التعادل يحسم دربي الرجاء والوداد بالبطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

الرجاء والوداد

وسط أجواء جماهيرية أكثر من رائعة، بحضور بلغ 45 ألف متفرج، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الديربي المغربي بين الرجاء وضيفه الوداد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «محمد الخامس»، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، الوداد سجل هدف التقدم عن طريق إسماعيل الحداد، وأدرك لوميا نجوما هدف التعادل للرجاء، وستقام مواجهة العودة على نفس الملعب في ضيافة نادي الوداد، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، لحسم المتأهل إلى الدور المقبل.

تبادل الفريقان الكرة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، واعتمد الرجاء على الكرات الطويلة، لكن دفاع الوداد وقف أمام كل الكرت، وفي الدقيقة 32، افتتح الرجاء التسجيل عن طريق إسماعيل الحداد، بعد تمريرة من أيوب الكعبي، وضعها في الشباك الخالية، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف. ودخل الرجاء الشوط الثاني باحثًا عن هدف