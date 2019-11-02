رياضة

عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

تحرير:كريم أحمد ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري، وأوضح الجنايني في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماعه مع اللجنة الإعلامية للبطولة، أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.
ويشارك المنتخب الأولمبي للفراعنة بقيادة شوقي غريب ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات غانا والكاميرون ومالي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. وطالب رئيس اتحاد الكرة المصري، وسائل الإعلام بضرورة المساندة والمؤازرة من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما. وقال الجنايني إنه خلال بطولة إفريقيا تحت 23
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بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
برشلونة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
مانشستر سيتي - أجويرو

السيتي يتخطى عقبة ساوثهامبتون بصعوبة في البريميرليج

نجح فريق مانشستر سيتي في قلب الطاولة على نظيره فريق ساوثهامبتون، والفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). المباراة بدأت بصحوة للضيوف على غير المتوقع وكانوا ندًّا قويا لأصحاب الأرض، وتمكنوا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق جيمس وارد. لكن في الشوط الثاني، اختلفت الأمور بعد تدخل جوارديولا، وتمكن الكون أجويرو من تسجيل هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 70.
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منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.
أيمن أشرف

التجنيد يبعد أيمن أشرف عن معسكر الأهلي

غاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معسكر فريقه الذي انطلق اليوم في الإمارات بمدينة دبي، استغلالا لتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية حتى نهاية نوفمبر المُقبل، وجاء غياب مدافع القلعة الحمراء بسبب عدم تمكنه من استخراج تصريح السفر، بسبب طلبه للتجنيد. وعلمت "التحرير" أن العديد من المسؤولين في النادي الأهلي حاولوا التدخل لإنهاء تصريح السفر الخاص باللاعب، لكن لم يفلح المسؤولون في إنهاء الأزمة، ليتغيب عن معسكر الفريق.
الزمالك -وجينيراسيون (11)

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بعد تأهله لدور المجموعات

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري واللاعبين بالصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية على حساب فريق جينيراسيون فوت السنغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، وانتهت بفوز الأبييض بهدف دون رد، ونجح في التأهل لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وحرص وزير الرياضة وبرفقته عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري، هلى حضور المباراة.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الزمالك يفوز على الأهلي في أزمة «تأجيل القمة»

أخيرًا أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوض أي مباراة قبل خوض القمة في المقام الأول ثم يأتي بعدها تسلسل المباريات كما هو محدد سلفًا في جدول المسابقة والذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق المسابقة المحلية. وأصدر الجبلاية بيانًا ملخصه هو تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول واستكمال المسابقة بشكل طبيعي وفقًا للمباريات المحددة من قبل في قرعة المسابقة.
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