رياضة

التعادل يحسم دربي الرجاء والوداد بالبطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
الرجاء والوداد
الرجاء والوداد
وسط أجواء جماهيرية أكثر من رائعة، بحضور بلغ 45 ألف متفرج، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الديربي المغربي بين الرجاء وضيفه الوداد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «محمد الخامس»، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، الوداد سجل هدف التقدم عن طريق إسماعيل الحداد، وأدرك لوميا نجوما هدف التعادل للرجاء، وستقام مواجهة العودة على نفس الملعب في ضيافة نادي الوداد، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، لحسم المتأهل إلى الدور المقبل.
تبادل الفريقان الكرة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، واعتمد الرجاء على الكرات الطويلة، لكن دفاع الوداد وقف أمام كل الكرت، وفي الدقيقة 32، افتتح الرجاء التسجيل عن طريق إسماعيل الحداد، بعد تمريرة من أيوب الكعبي، وضعها في الشباك الخالية، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف. ودخل الرجاء الشوط الثاني باحثًا عن هدف
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ريال مدريد - ريال بيتيس

ريال مدريد يفرط في صدارة الليجا ويتعادل مع بيتيس

فرط ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق ريال بيتيس، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، وفشل الملكي في استغلال تعثر منافسه برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ليفانتي، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، فيما تقدّم ريال بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.
بيب جوارديولا

جوارديولا: «ماني» غطاس ونبحث عن الفوز في الأنفيلد

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أداء النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، متهمه بالغطس بحثا عن ضربات الجزاء، إذ قال جوارديولا عن الانتصار القاتل للريدز اليوم السبت: «حدث هذا الأمر كثيرًا في الأعوام الأخيرة، بسبب الموهبة الخاصة التي يمتلكها ماني». وأضاف المدير الفني الإسبانى: «في بعض الأحيان يغطس، وفي أحيان أخرى يمتلك الموهبة التي تمكنه من تسجيل أهداف لا تصدق في الدقائق الأخيرة من المباراة، لديه موهبة كبيرة».
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لوكاكو يهدي الإنتر فوزًا غاليًا أمام بولونيا

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره بولونيا بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التي جمعت بينمها، اليوم السبت، على ملعب ريناتو دالارا، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، وسجل لصالح النيراتزوري روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقة الـ 75 و الـ90، بينما سجل هدف بولونيا الوحيد روبرتو سوريانو في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يتصدر النيراتزوري جدول الكالتشيو مؤقتًا برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن يوفنتوس الوصيف، التي مازال يملك مباراة في نفس الجولة أمام تورينيو.
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مدرب المحرق: الاتحاد من أقوى الفرق بالبطولة العربية

أكد البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني لنادي المحرق البحريني، جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تقام بينهما غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 "ثمن النهائي" من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس). وقال المدير الفني لنادي المحرق البحريني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زعيم الثغر: "الاتحاد من أقوى الفرق المشاركة في البطولة، وتابعت ذلك من خلال مشاهدتي مبارياته في الدوري المصري والعربي الكويتي، ولكن نحن هنا من أجل الفوز".
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الاتحاد العربي يعلن حكام مباراة الرجاء والوداد

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسناد مهمة مباراة الديربي العربي، بين الرجاء الرياضي و الوداد، يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور الثاني للبطولة العربية للأندية، التي تحمل اسم الملك محمد السادس، إلى طاقم تحكيم إماراتي سعودي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله، حيث أسند الاتحاد العربي المباراة للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن كحكم الساحة، بمساعدة مواطنيه محمد الحمادي وأحمد الراشدي، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع للسعودي محمد الهويش، ومواطنه خلال جلال مراقبا للحكام.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (3)

الإسماعيلي يفوز على الجزيرة الإماراتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فوزًا مهمًّا على حساب ضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية ضمن جولة الذهاب من دور الـ16 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية)، أحرز الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي ثنائية فريقه في الدقيقتين 40 و64 ليقودهم لفوز مهم قبل مباراة الإياب التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.
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أزمة في معسكر الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة

حالة من عدم الاستقرار في معسكر فريق الإسماعيلي، قبل 24 ساعة من مباراة الدراويش ونظيره الجزيرة الإماراتي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـستة عشر، من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما غادر محمد فوزي حارس المرمى، معسكر فريقه، بعد علمه أن المدرب الصربي ميودراج يسيتش، سيدفع بالحارس محمد مجدي، وجلوسه على مقاعد البدلاء، في مواجهة الغد، وهو ما أثار غضب الحارس وقرر مغادرة المعسكر.
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