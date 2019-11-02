لوكاكو يهدي الإنتر فوزًا غاليًا أمام بولونيا

تحرير:محمد جمال ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م

إنتر ميلان

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره بولونيا بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التي جمعت بينمها، اليوم السبت، على ملعب ريناتو دالارا، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، وسجل لصالح النيراتزوري روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقة الـ 75 و الـ90، بينما سجل هدف بولونيا الوحيد روبرتو سوريانو في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يتصدر النيراتزوري جدول الكالتشيو مؤقتًا برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن يوفنتوس الوصيف، التي مازال يملك مباراة في نفس الجولة أمام تورينيو.

وتمكن لاعبي الإنتر من السيطرة على أجواء المباراة، لكن مع فشل على مدار الشوط الأول في الخروج بأية أهداف، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع انطلاق الشوط الثاني جاءت المباراة قوية بين الفريقين، لينجح بولونيا في التقدم على حساب الإنتر في الدقيقة الـ59 بأقدام سوريانو، ومعر استمرار المحاولات نجح