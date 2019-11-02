مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال تظاهرات بغداد
تحرير:وكالات
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
احتجاجات العراق
أعلنت مصادر عراقية، مساء اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.
وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
وأضاف الصالحي أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبينا أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحدث للمتظاهرين السلميين».
وأشار إلى أن «الشعب يريد تعديل قانون الانتخابات، خصوصا أن هذا القانون تمت صياغته وفق أطر
وأضاف الصالحي أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبينا أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحدث للمتظاهرين السلميين».
وأشار إلى أن «الشعب يريد تعديل قانون الانتخابات، خصوصا أن هذا القانون تمت صياغته وفق أطر سياسية لكتل سياسية معينة، وهذا أمر مرفوض والشعب رفضه، ولهذا يجب الاستماع لإرادة الشعب».
وأكد الصالحي ضرورة إعطاء فرصة لمجلس القضاء للعمل، وأن تبتعد الكتل السياسية عن التدخل في عمل القضاء، وتشكيل لجان تحقيقية محايدة بغرض التحقيق المباشر فى الانتهاكات التي وقعت، والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، السبت الماضي، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال يومين من التظاهرات في أنحاء العراق إلى 63 قتيلًا و2592 جريحًا.