سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مقتل شخصين وتدمير 35 منزلا بسبب حرائق الغابات بالمكسيك

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
حرائق الغابات_أرشيفية
حرائق الغابات_أرشيفية
لقي شخصان مصرعهما جراء حرائق الغابات المندلعة بولاية باخا كاليفورنيا الواقعة شمال غرب المكسيك، إذ ذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز»، الاخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن البيان الصادر عن وزارة الأمن وحماية المواطنين المكسيكية، أوضح أن الحريقين أسفرا أيضًا عن تدمير 35 منزلًا في الولاية المتاخمة لولاية كاليفورنيا الأمريكية.. وكانت السلطات الأمريكية قد أجلت أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت قناة "الحرة"، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي مدينة سان فرانسيسكو، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل في درجات الحرارة، في
اقرأ المزيد
فيسبوك

أمريكا تفتح تحقيقا حول تطبيق «تيك توك» الشهير

فتحت الإدارة الأمريكية، تحقيقا حول تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وذكرت مصادر وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أن لجنة حكومية تقوم بمراجعة تتعلق بما إذا كان التطبيق يرسل بيانات إلى الصين أم لا، وتُشرف على المراجعة لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب الشركات الأجنبية، ويمكن أن تشمل المراجعة النظر في عملية استحواذ شركة "بايت- دانس" ومقرها "بكين" على التطبيق الذي كان يعرف باسم "ميوزيكال. إل واي".
الشرطة-الأمريكية (2)

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في حفل هالوين بكاليفورنيا

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة كونترا كوستا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار في منزل في مدينة أوريندا خلال حفل بمناسبة الهالوين. وقالت السلطات، وفقا لقناة " الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح"، مضيفة أن التحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث.
مايك بومبيو

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية". ولفت بومبيو إلى أن واشنطن قدمت، على الجانب الآخر، إعفاءات من عقوبات أخرى للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
ترامب

ترامب ينقل مقر إقامته إلى منتجع «بالم بيتش» بفلوريدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سينقل مقر إقامته إلى منتجع "بالم بيتش" بولاية فلوريدا بدلا من برج ترامب تاور بنيويورك. وأعرب ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، عن حبه وتقديره لنيويورك وشعبها وأنه سيظل كذلك دائما، مرجعا السبب في تغيير مقر إقامته إلى المعاملة السيئة من بعض الزعماء السياسيين في نيويورك له، رغم أنه يدفع ملايين من الدولارات في المدينة والولاية والضرائب المحلية كل عام.
اقرأ المزيد من الأخبار
الشرطة-الأمريكية (2)

فصل الكهرباء عن 1.9 مليون مواطن في ولاية كاليفورنيا

قررت شركة "بي جي أند إي" المشغلة لمرفق الكهرباء في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية اليوم الجمعة قطع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة من الولاية تجنبا لإندلاع حرائق الغابات، وذلك خلال تعرض الولاية لموجة رياح عاتية، مما يعرض نحو 1.9 مليون مواطن للعيش في الظلام. وقال المدير التنفيذي للشركة بيل جونسون حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، "يجب علينا أن ننتظر حتى يمر هذا الطقس السيئ. علينا أن نقوم بفحص خطوط الكهرباء التي يبلغ طولها 25 ألف ميلا بعد انتهاء موجة الرياح، وبعد التأكد من سلامتها سنقوم بإعادة التيار الكهربائي بالولاية".
بوتين (2)

بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في دول آسيا يثير قلق روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن نشر واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا يثير قلق موسكو لقدرة هذه الصواريخ على بلوغ الأراضي الروسية، ما يستدعي ردودا بالمثل. وقال بوتين، في اجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة المنعقد في عشق آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "لقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وبعد ثلاثة أشهر اختبرت الصاروخ، هذا ليس جيدا على الإطلاق مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولين في البنتاجون أعلنوا بالفعل أنهم يعتزمون نشر هذه الأسلحة في آسيا وأنهم يتفاوضون مع اليابان وجنوب كوريا بشأن ذلك".
ترامب (2)

الرفض واضح.. تأكيد موقف ترامب من العدوان التركي على سوريا

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في تصريحات صحفية، أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد الهجوم العسكري التركي على الأراضي السورية، وقالت اليوم الخميس: "أنهينا للتو مشاوراتِنا بشأن سوريا، وكما أوضح الرئيس ترامب بشكل واضح بما يكفي، فإن الولايات المتحدة لم تؤيد بأي شكل قرار تركيا بشن هجوم عسكري شمال شرقي سوريا"، وحذّرت كرافت من عواقب الاعتداء التركي على الجماعات العرقية في سوريا، وخطر أن يتسبب هذا الهجوم في أن "تستغل داعش هذه الأعمال التركية لإعادة ترتيب نفسها من جديد"، بحسب "سي إن إن".
متجر-آبل-في-الصين

«آبل» تسحب تطبيقا إلكترونيا يدعم متظاهري هونج كونج

سحبت شركة (أبل) الأمريكية، اليوم الخميس، تطبيق "هونج كونج ماب لايف" للنقل داخل المدن، والذي يسمح لسكان (هونج كونج) بتحديد مواقع رجال الشرطة على الخريطة، قائلة: "التطبيق استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان (هونج كونج) للخطر، لذلك علينا سحب التطبيق". وجاء هذا الإجراء بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية، بمساعدة الحركة المطالبة بالديمقراطية عن طريق التطبيق الذكي، مؤكدة أنه يساعد بشكل واضح مثيري الشغب، وذلك بحسب بيان نشرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]