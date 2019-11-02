مدحت العدل يدافع عن أسما شريف منير: لا تعبدوا أصناما

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

أسما شريف منير

دافع الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عن "أسما" ابنة الفنان شريف منير، بسبب الهجوم التي تعرضت له على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما وصفت الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"التطرف". وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "في موضوع بنت شريف منير، ما هذا الإرهاب الفكري لشابة قالت رأيها في شخص، مهما علا شأنه، ليس نبيا ولا معصوما، تعلموا الاختلاف يا بشر، الفاروق عمر بن الخطاب قال أمام المسلمين، وهو من هو، أصابت امرأة وأخطأ عمر، استقيموا ولا تعبدوا أصناما تصنعونها".

وكانت أسما شريف منير، قد أعادت تنشيط صفحتها على فيسبوك مجددا، بعدما أوقفت الحساب في أعقاب الهجوم الحاد الذي تعرضت له، أمس الجمعة، بسبب المنشور الذي هاجمت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته فيه بـ"التطرف"، وكتبت ابنه الفنان شريف منير، منشورا جديدا، اعتذرت فيه عن الإساءة للعالم الراحل. وانتقدت،