أول تعليق من سمية الخشاب بعد الحكم بسجنها 3 سنوات

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

سمية الخشاب

علقت النجمة سمية الخشاب، على حصول طليقها الفنان أحمد سعد، حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، قائلة: «إنها تنازلت كتير ومش هسيب حقي منه ابدا»، موضحة أنها كتبت شيك بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما، مضيفة أنه اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق ونفقتها نظرًا لعدم قدرته على دفعها، وبناءًا عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة وألا يتم صرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك.

وأشارت سمية الخشاب، إلى أن طليقها استغل غيابها ليحصل على حكم غيابي رغم اتفاقها معه وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي حصل على الحكم. وأوضحت، أن محاميها سيقوم غدًا بعمل معارضة على الحكم، مشيرة إلى أنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات الكبيرة