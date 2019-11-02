الجزائر: قبول 5 مرشحين للتنافس في انتخابات الرئاسة

تحرير:وكالات ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

الجزائر

أعلنت هيئة تنظيم الانتخابات الجزائرية، اليوم السبت، القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي، المتوقع أن يجري في 12 ديسمبر، قبول ملفات 5 مرشحين للرئاسة، إذ أوضح محمد شرفي، رئيس الهيئة، قبول ملفات كل من نجد عزالدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة، وعلي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد للترشح للرئاسة، وفقًا للعربية. وفي وقت سابق، قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح لانتخابات الجزائر الرئاسية.

وأوضح شرفي، أن هناك عددا من المرشحين المستقلين من بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف. ويلزم قانون نظام الانتخابات المرشحين للرئاسيات بتقديم 50 ألف توقيع تأييد على الأقل من ناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، على أن تجمع من 25 ولاية على