من المنوفية للدقهلية.. «راجح» تحول إلى أسلوب حياة
مقطع فيديو امتد لدقائق معدودة أثار موجة غضب عارمة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد تفاصيل الاعتداء على طالب بأسلحة نارية وبيضاء بمنطقة المنزلة
تحرير:محمد الشاملي
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
مشاجرة - أرشيفية
لم تكد قلوب أهالي المحروسة تستقر في موضعها من شدة الخوف والحزن من هول جريمة قتل الطالب محمود البنا على يد "محمد راجح"، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتيل الشهامة" ودارت أحداثها في مركز تلا التابع لمركز المنوفية، حتى تداول مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) مقطع فيديو ظنوا للوهلة الأولى أنه محض مزحة أو مشهد سينمائي ضمن أفلام "الأكشن"، حيث يظهر فيه صِبية لم يكملوا السن القانونية بعد، مدججين بأسلحة نارية وبيضاء ويهددون الجميع دون خوف من مصير قد ينتهي بهم خلف القضبان، مسجلين "راجح" آخر، لكن تلك المرة في محافظة الدقهلية.
حي المنزلة كان شاهدا على مشاجرة طاحنة بين مجموعة من الشباب، أطلق أحدهم طلقات عشوائية تجاه محل ألعاب "سايبر وبلاي ستيشن" من بندقية خرطوش كانت بحوزته، وتبعه آخر بحوزته "سنجة" منهالا بالضرب بكل وحشية على شاب لم يجد وسيلة للإفلات من تلك الفاجعة إلا الاحتماء في "كنبة" ليُنقل بعدها إلى مستشفى المنصورة الدولي
حي المنزلة كان شاهدا على مشاجرة طاحنة بين مجموعة من الشباب، أطلق أحدهم طلقات عشوائية تجاه محل ألعاب "سايبر وبلاي ستيشن" من بندقية خرطوش كانت بحوزته، وتبعه آخر بحوزته "سنجة" منهالا بالضرب بكل وحشية على شاب لم يجد وسيلة للإفلات من تلك الفاجعة إلا الاحتماء في "كنبة" ليُنقل بعدها إلى مستشفى المنصورة الدولي حيث يصارع الموت متأثرا بإصابته، ليتداول كثيرون المقطع تحت عنوان "راجح المنزلة".
فى الأسبوع الماضي، كان الطالب محمد العربي، 17 سنة، مستقلا دراجة نارية قيادة صديقه، حيث تجولا فى شوارع حي المنزلة، وكاد قائد الدراجة يصطدم بأخرى، فوقعت مشادة كلامية حادة بين الطرفين وسط تراشق بالألفاظ، ثم تدخل صاحب الـ17 سنة معتذرا للطرف الآخر، وانصرف الجميع قبل وقوع مشاجرة.
استقر الحال بـ"محمد" وصديقه داخل محل ألعاب ملحق بكافيه بمنطقة الزهراء، لكنهما فوجئا بعودة قائد الدراجة بصحبة عدد من أصدقائه حاملا سلاحا ناريا، وراح يصوب تجاه الطرف الثاني بطريقة عشوائية، وحضر ثانٍ طويل القامة عريض المنكبين، بحوزته "سنجة" اعتدى بها على "محمد" وسط حالة من الخوف والفزع انتابت الجميع.
أسرع أهالي المنطقة إلى نقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وخضع لعملية جراحية في ساقه اليسرى لتركيب دعامة، فضلا عن إصابته بجروح في كلتا يديه، ومن المقرر خضوعه لجراحة أخرى لتركيب شرائح ومسامير.
وبالعودة إلى قضية "راجح"، كشفت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، عن أن تاريخ ميلاد محمد أشرف راجح، المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، هو 11 نوفمبر 2001، ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما، ومن ثم فالقضية لا تحوّل إلى الجنايات وستظل أحداثا.
واستدعت هيئة المحكمة الشهود، ومن بينهم العقيد محمد داوود، مفتش المباحث، والرائد أحمد الشافعى، رئيس مباحث مركز تلا، وخمسة أشخاص آخرين؛ لسماع أقوالهم فى القضية، وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة، كما قدم محامى المتهمين إلى المحكمة الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين.
كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، ومحمد أشرف راجح، وإسلام عاطف، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل محمود البنا، طالب بالصف الثانى الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات فى الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا فى دمائه.
وفي وقت سابق، ألقت قوات الأمن القبض على 22 متهما ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لاتهامهم بمحاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين، حسب بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، وأعدت الوزارة مقاطع فيديو لاعترافات بعض المتهمين، وقال خالد السيد محمد علي إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة عبر تطبيق (واتسآب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط على خلاف الحقيقة.