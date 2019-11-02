ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

تحرير:علي الزيني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

بيراميدز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".

وخرج أحمد علي من القائمة لأسباب فنية، ليواصل ديسابر استبعاده من المباريات، كما استبعد المدرب الفرنسي الحارس أحمد دعدور وطارق طه ومحمود حمادة، وإبراهيم عادل؛ لأسباب فنية أيضًا، بجانب عدم قيد الأوغندي عبده لومالا والإيفواري ويلفريد كانون ومحمد عطوة إفريقيًّا. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: أحمد

وخرج أحمد علي من القائمة لأسباب فنية، ليواصل ديسابر استبعاده من المباريات، كما استبعد المدرب الفرنسي الحارس أحمد دعدور وطارق طه ومحمود حمادة، وإبراهيم عادل؛ لأسباب فنية أيضًا، بجانب عدم قيد الأوغندي عبده لومالا والإيفواري ويلفريد كانون ومحمد عطوة إفريقيًّا.



وجاءت القائمة كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي، مهدي سليمان.



خط الدفاع: رجب بكار، علي جبر، عبد الله بكري، عمر جابر، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور.



خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد فتحي، أحمد توفيق، البوركيني إيريك تراوري، عبد الله السعيد، إسلام عيسى، إبراهيم حسن، محمد فاروق.



خط الهجوم: جون أنطوي، دودو الجباس.