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آمنة نصير عن هجوم أسما شريف منير على الشعراوي: جاهلة

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م
محمد الشعراوي
محمد الشعراوي
علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، على وصف أسما شريف منير، للإمام محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، قائلة: "لا تنجرفوا وراء هذه الجهالة، حديث البعض عن علماء الأمة بجهل، كارثة". ووجهت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، حديثها لابنة شريف منير، قائلة: "إنت خريجة مدرسة أجنبية، مالك ومال الشيخ الشعراوي، خليكي في اللي تعرفيه، رسالة لكل شاب لا تتكلم فيما تجهله، وتسعوا إلى الشهرة من خلال الحديث بلا عقل أو احترام".
وأشارت البرلمانية إلى أن "الشعب المصري يعيش الآن في محنة ثقافة، وهناك حاجة لإعلام قوي لاستعادة الهوية اللغوية والعقائد والإنسانية الخاصة بالإنسان المصري الذي عرف كافة القيم والأخلاق". وتابعت: "ألم تجد هذه البنت صفة للإمام، إلا صفة التطرف، يا بنتي عيب، هذا النوع من الجهالة التي ترسليها عبر جهلك، اذكروا
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جيهان السادات تفتتح المعرض الخيري لجمعية تحسين الصحة

افتتحت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل أنور السادات، مساء اليوم السبت، المعرض الخيري السنوي لفروع الجمعية النسائية لتحسين الصحة، وذلك بمركز المستقبل بالسيدة زينب، وبحضور عدد من الشخصيات النسائية المهمة من أعضاء الجمعية بمختلف المحافظات، إذ يضم المعرض الخيري العديد من المنتجات اليدوية مثل: «الحلي، والملابس، والمفروشات، والمصنوعات الخشبية المنزلية البسيطة»، بالإضافة إلى بعض المخبوزات الريفية مثل «الفطائر»، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.
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أول تعليق من حفيد الشيخ الشعراوي بعد وصفه بـ«التطرف»

دافع محمد عبدالرحيم، حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، عن جده، بعدما وصفت أسما شريف منير، إمام الدعاة بـ"التطرف"، قائلا: "الإمام الشعراوي كان رمزُا للسماحة وصديقًا للبابا شنودة، من أين أتت بكلمة الغلو والتطرف، الشعراوي هو من علم التسامح في أبهى صوره، ودخل في معارك كثيرة مع المتطرفين". وأضاف حفيد الشعراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على "الحدث اليوم"، مساء السبت: "الإمام الشعراوي كان رمزًا للتسامح، وعدم الغلو، اعتذار أسما مقبول وعفى الله عما سلف، طالما قالت إنها كانت جاهلة".
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مدحت العدل يدافع عن أسما شريف منير: لا تعبدوا أصناما

دافع الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عن "أسما" ابنة الفنان شريف منير، بسبب الهجوم التي تعرضت له على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما وصفت الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"التطرف". وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "في موضوع بنت شريف منير، ما هذا الإرهاب الفكري لشابة قالت رأيها في شخص، مهما علا شأنه، ليس نبيا ولا معصوما، تعلموا الاختلاف يا بشر، الفاروق عمر بن الخطاب قال أمام المسلمين، وهو من هو، أصابت امرأة وأخطأ عمر، استقيموا ولا تعبدوا أصناما تصنعونها".
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السيسي يوجه بتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل، وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في منظومة السكك الحديدية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية.
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محمد-متولى-الشعراوى (5)

أول تعليق من حفيد الشيخ الشعراوي بعد وصفه بـ«التطرف»

دافع محمد عبدالرحيم، حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، عن جده، بعدما وصفت أسما شريف منير، إمام الدعاة بـ"التطرف"، قائلا: "الإمام الشعراوي كان رمزُا للسماحة وصديقًا للبابا شنودة، من أين أتت بكلمة الغلو والتطرف، الشعراوي هو من علم التسامح في أبهى صوره، ودخل في معارك كثيرة مع المتطرفين". وأضاف حفيد الشعراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على "الحدث اليوم"، مساء السبت: "الإمام الشعراوي كان رمزًا للتسامح، وعدم الغلو، اعتذار أسما مقبول وعفى الله عما سلف، طالما قالت إنها كانت جاهلة".
اسامة شريف منير (2)

مدحت العدل يدافع عن أسما شريف منير: لا تعبدوا أصناما

دافع الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عن "أسما" ابنة الفنان شريف منير، بسبب الهجوم التي تعرضت له على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما وصفت الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"التطرف". وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "في موضوع بنت شريف منير، ما هذا الإرهاب الفكري لشابة قالت رأيها في شخص، مهما علا شأنه، ليس نبيا ولا معصوما، تعلموا الاختلاف يا بشر، الفاروق عمر بن الخطاب قال أمام المسلمين، وهو من هو، أصابت امرأة وأخطأ عمر، استقيموا ولا تعبدوا أصناما تصنعونها".
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له آراء شديدة الأذى.. إعلامي بقناة «TEN» يُهاجم الشيخ الشعراوي

لم يهدأ الرأي العام بمهاجمة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، من خلال منشور لـ"أسما" ابنة الفنان شريف منير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى هاجم الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد"، الذي يُعرض على فضائية "تن"، إمام الدعاة.
احمد-الطيب (2)

نواب عن قانون الأزهر للأحوال الشخصية:لسنا دولة دينية

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون الأزهر الشريف المتعلق بالأحوال الشخصية، معتبرين أنه تعدي على اختصاصات السلطة التشريعية، وكان من الأصح أن يقوم بإبداء الرأي فقط طبقا للدستور في مشروعات قوانين النواب التي أرسلت إليه، موضحين أن مشروع القانون لا يعبر عن الشعب ولا يواكب التغييرات في المجتمع ولا مصالح المواطنين، واستطلع "التحرير" آراء عدد من النواب حول هذا الأمر، وهم محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية.
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