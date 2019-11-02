رياضة

السيتي يتخطى عقبة ساوثهامبتون بصعوبة في البريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م
السيتي
السيتي
نجح فريق مانشستر سيتي في قلب الطاولة على نظيره فريق ساوثهامبتون، والفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). المباراة بدأت بصحوة للضيوف على غير المتوقع وكانوا ندًّا قويا لأصحاب الأرض، وتمكنوا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق جيمس وارد. لكن في الشوط الثاني، اختلفت الأمور بعد تدخل جوارديولا، وتمكن الكون أجويرو من تسجيل هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 70.
وواصل السيتي تفوقه حتى سجل كايل والكر هدف الفوز في الدقيقة 86، بعد متابعته للكرة العرضية بشكل رائع، ليرتفع رصيد السيتي عند النقطة 25 في وصافة ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة الثامنة في المركز الـ18. وفي ذات الجولة تمكن شيفيلد يونايتد من الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره بيرنلي في
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عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري، وأوضح الجنايني في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماعه مع اللجنة الإعلامية للبطولة، أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
برشلونة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
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ليستر سيتي (2)

ليستر يمزق شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف بالبريميرليج

في مباراة غير طبيعية، ووسط أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح الثعالب التسجيل سريعًا وسجل الهدف الأول بينجامين تشايلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي، بعدها بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان بيرتراند لاعب فريق ساوثهامبتون بعد أن أظهرت تقنية الفيديو تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي ليستر.
رحيم-سترلينج (1)

السيتي يسعى لقطع الطريق على ريال مدريد لضم سترلينج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي يجهز حاليًّا عرضا ضخما لرحيم سترلينج نجم الفريق، وذلك لقطع الطريق على ريال مدريد ضم اللاعب خلال موسم الانتقالات القادم. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن السيتي سيقدم لسترلينج 450 ألف جنيه استرليني أسبوعيًّا، من أجل إقناعه باستكمال مشواره الكروى مع الستيزنز. وكان سترلينج قد جدد عقده مع مانشستر سيتي في نوفمبر 2018، حيث يتقاضى 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، لكنه أكد فى تصريحات سابقة رغبته للعب في الخارج.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (4)

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
ايفرتون

إيفرتون يحصد 3 نقاط غالية بعد الفوز على وست هام

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ظهر اليوم السبت على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". أحرز بيرنارد الهدف الأول في الدقيقة 17، وأضاف سيلجي سيجوردسون الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة، ليرتفع بذلك رصيد إيفرتون إلى 10 نقاط يصعد بهم للمركز الثاني عشر بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 12 نقطة يحتل بها المركز الثامن.
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