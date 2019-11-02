إصابة رئيسي مدينة الجيزة وحي شمال في حادث تصادم

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

حادث تصادم - أرشيفية

حادث تصادم بنفق إمبابة بين حافلة ركاب وسيارة ملاكي كاد يودي بحياة رئيسي مدينة الجيزة وحي الشمال، اليوم السبت. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنفق إمبابة ووجود مصابين، فدفع اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، بتعزيزات مرورية وأوناش إغاثة، لرفع آثار الحادث وسحب الكثافات لحين تسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، مع نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية عن أنه في أثناء سير سيارة ملاكي تقل اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة والمشرف العام على أحياء الجيزة، والمحاسب أسامة السقعان، رئيس حي شمال الجيزة، ومصطفى سالم، مدير متابعة حي شمال، اصطدمت بها حافلة ركاب بمنطقة نفق إمبابة. أسفر الحادث عن إصابة مستقلي السيارة الملاكي وتهشم