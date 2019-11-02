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تويتر يغلق حساب قناة المنار التابعة لميليشيات حزب الله

تحرير:وكالات ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
تويتر
تويتر
أغلقت إدارة شركة «تويتر»، مساء اليوم السبت، حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، إذ قالت الشركة، إن الإغلاق تم بسبب مخالفة قواعد تويتر، مشيرة إلى أنه تم حظر معظم الصفحات الخاصة بها التي تنشط على شبكة تويتر، وفق مواقع لبنانية محلية، وشمل الإيقاف كل حسابات الأخبار ومعظم حسابات البرامج، وفقًا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل. يذكر أن إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها قامت بإيقاف بث قناة المنار اللبنانية وذلك لمخالفتها مواثيق الشرف الإعلامي.
وقالت نايل سات في بيان صحفي، إنها خاطبت المجموعة اللبنانية للإعلام المالكة لقناة المنار بشأن الشكاوى التي وصلت للشركة بعد قيام قناة المنار وإذاعة النور ببث محتوى في اكثر من برنامج من شأنه إثارة النعرات الطائفية والفتنه في الدول متلقية البث، مما يعد خرقاً للقانون والأعراف الدولية.وأوضحت نايل سات، أن
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احتجاجات العراق

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في العراق

أطلقت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم، قنابل غاز مسيلة للدموع على المتظاهرين قرب جسر الجمهورية، وساحة التحرير ببغداد، مما تسبب في إصابة العديد من المتظاهرين باختناق. وكانت مصادر عراقية، قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، حسبما أفادت سكاي نيوز في نبأ عاجل. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
تظاهرات-طرابلس -اليوم (4)

مظاهرات حاشدة بـ«لبنان» تسببت في قطع الطرق (صور)

خرجت جموع غفيرة من اللبنانيين للتظاهر، اليوم السبت، في شوارع مدينتي طرابلس وصيدا، وسط دعوات للتظاهر غدًا في ساحة الشهداء تحت شعار «أحد الوحدة»، إذ أكدت وسائل إعلام لبنانية ارتفاع عدد المحتجين عند تقاطع إيليا في صيدا، ما تسبب بقطع جزئي للطريق، وسط انتشار كثيف للجيش في المكان، فيما جابت مسيرة شوارع طرابلس على الرغم من تساقط الأمطار، انطلاقا من مناطق باب التبانة والزاهرية والسويقة والجسرين، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى محاربة الفساد.
علم السودان

السودان:لم نتخذ قرارا بتسليم متهمين للمحكمة الجنائية

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أن الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قرارا بعد، بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية. ونفت وزارة العدل المعلومات التي تداولتها بعض الصحف، عن أن وزير العدل شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية، موضحة أنه أكد خلال اجتماعه مع وفد منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، حرص الوزارة والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الافلات من العقاب، ولم يتطرق إلى موضوع التسليم للمحكمة.
مظاهرات الجزائر.jpg2

الجزائر: قبول 5 مرشحين للتنافس في انتخابات الرئاسة

أعلنت هيئة تنظيم الانتخابات الجزائرية، اليوم السبت، القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي، المتوقع أن يجري في 12 ديسمبر، قبول ملفات 5 مرشحين للرئاسة، إذ أوضح محمد شرفي، رئيس الهيئة، قبول ملفات كل من نجد عزالدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة، وعلي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد للترشح للرئاسة، وفقًا للعربية. وفي وقت سابق، قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح لانتخابات الجزائر الرئاسية.
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حزب-الله (2)

أجبرها على المغادرة.. حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن حزب الله تصدى اليوم، لطائرة إسرائيلية بدون طيار، وتم إجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية، وأوضح التنظيم أنه قام في تمام الساعة الثانية و5 دقائق من بعد ظهر اليوم، بالتصدي لطائرة إسرائيلية من دون طيار في سماء جنوبي لبنان، وذلك باستخدام ما وصفه الحزب بـ"الأسلحة المناسبة"، مُجبرا إياها على مغادرة الأجواء اللبنانية.. ياأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس، باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.
سعد الحريري

«لم أعد أتحمل».. تفاصيل اجتماع الحريري بمسئول حزب الله

كشفت 4 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، تفاصيل ما دار في اجتماع لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، مشيرة إلى أن ذلك الاجتماع حسم قرار الحريري بالاستقالة، بعد أن وصل إلى طريق مسدود في الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تجتاح لبنان. ووفقا للمصادر، أبلغ الحريري المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، في الاجتماع الذي دار يوم الإثنين، بأنه لم يكن لديه خيار سوى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي سبب صدمة لخليل، الذي نصحه بعدم الرضوخ لمطالب المحتجين.
الحريري

«كلن يعني كلن».. هل يهدأ الشارع بعد استقالة الحريري؟

خلال الـ13 يوما من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ سنوات، والتي عمّت كل المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالة حكومته. وقال الحريري في كلمة موجهة إلى اللبنانيين عصر أمس: "حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله إلى صوت الناس ولحماية البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، واليوم وصلت إلى طريق مسدود، ويجب أن تكون هناك صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة"، وأكد قائلا إن "المناصب تذهب وتأتي، المهم كرامة وسلامة البلد".
احتجاجات لبنان

سبت الساحات وأنا الممول| كيف رد الحراك على نصر الله؟

يبدو أن لغة التخاطب والمقاربات الحوارية بين السلطة في لبنان والمنتفضين منذ 10 أيام لا تزال منعدمة حتى الآن، ما يعني أن المنتفضين لن يتراجعوا قبل تلقيهم مبادرة سياسية كبيرة وملموسة تحقق مطالبهم التي في مقدمتها رحيل الحكومة. وجاء خطاب زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمس الجمعة، ليزيد من اشتعال الانتفاضة اللبنانية، بعد اتهاماته للحراك بتلقي تمويل من السفارات الأجنبية. في محاولة جديدة عاد نصر الله ليقسم الحراك الشعبي إلى كيانات جديدة وأخرى تقودها سفارات خارجية ومخابرات أجنبية على حد قوله، مشيرا إلى أن حزب الله هو الأقوى على الأرض.
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