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مقتل 49 جنديا في هجوم استهدف موقعا عسكريا بـ«مالي»

تحرير:وكالات ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
هجوم انتحاري في مالي_أرشيفية
هجوم انتحاري في مالي_أرشيفية
قال الجيش المالي، إن 49 من عسكرييه قتلوا على يد مسلحين هاجموا، موقعا للجيش شمال شرق البلاد، إذ جاء في بيان نشرته قيادة القوات المسلحة الوطنية: «أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة إنديليمان بالقرب من حدود النيجر أسفر عن مقتل 49 جنديا وإصابة 3 آخرين بجروح، بالإضافة إلى تدمير عدد من المركبات العسكرية واستيلاء المهاجمين على عدد آخر منها إضافة إلى إصابة 3 آخرين بجروح، مشيرًا إلى أن قوات الجيش أعادت السيطرة على الوضع، دون أن تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
ورجحت شبكة «بي بي سي»، أن يكون المهاجمون قد غادروا أراضي مالي وانتقلوا إلى النيجر أو بوركينا فاسو، حيث تنشط جماعات "جهادية" عدة مرتبطة بالشبكات الإرهابية الدولية.وفي مارس الماضي، قتل 21 عسكريا ماليا، في الهجوم الذي استهدف ثكنة للجيش المالي في ديورا، في وسط البلد، بحسب ما أعلن مصدر عسكري ونائب محلي لوكالة
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زوجة ملك ماليزيا السابق ترد على رفض نسب طفلها بصورة

كتبت أوكسانا فوفودينا، ملكة الجمال الروسية، فصلًا جديدًا من خلافها مع طليقها، وذلك بعدما نشرت صورة لطفلها الذي يرفض ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس، الاعتراف به ويشكك في نسبه إليه، ما أثار أزمة واضحة بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية. وأكدت أوكسانا خلال حديثها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطفل يشبه ملك ماليزيا السابق، مشيرة إلى أنه يملك نفس المظهر الآسيوي، ما يتنافى مع رفض محمد الخامس الاعتراف بنسب الطفل له خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية انفصالهما.
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«التجارة العالمية» تمنح الصين ورقة ضغط لهزيمة ترامب

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة، "إن واشنطن تهرب النفط بشكل غير قانوني ما يعادل أكثر من 30 مليون دولار شهريا من حقول النفط في شمال شرق سوريا". وأضافت زاخاروفا -في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم"، "الولايات تفرض العقوبات ويقومون هم نفسهم بتجاوزها بتهريب النفط بقيمة تزيد على 30 مليون دولار شهريا من شمال شرق سوريا ويبدو أنهم غير عازمين على تركها "حقول النفط شمال شرق سوريا" في المستقبل المنظور"، مشيرة إلى أن تصرفات الجيش الأمريكي غير قانونية.
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احتجاجات العراق

مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال تظاهرات بغداد

أعلنت مصادر عراقية، مساء اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
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ارتفاع ضحايا تفجير سوريا لـ 19 قتيلا و29 جريحا

? أعلن مصدر محلي سوري ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة في سوق شعبية في مدينة تل أبيض شمالي سوريا، اليوم السبت، إلى 19 قتيلا و29 جريحا، مؤكدًا أن التفجير نفذ بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود في سوق شعبية وسط تل أبيض الواقعة شمال محافظة الرقة في ثاني حادث من نوعه منذ دخول الجيش التركي إلى المدينة. وسيطرت القوات التركية بالتعاون مع حلفائها من فصائل المعارضة السورية، على تل أبيض في شمال محافظة الرقة على الحدود مع تركيا، يوم 13 أكتوبر الماضي، في إطار عملية عسكرية شنتها يوم 9 أكتوبر ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا.
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250 شهيدًا و11 ألف مصابًا.. حصيلة احتجاجات العراق

كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا»، مضيفًا أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبينا أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل للمتظاهرين السلميين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
حريق-في-قطار الرياض-في السعودية (2)

ارتفاع عدد ضحايا حريق قطار باكستان لـ 73 قتيلا و30 جريحا

ارتفع عدد ضحايا حادث اشتعال نيران بقطار ركاب في باكستان اليوم الخميس، إلى 73 قتيلا و30 جريحا، إذ ذكرت هيئة السكك الحديدية الباكستانية، أن قطار الركاب كان في طريقه إلى مدينة راولبندي قرب العاصمة إسلام آباد قادما من مدينة كراتشي جنوب البلاد، عندما اشتعلت النيران في ثلاث عربات من القطار بسبب انفجار اسطوانة غاز استخدمها الركاب لإعداد الإفطار، ما أسفر عن مقتل 73 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. وكانت آخر الإحصائيات التي أعلنتها السلطات الباكستانية قد أشارت إلى مصرع 62 شخصا وإصابة العشرات جراء حريق القطار، ومن بين الضحايا نساء وأطفال.
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