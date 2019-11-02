حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج
لم تمر سوى 7 أيام على زواج «سحر» برجل آخر بعد انفصالها عن والد طفلها «شادي»، حتى توجهت لرؤيته قبل انتقالها إلى منزل الزوجية الجديد، لكن طليقها مزق جسدها وذبح شقيقها
تحرير:محمد الشاملي
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
سلاح أبيض "سكين"
دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
داخل ديوان قسم شرطة المرج، يتفقد العميد محمد مختار الأحوال داخل أروقة المنشأة الشرطية، ويطمئن على انتظام الخدمات الأمنية وحسن معاملة المواطنين المترددين على القسم، ثم يعود إلى مكتبه لإنهاء بعض الأعمال الروتينية حتى قطع ما ينجزه صوت جهاز لا سلكي باستقبال مستشفى السلام جثة ربة منزل مقتولة بطعنات متفرقة.
في
داخل ديوان قسم شرطة المرج، يتفقد العميد محمد مختار الأحوال داخل أروقة المنشأة الشرطية، ويطمئن على انتظام الخدمات الأمنية وحسن معاملة المواطنين المترددين على القسم، ثم يعود إلى مكتبه لإنهاء بعض الأعمال الروتينية حتى قطع ما ينجزه صوت جهاز لا سلكي باستقبال مستشفى السلام جثة ربة منزل مقتولة بطعنات متفرقة.
في توقيت متزامن، تلقى مشرف غرفة عمليات نجدة القاهرة إشارة من نقطة مستشفى اليوم الواحد بوصول جثة عاطل ممزقة، تبين أنه شقيق المجني عليها التي ترقد في مشرحة مستشفى السلام.
أخطر المأمور رئيس المباحث المقدم محمد أبو العطا، الذي وجه بسرعة انتقال قوة من وحدة المباحث للوقوف على ملابسات الأمر.
بوصول رجال الشرطة إلى ثلاجة المشرحة، اطلعوا على التقرير المبدئي الخاص بالقتيلين، الأمر يبدو أكثر بشاعة من الإخطار المبدئي الذي تلقاه المأمور، "سحر. أ" ربة منزل، ومقيمة بالحمام بمرسى مطروح، متوفاة على أثر إصابتها بـ11 طعنة متفرقة بالجسم، وشقيقها "حسام. أ" عاطل، توفي على أثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم، وجرح قطعي بالرقبة.
شكّل اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فريق بحث ترأسه اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ونائبه اللواء حازم البدوي، تنسيقا مع القطاع؛ لكشف غموض الجريمة وتحديد وضبط مرتكبها.
خطة البحث تركزت على فحص علاقات الشقيقين، والوقوف على وجود خلافات بينهما وبين آخرين ترقى للقتل، وسماع أقوال الجيران وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة.
جهود البحث والتحري التي قادها العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، توصلت إلى أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي"، المقيم طرف والده طليق المجني عليها ويدعى "ص. ح" موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، محدثا إصاباتهما المشار إليها والتي أودت بحياتهما، ولاذ بالفرار.
انطلقت مأموريات لضبط المتهم في الأماكن التي يتردد عليها، وأسفرت إحداها عن الإيقاع به حال وجوده فى منطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، واقتاده النقيبان عمرو إبراهيم، وحسام رضا، معاونا مباحث المرج، إلى ديوان القسم لسماع أقواله.
بصوت خافت ونبرة حزينة أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن جريمته التي اقترفها قائلا: "هي كانت خلاص مروحة بس قالت لابني إنها هتتأخر عليه في الزيارة لأنها اتجوزت من أسبوع. مستحملتش أعرف إنها اتجوزت راجل غيري، كنت فاكرها مش هتتجوز تاني"، مضيفا أن مشادة كلامية وقعت بينهما تطورت إلى مشاجرة، فأحضر سكينا وذبح شقيق طليقته في بادئ الأمر ثم انهال بالطعنات على "أم ابنه".
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، إلى النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثتين وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة الانتهاء من تقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية.
اقرأ أيضا: إحالة كمسري قطار الإسكندرية إلى محكمة الجنايات