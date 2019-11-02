تمديد الإضراب العام في مدارس العراق لأسبوع آخر

تحرير:وكالات ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

نقابة المعلمين في العراق

قررت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم السبت، تمديد الإضراب العام في المدارس لأسبوع آخر احتجاجا على الأوضاع التي تشهدها البلاد، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وفي وقت سابق كشف نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، في بيان له: «أن للإضراب ثلاثة أهداف، الأول إصلاح التعليم التربوي، إذ العراق خارج التصنيف الدولي، والهدف أو المطلب الثاني إصلاح وضع التلميذ العراقي والمناهج، دعم الأسرة التعليمية وإصلاح البنى التحتية، أما الهدف الثالث فهو تخصيص ميزانية تليق بوزارة التربية، من شأنها تطوير مستوى التعليم من خلال دورات حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين».

والنقابة جددت المطالبة ببناء مزيد من المدارس لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنويًا من الطلبة. لافتة إلى وجود مدارس متهالكة أو آيلة للسقوط ومدارس مبنية من الطين أو الكرفانات، كما أن أعدادًا كبيرة من الطلاب يتلقون دروسهم، وهم يجلسون على الأرض.كما طالب السوداني بتوفير سكن لأعضاء الهيئة التدريسية، وهو ما كفله