مران الأهلي في دبي.. حضور أنيلكا وتأهيل حسين السيد

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

أنيلكا في مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشهد المران حضور النجم الفرنسي أنيلكا. وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، كما خاض حراس مرمى الفريق محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، تدريبات منفردة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل مشاركة الثلاثي في تدريبات الكرة.

وخاض الثلاثي حسين السيد وأحمد الشيخ ومحمود متولي، لاعبو الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش المران، وقام مارسيلو بتنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، وذلك بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مران أمس، ويقوم الشيخ بتنفيذ برنامج استشفائي للتخلص من الإجهاد العضلي، بينما يؤدي

وخاض الثلاثي حسين السيد وأحمد الشيخ ومحمود متولي، لاعبو الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش المران، وقام مارسيلو بتنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، وذلك بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مران أمس، ويقوم الشيخ بتنفيذ برنامج استشفائي للتخلص من الإجهاد العضلي، بينما يؤدي متولي برنامجا تأهيليا لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.



وخاض اللاعبون تدريبات مكثفة بالكرة وأجرى رينيه فايلر، المدير الفني، تقسيمة بمشاركة الحراس، ركز فيها على الجانب الخططي، الذي يسعى إلى تنفيذه بشكل رسمي خلال المباريات الرسمية بعد انتهاء فترة التوقف.



كما حرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وقبل تنفيذ الجوانب الخططية لشرح الجمل الفنية التي يرغب في التدريب عليها قبل المران.