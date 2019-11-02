آمنة نصير عن هجوم أسما شريف منير على الشعراوي: جاهلة

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

محمد الشعراوي

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، على وصف أسما شريف منير، للإمام محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، قائلة: "لا تنجرفوا وراء هذه الجهالة، حديث البعض عن علماء الأمة بجهل، كارثة". ووجهت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، حديثها لابنة شريف منير، قائلة: "إنت خريجة مدرسة أجنبية، مالك ومال الشيخ الشعراوي، خليكي في اللي تعرفيه، رسالة لكل شاب لا تتكلم فيما تجهله، وتسعوا إلى الشهرة من خلال الحديث بلا عقل أو احترام".

وأشارت البرلمانية إلى أن "الشعب المصري يعيش الآن في محنة ثقافة، وهناك حاجة لإعلام قوي لاستعادة الهوية اللغوية والعقائد والإنسانية الخاصة بالإنسان المصري الذي عرف كافة القيم والأخلاق". وتابعت: "ألم تجد هذه البنت صفة للإمام، إلا صفة التطرف، يا بنتي عيب، هذا النوع من الجهالة التي ترسليها عبر جهلك، اذكروا

وأشارت البرلمانية إلى أن "الشعب المصري يعيش الآن في محنة ثقافة، وهناك حاجة لإعلام قوي لاستعادة الهوية اللغوية والعقائد والإنسانية الخاصة بالإنسان المصري الذي عرف كافة القيم والأخلاق".



وتابعت: "ألم تجد هذه البنت صفة للإمام، إلا صفة التطرف، يا بنتي عيب، هذا النوع من الجهالة التي ترسليها عبر جهلك، اذكروا محاسن موتاكم".



وأوضحت أن تبرير الفنان شريف منير، ما قامت به ابنته بأنها خريجة مدارس دولية ليس حجة أو تبرير، معقبة: "ما قاله شريف منير يعاب عليه، لأنه لم يعلم بنته الدين، أنا خريجة مدرسة أجنبية من الابتدائية حتى وصلت الجامعة، وهذا لم يغير ثقافيتي أو قيمي، وقمت باختيار دراسة الفلسفة بجامعة الأزهر".



