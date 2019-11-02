رياضة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

تحرير:محمد جمال ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
وتنتظر برشلونة مهمة صعبة على ملعب الكامب نو، فى الجولة المقبلة من الليجا، حيث يلتقي مع سيلتا فيجو، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 9 من الشهر الجارى. وفى نفس الجولة من الدورى الإسبانى نجح فالنسيا فى الخروج بفوز أمام إسبانيول، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم، على ملعب كورنيلا البرات، وسجل لصالح فالنسيا
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عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري، وأوضح الجنايني في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماعه مع اللجنة الإعلامية للبطولة، أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
مانشستر سيتي - أجويرو

السيتي يتخطى عقبة ساوثهامبتون بصعوبة في البريميرليج

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ريال مدريد

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع صدارة «الليجا» اليوم

يرحل برشلونة اليوم السبت، لمواجهة ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني لموسم (2019- 2020)، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في «الليجا»، حقق خلالها البرسا الانتصار في 20 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهتين، وسجل العملاق الكتالوني في تلك اللقاءات 82 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.
فالفيردي‎

فالفيردي يعلق على أداء جريزمان وعودة ميسي للتانجو

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن جاهزية فريقه لخوض مواجهة ليفانتي، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليفانتي فريق يلعب بضغط عال، ولديه الكثير من الحلول الهجومية، وهي إحدى المواجهات التي يمكن أن يحدث فيها أي شيء". وواصل: "نحن لم نبدأ الموسم بشكل جيد، وتعثرنا ولم يبتسم لنا الحظ، لكننا استعدنا الصدارة، ومازال هناك الكثير". وأضاف: "إذا كنت المتصدر، فأنت دائمًا تريد الاستمرار في الصدارة، ولدينا مباريات صعبة مثل مواجهة الغد ويوم الثلاثاء أمام سلافيا براج بدوري الأبطال
عثمان-ديمبلي (1)

فالفيردي يستبعد ديمبلي ويضم أرثر لمواجهة ليفانتي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني (الليجا)، وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي بقرار فني، رغم أنه غاب في آخر مباراتين بداعي الإيقاف، كما لم يتم استدعاء المدافع صامويل أومتيتي على الرغم من مشاركته في المران الجماعي، وأيضًا الثنائي الشاب كارليس ألينيا، وموسى واجي، وعاد للقائمة البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم استبعاده من مواجهة بلد الوليد، التي فاز فيها البلوجرانا بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد.
برشلونة

برشلونة يقسو على بلد الوليد بخماسية

نجح فريق برشلونة الإسبانى فى الخروج بفوز سهل أمام بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، وسجل لصالح الفريق الكتالونى كل من كليمنت لانجليه فى الدقيقة الـ2، وفيدال فى الدقيقة الـ29، وليونيل ميسي فى الدقيقة الـ34 والـ75 وسواريز فى الدقيقة الـ77، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيد كيكو فى الدقيقة الـ15 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يتصدر البلوجرانا جدول الليجا برصيد22 نقطة وبفارق نقطتين عن غرناطة الوصيف برصيد 20 نقطة.
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