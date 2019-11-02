رياضة

«فالفيردي»: كل ما حدث أننا خسرنا مباراة

تحرير:علي الزيني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
فالفيردي
فالفيردي
أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، أنه لا يفكر في الاستقالة من منصبه، عقب سقوط فريقه أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب « سيوداد دي فالنسيا»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا في تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة مؤقتًا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن.
وتحدث فالفيردي في تصريحات بعد المباراة، قائلًا: «أداء الفريق يختلف كثيرًا عندما نلعب خارج الأرض، سأعمل على تحليل أسباب الخسارة، وفي ملعبنا نكون أفضل، لكننا خسرنا مباراة هذا كل ما في الأمر». وواصل حديثه، قائلًا: «ليفانتي لعبوا اللقاء وكأنه الوحيد لهم في هذا العام، كان علينا أن ندرك
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ريال مدريد - ريال بيتيس

ريال مدريد يفرط في صدارة الليجا ويتعادل مع بيتيس

فرط ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق ريال بيتيس، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، وفشل الملكي في استغلال تعثر منافسه برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ليفانتي، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، فيما تقدّم ريال بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.
بيب جوارديولا

جوارديولا: «ماني» غطاس ونبحث عن الفوز في الأنفيلد

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أداء النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، متهمه بالغطس بحثا عن ضربات الجزاء، إذ قال جوارديولا عن الانتصار القاتل للريدز اليوم السبت: «حدث هذا الأمر كثيرًا في الأعوام الأخيرة، بسبب الموهبة الخاصة التي يمتلكها ماني». وأضاف المدير الفني الإسبانى: «في بعض الأحيان يغطس، وفي أحيان أخرى يمتلك الموهبة التي تمكنه من تسجيل أهداف لا تصدق في الدقائق الأخيرة من المباراة، لديه موهبة كبيرة».
الوداد - الرجاء

التعادل يحسم دربي الرجاء والوداد بالبطولة العربية

وسط أجواء جماهيرية أكثر من رائعة، بحضور بلغ 45 ألف متفرج، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الديربي المغربي بين الرجاء وضيفه الوداد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «محمد الخامس»، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، الوداد سجل هدف التقدم عن طريق إسماعيل الحداد، وأدرك لوميا نجوما هدف التعادل للرجاء، وستقام مواجهة العودة على نفس الملعب في ضيافة نادي الوداد، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، لحسم المتأهل إلى الدور المقبل.
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برشلونة- وريال مدريد‎

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.
فالفيردي‎

فالفيردي: كنت أتمنى مواجهة ريال مدريد هذا الأسبوع

أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه كان يتمنى خوض مباراة الكلاسيكو ضد نظيره ريال مدريد، الذي كان مقررًا أن يُلعب في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، بسبب دواعٍ أمنية في ضوء الأحداث السياسية التي يشهدها إقليم كتالونيا هذه الأيام، الأمر الذي وصل إلى غلق المطار. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، قبل مباراة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب "إدين أرينا".
بوروسيا دورتموند (3)

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
برشلونة

برشلونة يمطر شباك إيبار بثلاثية في الليجا

تغلب برشلونة على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب البلدي إبوروا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وافتتح برشلونة التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم العملاق الكتالوني بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني، عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تقدم العملاق الكتالوني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم لويس سواريز مهرجان الأهداف في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بثلاثية للبارسا.
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