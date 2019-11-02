السيتي يتخطى عقبة ساوثهامبتون بصعوبة في البريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

السيتي

نجح فريق مانشستر سيتي في قلب الطاولة على نظيره فريق ساوثهامبتون، والفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). المباراة بدأت بصحوة للضيوف على غير المتوقع وكانوا ندًّا قويا لأصحاب الأرض، وتمكنوا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق جيمس وارد. لكن في الشوط الثاني، اختلفت الأمور بعد تدخل جوارديولا، وتمكن الكون أجويرو من تسجيل هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 70.

وواصل السيتي تفوقه حتى سجل كايل والكر هدف الفوز في الدقيقة 86، بعد متابعته للكرة العرضية بشكل رائع، ليرتفع رصيد السيتي عند النقطة 25 في وصافة ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة الثامنة في المركز الـ18. وفي ذات الجولة تمكن شيفيلد يونايتد من الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره بيرنلي في