتى جاء الهدف الأول بأقدام زانيولو فى الدقيقة الـ19، وهو الهدف الذى منح نابولى استفاقة لمحاولة العودة، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الذئاب. وفى الشوط الثانى استمرت المحاولات من الجانبين، لكن فيريتو نجح فى التقدم لصالح روما من ركلة جزاء
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عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري، وأوضح الجنايني في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماعه مع اللجنة الإعلامية للبطولة، أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.
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ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

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مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

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بيرلو يكشف كواليس اقترابه من روما قبل يوفنتوس

تحدث أندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن اقترابه الشديد من الانتقال لصفوف روما في عام 2011 قادمًا من ميلان، قبل أن يغير بوصلته وينتقل إلى صفوف يوفنتوس، والذي حقق معه العديد من الإنجازات، وقال بيرلو، في تصريحات لإذاعة «Radio»: «قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت قريبًا من روما، كانت هناك اتصالات حقيقية، لكن في النهاية لم نصل إلى اتفاق"، وكان روما على وشك الدخول في حقبة جديدة حينها، في ظل ملّاكه الأمريكيين، مع وجود لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية».
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يوفنتوس يخشى مفاجآت تورينو في الدوري الإيطالي

يشتد التنافس بين يوفنتوس وإنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 11، وستكون ضربة البداية من ملعب الأولمبيكو، الذي سيحتضن صدام روما ونابولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل روما المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز السادس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان من قبل في الدوري الإيطالي في 144 مباراة، حقق خلالها روما الانتصار في 51 لقاء مقابل 43 انتصار لنابولي وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل روما في تلك المباريات 187 هدفًا واهتزت شباكه بـ163 هدفًا.
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ماذا ننتظر من الجولة الـ11 في الكالتشيو؟

يواصل يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الوصيف، صراعهما الشرس في قمة الدوري الإيطالي، بمواجهتين سهلتين نسبيا بعد فوز صعب وآخر غير مقنع في الجولة الماضية من المسابقة. ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في مسيرة خالية من الهزائم. لكن يوفنتوس احتاج إلى ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينجو من فخ التعادل ويفوز 2-1 على جنوى. ويخوض يوفنتوس، غدا السبت، مباراة الديربي أمام تورينو الذي يعاني بشدة بعد هزيمته الساحقة على ملعب لاتسيو برباعية بيضاء.
كريس-سمولينج (2)

إدارة روما تبدأ خطوات ضم سمولينج نهائيًّا

بدأت إدارة نادي روما الإيطالي فى اتخاذ أولى خطواتها للتعاقد مع كريس سمولينج، مدافع الذئاب بشكل نهائي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فى تقرير لها، أن سمولينج أقنع نادي روما بأدائه الدفاعي المذهل، خاصة بعدما تألق في مباراة الفريق الأخيرة أمام أودينيزي، وسجل هدفًا وخرج بشباك نظيفة. وكان سمولينج قد انتقل إلى صفوف النادى الإيطالى على سبيل الإعارة، قادمًا من اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك لمدة موسم واحد.
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