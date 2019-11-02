مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

تحرير:محمد جمال ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

فريق برشلونة

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.

وتنتظر برشلونة مهمة صعبة على ملعب الكامب نو، فى الجولة المقبلة من الليجا، حيث يلتقي مع سيلتا فيجو، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 9 من الشهر الجارى. وفى نفس الجولة من الدورى الإسبانى نجح فالنسيا فى الخروج بفوز أمام إسبانيول، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم، على ملعب كورنيلا البرات، وسجل لصالح فالنسيا

وتنتظر برشلونة مهمة صعبة على ملعب الكامب نو، فى الجولة المقبلة من الليجا، حيث يلتقي مع سيلتا فيجو، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 9 من الشهر الجارى.



وفى نفس الجولة من الدورى الإسبانى نجح فالنسيا فى الخروج بفوز أمام إسبانيول، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم، على ملعب كورنيلا البرات، وسجل لصالح فالنسيا دانييل باريخو من ركلة جزاء فى الدقيقة الـ69، وماكسيميانو جوميث فى الدقيقة الـ80، بينما تم التسجيل لصالح إسبانيول فى الدقيقة الـ31 من ضربة جزاء.



وبهذا الفوز يرفع فريق الخفافي رصيده إلى 17 نقطة فى المركز التاسع، بينما يتذيل إسبانيول جدول الليجا برصيد 8 نقاط فى المركز الـ19.