من المنوفية للدقهلية.. «راجح» تحول إلى أسلوب حياة

مقطع فيديو امتد لدقائق معدودة أثار موجة غضب عارمة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد تفاصيل الاعتداء على طالب بأسلحة نارية وبيضاء بمنطقة المنزلة

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

مشاجرة - أرشيفية

لم تكد قلوب أهالي المحروسة تستقر في موضعها من شدة الخوف والحزن من هول جريمة قتل الطالب محمود البنا على يد "محمد راجح"، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتيل الشهامة" ودارت أحداثها في مركز تلا التابع لمركز المنوفية، حتى تداول مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) مقطع فيديو ظنوا للوهلة الأولى أنه محض مزحة أو مشهد سينمائي ضمن أفلام "الأكشن"، حيث يظهر فيه صِبية لم يكملوا السن القانونية بعد، مدججين بأسلحة نارية وبيضاء ويهددون الجميع دون خوف من مصير قد ينتهي بهم خلف القضبان، مسجلين "راجح" آخر، لكن تلك المرة في محافظة الدقهلية.

حي المنزلة كان شاهدا على مشاجرة طاحنة بين مجموعة من الشباب، أطلق أحدهم طلقات عشوائية تجاه محل ألعاب "سايبر وبلاي ستيشن" من بندقية خرطوش كانت بحوزته، وتبعه آخر بحوزته "سنجة" منهالا بالضرب بكل وحشية على شاب لم يجد وسيلة للإفلات من تلك الفاجعة إلا الاحتماء في "كنبة" ليُنقل بعدها إلى مستشفى المنصورة الدولي