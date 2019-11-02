«فالفيردي»: كل ما حدث أننا خسرنا مباراة

تحرير:علي الزيني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

فالفيردي

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، أنه لا يفكر في الاستقالة من منصبه، عقب سقوط فريقه أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب « سيوداد دي فالنسيا»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا في تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة مؤقتًا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن.

وتحدث فالفيردي في تصريحات بعد المباراة، قائلًا: «أداء الفريق يختلف كثيرًا عندما نلعب خارج الأرض، سأعمل على تحليل أسباب الخسارة، وفي ملعبنا نكون أفضل، لكننا خسرنا مباراة هذا كل ما في الأمر». وواصل حديثه، قائلًا: «ليفانتي لعبوا اللقاء وكأنه الوحيد لهم في هذا العام، كان علينا أن ندرك