مقتل أحد العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق النيران بأسوان
تحرير:أ.ش.أ
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م
وزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية، مقتل أحد العناصر الإجرامية الخطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان وبحوزته أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة، كانت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أكدت اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة «مقيم بدائرة المركز، مسجل شقي خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 41 قضية سلاح – سرقة بالإكراه – مخدرات – حريق عمد – مشاجرة، ومطلوب لتنفيذ 7 أحكام جناية - حكم جنحة»، ويتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، والمشهور عنه الإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم امبو، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، اليوم السبت، بمكان اختباء المذكور، بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العناصر الإجرامية وصول القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة أحدهم (عاطل – مقيم بدائرة
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، اليوم السبت، بمكان اختباء المذكور، بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العناصر الإجرامية وصول القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة أحدهم (عاطل – مقيم بدائرة المركز – سبق اتهامه في 8 قضايا "ضرب – تبديد – خيانة أمانة" – مطلوب لتنفيذ حكم في قضية "ضرب" بالحبس لمدة 6 أشهر) وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى لإسعافه.
كما تم ضبط بندقية آلية – 6 خزائن لذات العيار – و6 بنادق FN - وخزينة لذات العيار – قنبلة يدوية – وبندقيتي خرطوش – 3 قطع فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 80 كيلو لمخدر البانجو – 4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – و2 كيلو جرام من مخدر الأفيون – 280 قرص ترامادول – سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجاري تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط باقى العناصر الهاربة.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون.