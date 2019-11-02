جريمة

من المنوفية للدقهلية.. «راجح» تحول إلى أسلوب حياة

مقطع فيديو امتد لدقائق معدودة أثار موجة غضب عارمة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد تفاصيل الاعتداء على طالب بأسلحة نارية وبيضاء بمنطقة المنزلة
تحرير:محمد الشاملي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
لم تكد قلوب أهالي المحروسة تستقر في موضعها من شدة الخوف والحزن من هول جريمة قتل الطالب محمود البنا على يد "محمد راجح"، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتيل الشهامة" ودارت أحداثها في مركز تلا التابع لمركز المنوفية، حتى تداول مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) مقطع فيديو ظنوا للوهلة الأولى أنه محض مزحة أو مشهد سينمائي ضمن أفلام "الأكشن"، حيث يظهر فيه صِبية لم يكملوا السن القانونية بعد، مدججين بأسلحة نارية وبيضاء ويهددون الجميع دون خوف من مصير قد ينتهي بهم خلف القضبان، مسجلين "راجح" آخر، لكن تلك المرة في محافظة الدقهلية.
حي المنزلة كان شاهدا على مشاجرة طاحنة بين مجموعة من الشباب، أطلق أحدهم طلقات عشوائية تجاه محل ألعاب "سايبر وبلاي ستيشن" من بندقية خرطوش كانت بحوزته، وتبعه آخر بحوزته "سنجة" منهالا بالضرب بكل وحشية على شاب لم يجد وسيلة للإفلات من تلك الفاجعة إلا الاحتماء في "كنبة" ليُنقل بعدها إلى مستشفى المنصورة الدولي
اقرأ المزيد
طعن-بالسكين

حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (3)

إصابة رئيسي مدينة الجيزة وحي شمال في حادث تصادم

حادث تصادم بنفق إمبابة بين حافلة ركاب وسيارة ملاكي كاد يودي بحياة رئيسي مدينة الجيزة وحي الشمال، اليوم السبت. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنفق إمبابة ووجود مصابين، فدفع اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، بتعزيزات مرورية وأوناش إغاثة، لرفع آثار الحادث وسحب الكثافات لحين تسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، مع نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
قوات-الشرطة (3)

4 دقائق مصورة تكشف كواليس 31 يوما مداهمات أمنية

فرض السيطرة على ربوع البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "أستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
الشهيد باسم فكري وزوجته

زوجة الشهيد الرائد باسم فكري: «وداعًا يا كل حاجة لي»

"كان لي الأب والزوج والأخ والصديق والصاحب"، كلمات صعبة نعت بها "سارة رشاد الخطيب" زوجها الشهيد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، جنوبي قنا، الذي استشهد في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط. وجاءت وفاة زوجها بعد وفاة أسرتها في حادث مروري منذ سنوات.
اقرأ المزيد من الأخبار
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

الداخلية تكشف مخططا إخوانيا لاستغلال حادث شهيد الشهامة

22 متهما ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ألقت قوات الشرطة القبض عليهم؛ لاتهامهم بمحاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين حسب بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، وأعدت الوزارة مقاطع فيديو لاعترافات بعض المتهمين، وقال خالد السيد محمد علي إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط على خلاف الحقيقة.
محمود البنا

حراسة مشددة في أولى جلسات محاكمة قاتل «شهيد الشهامة»

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتصدرها نظر محكمة شبين الكوم الكلية «أحداث»، أولى جلسات محاكمة محمد أشرف راجح و3 آخرين، المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالمنوفية محمود البنا، عقب قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد، إذ كان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أمر بإحالة محمد أشرف راجح و3 آخرين "محبوسين"، إلى المحاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى القضية رقم 14568 جنح تلا / المنوفية لسنة 2019.
عادل -شكل

«كان بيجامل في فرح».. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، القبض على كل من عادل شكل، كبير مشجي نادي الاتحاد السكندري، وأحمد سوادة، ومروان البوك، اليوم الإثنين، بتهمة حيازة أسلحة بعد تداول فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإحرازهم أسلحة بيضاء ونارية وترويع للمواطنين والبلطجة، فيما أصدر المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر، قراراً يقضي بحبس المتهمين الثلاثة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على المضبوطات من الأسلحة وتفريغ الفيديوهات التى تكشف حيازتهم للأسلحة.
قوات-الشرطة (3)

من الجنوب للشمال.. كواليس أسبوع الحسم للداخلية (فيديو)

فرض السيطرة في شتى أنحاء البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقدمةً قصارى الجهد من خلال مداهمة البؤر الإجرامية، ومطاردة الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]