رياضة

إينتراخت يقسو على بايرن ميونيخ بخماسية

تحرير:علي الزيني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
إينتراخت
إينتراخت
هزيمة قاسية لم يتوقعها أحد، حيث سقط فريق بايرن ميونيخ أمام نظيره إينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «كومرزبنك أرينا» ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الألماني. وجاءت أهداف أصحاب الأرض عن طريق فيليب كوستيتش، وجبريل سو، وديفيد أبراهام، ومارتن هينتيريجر وجونكالو باسيينشيا، وفي المقابل سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق البافاري الوحيد، ليرتقي فرانكفورت إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما تراجع بايرن للمركز الرابع برصيد 18 نقطة.
بداية المباراة جاءت قوية، وفي الدقيقة التاسعة، تلقى فريق بايرن ضربة موجعة بطرد المدافع جيروم بواتينج بعد عرقلته لاعب فرانكفورت، ليضطر الفريق البافاري لإكمال المباراة بـ10 لاعبين في وقت مبكر. واستغل فريق إينتراخت النقص العددي للضيوف، وسجل فيليب كوستيتش الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف جبريل سو الهدف
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عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري، وأوضح الجنايني في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماعه مع اللجنة الإعلامية للبطولة، أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
برشلونة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
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ليفاندوفسكي‎

ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

حقق الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، رقمًا قياسيا، بعدما أحرز هدفًا في شباك فريق يونيون برلين، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الألماني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل في اللقاء التاسع على التوالي، وحافظ على سجله التهديفي المميز في الموسم الحالي، إذ سجل في 13 مباراة متتالية، في جميع المواجهات التي خاضها بقميص الفريق البافاري في الموسم الجاري.
بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
بايرن-ميونيخ‎

مدافع بايرن ميونيخ يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي

يبدو أن متاعب الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، لن تتوقف، وذلك بعد إصابة مدافعه نيكلاس سولي بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وذلك بحسب ما ذكره موقع بايرن ميونيخ الإلكتروني عبر بيان رسمي، وأتت تلك الإصابة في تعادل العملاق البافاري بنتيجة 2-2 أمام أوجسبورج ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني، وتأكد النادي من تعرض اللاعب لهذه الإصابة بعد الفحوصات التي أجراها تحت إشراف الطبيب هانز فيلهيلم مولر، وأكد بايرن ميونيخ أن سولي، صاحب الـ24 عامًا، سيخضع لعملية جراحية عاجلة، اليوم الأحد.
جيروم-بواتينج

الكشف عن تفاصيل فشل انضمام بواتينج إلى يوفنتوس

كان المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ، على مقربة من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تفشل الصفقة بين الطرفين. وتطرق موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أسباب فشل الصفقة، معددًا الأسباب وهي أن يوفنتوس لم ينجح في الاستغناء عن مدافعه دانييلي روجاني خلال الميركاتو الصيفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن يوفنتوس لم يكن مجنونًا بصفقة بواتينج، حيث إن اللاعب لم يكن على رأس قائمة أمنيات السيدة العجوز خلال الميركاتو.
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