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السودان:لم نتخذ قرارا بتسليم متهمين للمحكمة الجنائية

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
السودان
السودان
أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أن الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قرارا بعد، بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية. ونفت وزارة العدل المعلومات التي تداولتها بعض الصحف، عن أن وزير العدل شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية، موضحة أنه أكد خلال اجتماعه مع وفد منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، حرص الوزارة والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الافلات من العقاب، ولم يتطرق إلى موضوع التسليم للمحكمة.
وأضاف البيان، أن وزير العدل أكد للوفد أن الحكومة، بحاجة إلى أن تكون لها سياسة واضحة إزاء هذا الأمر، متعهدا بالحديث إلى مجلس الوزراء حول ضرورة مناقشة الأمر، وتبني سياسة موحدة وواضحة بخصوصها.وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس السيادة في السودان صديق تاور ضرورة التعامل بجدية مع أي تخريب أو تشويه للممارسة الطبيعية
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احتجاجات العراق

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في العراق

أطلقت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم، قنابل غاز مسيلة للدموع على المتظاهرين قرب جسر الجمهورية، وساحة التحرير ببغداد، مما تسبب في إصابة العديد من المتظاهرين باختناق. وكانت مصادر عراقية، قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، حسبما أفادت سكاي نيوز في نبأ عاجل. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
تظاهرات-طرابلس -اليوم (4)

مظاهرات حاشدة بـ«لبنان» تسببت في قطع الطرق (صور)

خرجت جموع غفيرة من اللبنانيين للتظاهر، اليوم السبت، في شوارع مدينتي طرابلس وصيدا، وسط دعوات للتظاهر غدًا في ساحة الشهداء تحت شعار «أحد الوحدة»، إذ أكدت وسائل إعلام لبنانية ارتفاع عدد المحتجين عند تقاطع إيليا في صيدا، ما تسبب بقطع جزئي للطريق، وسط انتشار كثيف للجيش في المكان، فيما جابت مسيرة شوارع طرابلس على الرغم من تساقط الأمطار، انطلاقا من مناطق باب التبانة والزاهرية والسويقة والجسرين، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى محاربة الفساد.
مظاهرات الجزائر.jpg2

الجزائر: قبول 5 مرشحين للتنافس في انتخابات الرئاسة

أعلنت هيئة تنظيم الانتخابات الجزائرية، اليوم السبت، القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي، المتوقع أن يجري في 12 ديسمبر، قبول ملفات 5 مرشحين للرئاسة، إذ أوضح محمد شرفي، رئيس الهيئة، قبول ملفات كل من نجد عزالدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة، وعلي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد للترشح للرئاسة، وفقًا للعربية. وفي وقت سابق، قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح لانتخابات الجزائر الرئاسية.
تويتر

تويتر يغلق حساب قناة المنار التابعة لميليشيات حزب الله

أغلقت إدارة شركة «تويتر»، مساء اليوم السبت، حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، إذ قالت الشركة، إن الإغلاق تم بسبب مخالفة قواعد تويتر، مشيرة إلى أنه تم حظر معظم الصفحات الخاصة بها التي تنشط على شبكة تويتر، وفق مواقع لبنانية محلية، وشمل الإيقاف كل حسابات الأخبار ومعظم حسابات البرامج، وفقًا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل. يذكر أن إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها قامت بإيقاف بث قناة المنار اللبنانية وذلك لمخالفتها مواثيق الشرف الإعلامي.
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سامح-شكرى (2)

وزير الخارجية عن أزمة سد النهضة: نعاني من فقر مائي شديد

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك. وقال شكري في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي، "إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة".
علم السودان

دبلوماسي أمريكي: رفع السودان من قائمة الإرهاب مسألة سياسية

قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة قانونية وسياسية تتطلب موافقة الكونغرس. ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية عن السفير الأمريكي تأكيده خلال لقائه اليوم الإثنين، مع السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعد بالوزارة، أن وجود اسم السودان ضمن لائحة الإرهاب، هو العائق أمام دخول الشركات العالمية وتسهيل التحويلات البنكية بين السودان وبقية دول العالم. وأكد أهمية الثورة السودانية والتغيير الذي حدث في البلاد، مشيرا إلى أن أعين العالم تتجه صوب السودان الآن.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

بعد غياب الشاهد.. محكمة سودانية تؤجل محاكمة البشير

أرجأت محكمة سودانية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت غياب أحد شهود الدفاع (النفي)، ورفض شاهد آخر الإدلاء بالشهادة. وحضر البشير إلى جلسة المحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، وسط تشديد الإجراءات الأمنية. وقال أحمد ابراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، في مؤتمر صحفي بعد الجلسة، إن المحكمة اتخذت إجراءات ضد أحد شهود الدفاع، بسبب عدم حضوره أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة، وأمرت بالقبض عليه.
محمد حمدان دقلو

«دقلو» يتعهد بحل قضايا مواطنيه في جنوب السودان

تعهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالعمل مع حكومة جنوب السودان، لحل مشكلات السودانيين المقيمين فى دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أنه تمت معالجة قضايا 20 سودانيا محكومين فى قضايا مالية، إذ نقل مجلس السيادة عن دقلو قوله إن الحكومة ستعمل مع حكومة جنوب السودان لمعالجة المواضيع المتعلقة بالجوازات والإقامة فى البلدين، مضيفا أنهم سيعملون مع شركائهم فى دولة الجنوب لتسهيل إجراءات وحركة تنقل المواطنين بين البلدين، مؤكدا خصوصية العلاقات التى تربط بين البلدين.
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