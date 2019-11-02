الأهلي يكشف عن مصير ودية معسكر الإمارات

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف فريق الكرة بالقلعة الحمراء من خوض ودية خلال المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق في الإمارات بمدينة دبي لمدة أسبوع، وينتهي يوم الأربعاء المقبل، في إطار الاستعدادات للارتباطات المقبلة، وقال مدير الكرة بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الفريق لن يخوض مباراة ودية خلال معسكره الجاري حاليا في الإمارات. وعلمت "التحرير" أن عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق جاء بسبب ارتباطات الأندية الإماراتية حاليا بمسابقة الدوري، الأمر الذي صعّب الأمور على مسؤولي الأحمر من أجل الاتفاق على مباراة ودية.

ويأتي معسكر الأهلي الحالي في ظل توقف بطولة الدوري المحلي حاليا؛ بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه

ويأتي معسكر الأهلي الحالي في ظل توقف بطولة الدوري المحلي حاليا؛ بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد، إذ يكتفي اللاعبون بأداء بعض التدريبات في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بدبي، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الإثنين.



ويؤدي الأهلي مرانه على فترة واحدة وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، الذي يبحث عن تحقيق أقصى استفادة من خلال تجمّع اللاعبين في المعسكر الخارجي.