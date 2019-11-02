ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

فريق ليفربول

اقتنص ليفربول فوزا صعبا أمام نظيره فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، فى المباراة التى أقيمت على ملعب فيلا بارك، وسجل لصالح أستون فيلا الدولى المصرى محمود تريزيجيه فى الدقيقة الـ21، بينما سجل هدف الريدز أندرو ربرتسون فى الدقيقة الـ87 ، وساديو مانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وشهدت المباراة تألقا من تريزيجيه، نجم أستون فيلا، إذ افتتح أول أهدافه مع فريقه الإنجليزي اليوم، منذ انضمامه.

بهذا الفوز يؤكد الريدز صدارته عرش البريميرليج برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذى يملك 25 نقطة فى رصيده. وشهدت الجولة سقوط فريق أرسنال في فخ التعادل أمام نظيره وولفر هامبتون، حيث تقدم المدفعجية في الدقيقة 21 عن طريق أوباميانج وتعادل خيمينيز للذئاب في الدقيقة 76، وبهذه النتيجة يصل رصيد