السودان:لم نتخذ قرارا بتسليم متهمين للمحكمة الجنائية

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

السودان

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أن الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قرارا بعد، بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية. ونفت وزارة العدل المعلومات التي تداولتها بعض الصحف، عن أن وزير العدل شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية، موضحة أنه أكد خلال اجتماعه مع وفد منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، حرص الوزارة والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الافلات من العقاب، ولم يتطرق إلى موضوع التسليم للمحكمة.

وأضاف البيان، أن وزير العدل أكد للوفد أن الحكومة، بحاجة إلى أن تكون لها سياسة واضحة إزاء هذا الأمر، متعهدا بالحديث إلى مجلس الوزراء حول ضرورة مناقشة الأمر، وتبني سياسة موحدة وواضحة بخصوصها.وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس السيادة في السودان صديق تاور ضرورة التعامل بجدية مع أي تخريب أو تشويه للممارسة الطبيعية