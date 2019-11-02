إينتراخت يقسو على بايرن ميونيخ بخماسية

تحرير:علي الزيني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

إينتراخت

هزيمة قاسية لم يتوقعها أحد، حيث سقط فريق بايرن ميونيخ أمام نظيره إينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «كومرزبنك أرينا» ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الألماني. وجاءت أهداف أصحاب الأرض عن طريق فيليب كوستيتش، وجبريل سو، وديفيد أبراهام، ومارتن هينتيريجر وجونكالو باسيينشيا، وفي المقابل سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق البافاري الوحيد، ليرتقي فرانكفورت إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما تراجع بايرن للمركز الرابع برصيد 18 نقطة.

بداية المباراة جاءت قوية، وفي الدقيقة التاسعة، تلقى فريق بايرن ضربة موجعة بطرد المدافع جيروم بواتينج بعد عرقلته لاعب فرانكفورت، ليضطر الفريق البافاري لإكمال المباراة بـ10 لاعبين في وقت مبكر. واستغل فريق إينتراخت النقص العددي للضيوف، وسجل فيليب كوستيتش الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف جبريل سو الهدف

بداية المباراة جاءت قوية، وفي الدقيقة التاسعة، تلقى فريق بايرن ضربة موجعة بطرد المدافع جيروم بواتينج بعد عرقلته لاعب فرانكفورت، ليضطر الفريق البافاري لإكمال المباراة بـ10 لاعبين في وقت مبكر.



واستغل فريق إينتراخت النقص العددي للضيوف، وسجل فيليب كوستيتش الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف جبريل سو الهدف الثاني في الدقيقة 32، وبعد مرور 4 دقائق، قلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق للضيوف.



وفي الدقيقة 49، عزز فرانكفورت تقدمه بهدف ثالث عن طريق ديفيد أبراهام، وسجل مارتن هنتريجر الرابع في الدقيقة 60، واختتم جونكالو باسيينشيا خماسية أصحاب الأرض.



وعلى ملعب «ريد بول أرينا» اكتسح فريق لايبزيج نظيره ماينز بثمانية أهداف دون رد، سجلها مارسيل سابيتسر، وتيمو فيرنير (هاتريك)، وكريستوفر نكونكو، ومارسيل هالستينبيرج، ويوسف بولسن، ونوردي موكيلي.