أول تعليق من حفيد الشيخ الشعراوي بعد وصفه بـ«التطرف»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

محمد الشعرواي

دافع محمد عبدالرحيم، حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، عن جده، بعدما وصفت أسما شريف منير، إمام الدعاة بـ"التطرف"، قائلا: "الإمام الشعراوي كان رمزُا للسماحة وصديقًا للبابا شنودة، من أين أتت بكلمة الغلو والتطرف، الشعراوي هو من علم التسامح في أبهى صوره، ودخل في معارك كثيرة مع المتطرفين". وأضاف حفيد الشعراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على "الحدث اليوم"، مساء السبت: "الإمام الشعراوي كان رمزًا للتسامح، وعدم الغلو، اعتذار أسما مقبول وعفى الله عما سلف، طالما قالت إنها كانت جاهلة".

من جانبه قال الإعلامي سيد علي، إنه لابد من وقفة مع التعليم الأجنبي في مصر، لأنه يغير ثقافة المصريين، خاصة أن والد أسما، الفنان شريف منير، برر ما قامت به نجلته بأنها خريجة مدارس أجنبية. ودافع الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عن ابنة الفنان شريف منير، بسبب الهجوم التي تعرضت له على صفحتها الرسمية عبر موقع

من جانبه قال الإعلامي سيد علي، إنه لابد من وقفة مع التعليم الأجنبي في مصر، لأنه يغير ثقافة المصريين، خاصة أن والد أسما، الفنان شريف منير، برر ما قامت به نجلته بأنها خريجة مدارس أجنبية.



ودافع الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عن ابنة الفنان شريف منير، بسبب الهجوم التي تعرضت له على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما وصفت الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"التطرف".



وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "في موضوع بنت شريف منير، ما هذا الإرهاب الفكري لشابة قالت رأيها في شخص، مهما علا شأنه، ليس نبيا ولا معصوما، تعلموا الاختلاف يا بشر، الفاروق عمر بن الخطاب قال إمام المسلمين، وهو من هو، أصابت امرأة وأخطأ عمر، استقيموا ولا تعبدوا أصناما تصنعونها".



