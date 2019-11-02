مظاهرات حاشدة بـ«لبنان» تسببت في قطع الطرق (صور)

تحرير:وكالات ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

احتجاجات لبنان

خرجت جموع غفيرة من اللبنانيين للتظاهر، اليوم السبت، في شوارع مدينتي طرابلس وصيدا، وسط دعوات للتظاهر غدًا في ساحة الشهداء تحت شعار «أحد الوحدة»، إذ أكدت وسائل إعلام لبنانية ارتفاع عدد المحتجين عند تقاطع إيليا في صيدا، ما تسبب بقطع جزئي للطريق، وسط انتشار كثيف للجيش في المكان، فيما جابت مسيرة شوارع طرابلس على الرغم من تساقط الأمطار، انطلاقا من مناطق باب التبانة والزاهرية والسويقة والجسرين، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى محاربة الفساد.

ويستعد أنصار "التيار الوطني الحر" للتظاهر غدا على طريق القصر الجمهوري دعما لرئيس البلاد، ميشال عون، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.وقالت صحيفة النهار، إن بيانات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التجمع تحت عناوين عدة، منها «أحد الضغط»، و«عدنا»، و«أحد الوحدة»، من الشمال مرورا ببيروت والجنوب، من