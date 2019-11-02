التعادل يحسم دربي الرجاء والوداد بالبطولة العربية
تحرير:علي الزيني
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
الرجاء والوداد
وسط أجواء جماهيرية أكثر من رائعة، بحضور بلغ 45 ألف متفرج، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الديربي المغربي بين الرجاء وضيفه الوداد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «محمد الخامس»، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، الوداد سجل هدف التقدم عن طريق إسماعيل الحداد، وأدرك لوميا نجوما هدف التعادل للرجاء، وستقام مواجهة العودة على نفس الملعب في ضيافة نادي الوداد، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، لحسم المتأهل إلى الدور المقبل.
تبادل الفريقان الكرة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، واعتمد الرجاء على الكرات الطويلة، لكن دفاع الوداد وقف أمام كل الكرت، وفي الدقيقة 32، افتتح الرجاء التسجيل عن طريق إسماعيل الحداد، بعد تمريرة من أيوب الكعبي، وضعها في الشباك الخالية، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.
ودخل الرجاء الشوط الثاني باحثًا عن هدف
تبادل الفريقان الكرة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، واعتمد الرجاء على الكرات الطويلة، لكن دفاع الوداد وقف أمام كل الكرت، وفي الدقيقة 32، افتتح الرجاء التسجيل عن طريق إسماعيل الحداد، بعد تمريرة من أيوب الكعبي، وضعها في الشباك الخالية، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.
ودخل الرجاء الشوط الثاني باحثًا عن هدف التعادل، ولم يحتاج سوى دقيقتين فقط، حتى أدرك التعادل، عن طريق لوميا نجوما، الذي سدد كرة قوية مرتدة من الحارس، لتسكن الشباك، وحاول الفريقين الوصول إلى الشباك، لكن فشلت جميع المحاولات، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1 - 1 ).
وفي مباراة الإياب، يكفي الوداد التعادل سلبيًا أو تحقيق الفوز، لضمان العبور إلى الدور المقبل، بينما يحتاج الرجاء للتعادل إيجابيًا بأكثر من هدف أو الانتصار بأي نتيجة للحاق بركب الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي.