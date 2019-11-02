مقتل 49 جنديا في هجوم استهدف موقعا عسكريا بـ«مالي»

تحرير:وكالات ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

هجوم انتحاري في مالي_أرشيفية

قال الجيش المالي، إن 49 من عسكرييه قتلوا على يد مسلحين هاجموا، موقعا للجيش شمال شرق البلاد، إذ جاء في بيان نشرته قيادة القوات المسلحة الوطنية: «أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة إنديليمان بالقرب من حدود النيجر أسفر عن مقتل 49 جنديا وإصابة 3 آخرين بجروح، بالإضافة إلى تدمير عدد من المركبات العسكرية واستيلاء المهاجمين على عدد آخر منها إضافة إلى إصابة 3 آخرين بجروح، مشيرًا إلى أن قوات الجيش أعادت السيطرة على الوضع، دون أن تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

ورجحت شبكة «بي بي سي»، أن يكون المهاجمون قد غادروا أراضي مالي وانتقلوا إلى النيجر أو بوركينا فاسو، حيث تنشط جماعات "جهادية" عدة مرتبطة بالشبكات الإرهابية الدولية.وفي مارس الماضي، قتل 21 عسكريا ماليا، في الهجوم الذي استهدف ثكنة للجيش المالي في ديورا، في وسط البلد، بحسب ما أعلن مصدر عسكري ونائب محلي لوكالة