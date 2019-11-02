رياضة

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
اقتنص ليفربول فوزا صعبا أمام نظيره فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، فى المباراة التى أقيمت على ملعب فيلا بارك، وسجل لصالح أستون فيلا الدولى المصرى محمود تريزيجيه فى الدقيقة الـ21، بينما سجل هدف الريدز أندرو ربرتسون فى الدقيقة الـ87 ، وساديو مانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وشهدت المباراة تألقا من تريزيجيه، نجم أستون فيلا، إذ افتتح أول أهدافه مع فريقه الإنجليزي اليوم، منذ انضمامه.
بهذا الفوز يؤكد الريدز صدارته عرش البريميرليج برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذى يملك 25 نقطة فى رصيده. وشهدت الجولة سقوط فريق أرسنال في فخ التعادل أمام نظيره وولفر هامبتون، حيث تقدم المدفعجية في الدقيقة 21 عن طريق أوباميانج وتعادل خيمينيز للذئاب في الدقيقة 76، وبهذه النتيجة يصل رصيد
اقرأ المزيد
عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري، وأوضح الجنايني في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماعه مع اللجنة الإعلامية للبطولة، أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
برشلونة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد- صلاح‎

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة إصابة صلاح ومدة غيابه

كشف دافيد مادوك صحفي بجريدة ميرور الإنجليزية، عن حالة الإصابة التى يعانى منها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، وكان محمد صلاح قد خرج من ملعب أنفيلد واضعا الثلج على كاحله. وقال دافيد مادوك الذي تواجد في ملعب أنفيلد لتغطية لقاء ليفربول وتوتنهام: "على ما يبدو فإن جماهير ليفربول ستتلقى أخبارًا سيئة، صلاح شُوهد يغادر الملعب وهو يضع ثلجا على كاحله، مشاركته أمام مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي أصبح في محل شك الآن". وأوضح الصحفي الإنجليزي: "إصابة صلاح السابقة في نفس الكاحل جعلته يغيب لمدة 3 أسابيع".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

لالانا: تعليمات كلوب منحتنا التعادل أمام يونايتد

أكد آدم لالانا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن العودة من ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، بنقطة بعدما كان فريقه خاسرًا تعد رائعة، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية المباراة، قائلا: "من الرائع العودة وعدم الخسارة، الحصول على نقطة من ملعب أولد ترافورد، أمر إيجابي للغاية لأننا لم نكن في أفضل حالنا.. تعليمات كلوب كانت واضحة، طلب مني التأثير في اللقاء، كان متبقيا 25 دقيقة على النهاية ولم نكن في أفضل مستوياتنا؛ لذلك كان عليه النظر لدكة البدلاء للتغيير".
يورجن كلوب

كلوب يكشف سبب استبعاد صلاح أمام مانشستر يونايتد

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة أمام مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، موضحًا أنه قد يعود في مباراة دوري الأبطال أمام جينك.
مانشستر يونايتد

دي خيا أساسيا وراشفورد في هجوم اليونايتد ضد ليفربول

أعلن النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانسستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيواجه ليفربول بقيادة يورجن كلوب الألماني ضمن الجولة التاسعة من بريمرليج، على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم، ويتواجد دافيد دي خيا في حراسة مرمى مانشستر يونايتد، رغم التقارير التي كانت تشير لاحتمالية غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب السويد وهو يحرس مرمى اللاروخا إسبانيا، ويقود هجوم الريدز، ماركوس راشفورد، مع عودة مارسيال من جديد للفريق ولكن على مقاعد البدلاء بعد أن غاب الفترة الماضية للإصابة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]