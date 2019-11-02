عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

تحرير:كريم أحمد ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

عمرو الجنايني

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري، وأوضح الجنايني في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماعه مع اللجنة الإعلامية للبطولة، أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.

ويشارك المنتخب الأولمبي للفراعنة بقيادة شوقي غريب ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات غانا والكاميرون ومالي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. وطالب رئيس اتحاد الكرة المصري، وسائل الإعلام بضرورة المساندة والمؤازرة من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما. وقال الجنايني إنه خلال بطولة إفريقيا تحت 23

ويشارك المنتخب الأولمبي للفراعنة بقيادة شوقي غريب ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات غانا والكاميرون ومالي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.



وطالب رئيس اتحاد الكرة المصري، وسائل الإعلام بضرورة المساندة والمؤازرة من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.



وقال الجنايني إنه خلال بطولة إفريقيا تحت 23 عاما سيعلن اتحاد الكرة خبرًا مهما عن تطبيق تقنية الفيديو "فار" في الدوري المصري الممتاز.



وتابع أن "التدريب على التقنية بالنسبة للحكام بدأ بالفعل، وجارٍ الحصول على موافقات الاتحاد الدولي لتطبيقها".



وكشف عمرو الجنايني عن موعد عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه بحلول شهر يناير، أو فبراير بحد أقصى، ستقام مباريات الدوري بحضور جماهيري.