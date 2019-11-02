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أول تعليق من سمية الخشاب بعد الحكم بسجنها 3 سنوات

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
علقت النجمة سمية الخشاب، على حصول طليقها الفنان أحمد سعد، حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، قائلة: «إنها تنازلت كتير ومش هسيب حقي منه ابدا»، موضحة أنها كتبت شيك بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما، مضيفة أنه اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق ونفقتها نظرًا لعدم قدرته على دفعها، وبناءًا عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة وألا يتم صرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك.
وأشارت سمية الخشاب، إلى أن طليقها استغل غيابها ليحصل على حكم غيابي رغم اتفاقها معه وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي حصل على الحكم. وأوضحت، أن محاميها سيقوم غدًا بعمل معارضة على الحكم، مشيرة إلى أنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات الكبيرة
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صلاح-عبد-الله .(3)

صلاح عبد الله: «صندوق الدنيا» مفاجأة.. وعمرو القاضي «غفلني»

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بمشاركته في فيلم "صندوق الدنيا" والذي يتم تصويره حاليا، وقام بتصوير معظم المشاهد التي جمعته بالفنانة رانيا يوسف مشيرا إلى أنها تجربة مميزة عن باقي الأدوار التي قدمها من قبل. وأضاف الفنان صلاح عبدالله، في تصريحات صحفية، أنه في البداية وافق على الفور على الدور بعد قراءه السيناريو والدور لثقته في المخرج والمؤلف عماد البهات الذي يثق في اختياراته.
المطربة -سوما

أزمة وزيادة وزن.. سوما تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية

?أجرت المطربة سوما، الخميس، البروفات التحضيرية بدار الأوبرا المصرية، لحفلها في مهرجان الموسيقي العربية في دورتة رقم 28، والمقرر له يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، إذ تقدم مجموعة من الأغاني التراثية إلى جانب عدد من أغانيها المشهورة مثل "دا حبيبي"، و"أعز اصحاب"، وعبرت سوما عن سعادتها بتواجدها في المهرجان، وقالت في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنها حريصة على أن تقدم أشكالا موسيقية مختلفة خلال الحفل، مشيرة إلى أنه سيشهد تقديم أغان لأول مرة.
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رانيا يوسف وصلاح عبد الله يجتمعان فى «صندوق الدنيا»

يواصل حاليا الفنان صلاح عبد الله والفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهدهما في فيلم "صندوق الدنيا"، ويحضر في كواليس التصوير الفنان والمنتج عمرو القاضي مع المؤلف والمخرج عماد البهات، ومن المقرر أن يقوم باسم سمرة وخالد الصاوي بتصوير مشاهدهما خلال الفترة المقبلة، وأكد عمرو القاضي في تصريحات صحفية أن فيلم "صندوق الدنيا" يعد أولى تجاربه الإنتاجية، وأن لديه أملا كبيرا في هذا العمل ويهمه طرحه من خلال أحد المهرجانات الدولية الضخمة بعد انتهاء التصوير، وأنه متفائل بكل النجوم الموجودين معه.
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