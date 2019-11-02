مقتل شخصين وتدمير 35 منزلا بسبب حرائق الغابات بالمكسيك

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

حرائق الغابات_أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما جراء حرائق الغابات المندلعة بولاية باخا كاليفورنيا الواقعة شمال غرب المكسيك، إذ ذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز»، الاخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن البيان الصادر عن وزارة الأمن وحماية المواطنين المكسيكية، أوضح أن الحريقين أسفرا أيضًا عن تدمير 35 منزلًا في الولاية المتاخمة لولاية كاليفورنيا الأمريكية.. وكانت السلطات الأمريكية قد أجلت أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة "الحرة"، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي مدينة سان فرانسيسكو، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل في درجات الحرارة، في