حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

لم تمر سوى 7 أيام على زواج «سحر» برجل آخر بعد انفصالها عن والد طفلها «شادي»، حتى توجهت لرؤيته قبل انتقالها إلى منزل الزوجية الجديد، لكن طليقها مزق جسدها وذبح شقيقها

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

سلاح أبيض "سكين"

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.

داخل ديوان قسم شرطة المرج، يتفقد العميد محمد مختار الأحوال داخل أروقة المنشأة الشرطية، ويطمئن على انتظام الخدمات الأمنية وحسن معاملة المواطنين المترددين على القسم، ثم يعود إلى مكتبه لإنهاء بعض الأعمال الروتينية حتى قطع ما ينجزه صوت جهاز لا سلكي باستقبال مستشفى السلام جثة ربة منزل مقتولة بطعنات متفرقة. في