تويتر يغلق حساب قناة المنار التابعة لميليشيات حزب الله

تحرير:وكالات ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

تويتر

أغلقت إدارة شركة «تويتر»، مساء اليوم السبت، حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، إذ قالت الشركة، إن الإغلاق تم بسبب مخالفة قواعد تويتر، مشيرة إلى أنه تم حظر معظم الصفحات الخاصة بها التي تنشط على شبكة تويتر، وفق مواقع لبنانية محلية، وشمل الإيقاف كل حسابات الأخبار ومعظم حسابات البرامج، وفقًا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل. يذكر أن إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها قامت بإيقاف بث قناة المنار اللبنانية وذلك لمخالفتها مواثيق الشرف الإعلامي.

وقالت نايل سات في بيان صحفي، إنها خاطبت المجموعة اللبنانية للإعلام المالكة لقناة المنار بشأن الشكاوى التي وصلت للشركة بعد قيام قناة المنار وإذاعة النور ببث محتوى في اكثر من برنامج من شأنه إثارة النعرات الطائفية والفتنه في الدول متلقية البث، مما يعد خرقاً للقانون والأعراف الدولية.وأوضحت نايل سات، أن