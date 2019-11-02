رياضة

لوكاكو يهدي الإنتر فوزًا غاليًا أمام بولونيا

تحرير:محمد جمال ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م
إنتر ميلان
إنتر ميلان
حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره بولونيا بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التي جمعت بينمها، اليوم السبت، على ملعب ريناتو دالارا، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، وسجل لصالح النيراتزوري روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقة الـ 75 و الـ90، بينما سجل هدف بولونيا الوحيد روبرتو سوريانو في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يتصدر النيراتزوري جدول الكالتشيو مؤقتًا برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن يوفنتوس الوصيف، التي مازال يملك مباراة في نفس الجولة أمام تورينيو.
وتمكن لاعبي الإنتر من السيطرة على أجواء المباراة، لكن مع فشل على مدار الشوط الأول في الخروج بأية أهداف، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع انطلاق الشوط الثاني جاءت المباراة قوية بين الفريقين، لينجح بولونيا في التقدم على حساب الإنتر في الدقيقة الـ59 بأقدام سوريانو، ومعر استمرار المحاولات نجح
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ريال مدريد - ريال بيتيس

ريال مدريد يفرط في صدارة الليجا ويتعادل مع بيتيس

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بيب جوارديولا

جوارديولا: «ماني» غطاس ونبحث عن الفوز في الأنفيلد

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التعادل يحسم دربي الرجاء والوداد بالبطولة العربية

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يوفنتوس‎

ماذا ننتظر من الجولة الـ11 في الكالتشيو؟

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ريبيري

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إنتر ميلان-بارما

إنتر يفشل في استغلال تعثر يوفنتوس ويتعادل مع بارما

فشل فريق إنتر في استغلال تعثر منافسه يوفنتوس وتعادل مع نظيره بارما بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل أهداف المباراة لصالح النيراتزوري كل من أنطونيو كاندريفا فى الدقيقة الـ23 وروميرو لوكاكو فى الدقيقة الـ51، بينما سجل لصالح بارما يان كرامو فى الدقيقة الـ26 وجرفينيو فى الدقيقة الـ30 من عمر المباراة، ورغم التعادل فإن إنتر ما زال فى المنافسة على صدارة الجدول برصيد 22 نقطة فى المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر.
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