رياضة

جوارديولا: «ماني» غطاس ونبحث عن الفوز في الأنفيلد

تحرير:محمد جمال ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أداء النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، متهمه بالغطس بحثا عن ضربات الجزاء، إذ قال جوارديولا عن الانتصار القاتل للريدز اليوم السبت: «حدث هذا الأمر كثيرًا في الأعوام الأخيرة، بسبب الموهبة الخاصة التي يمتلكها ماني». وأضاف المدير الفني الإسبانى: «في بعض الأحيان يغطس، وفي أحيان أخرى يمتلك الموهبة التي تمكنه من تسجيل أهداف لا تصدق في الدقائق الأخيرة من المباراة، لديه موهبة كبيرة».
وأوضح المدير الفني: «إذا حدث هذا الأمر مرة واحدة أو اثنتين وسجل ليفربول في الوقت القاتل، لقلنا إنه الحظ، لكنه حدث كثيرًا في آخر موسمين، إنهم يملكون شخصية خاصة للقيام بذلك». وعن المواجهة المرتقبة مع الريدز قال جوارديولا: «ننظر إلى أنفسنا، نعرف جيدًا الفريق الذي سنواجهه، أعتقد أنهم حققوا
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ريال مدريد - ريال بيتيس

ريال مدريد يفرط في صدارة الليجا ويتعادل مع بيتيس

فرط ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق ريال بيتيس، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، وفشل الملكي في استغلال تعثر منافسه برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ليفانتي، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، فيما تقدّم ريال بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.
الوداد - الرجاء

التعادل يحسم دربي الرجاء والوداد بالبطولة العربية

وسط أجواء جماهيرية أكثر من رائعة، بحضور بلغ 45 ألف متفرج، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الديربي المغربي بين الرجاء وضيفه الوداد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «محمد الخامس»، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، الوداد سجل هدف التقدم عن طريق إسماعيل الحداد، وأدرك لوميا نجوما هدف التعادل للرجاء، وستقام مواجهة العودة على نفس الملعب في ضيافة نادي الوداد، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، لحسم المتأهل إلى الدور المقبل.
انتر ميلان‎

لوكاكو يهدي الإنتر فوزًا غاليًا أمام بولونيا

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره بولونيا بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التي جمعت بينمها، اليوم السبت، على ملعب ريناتو دالارا، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، وسجل لصالح النيراتزوري روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقة الـ 75 و الـ90، بينما سجل هدف بولونيا الوحيد روبرتو سوريانو في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يتصدر النيراتزوري جدول الكالتشيو مؤقتًا برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن يوفنتوس الوصيف، التي مازال يملك مباراة في نفس الجولة أمام تورينيو.
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ليفربول‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة الدوري أمام أستون فيلا

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، وذلك من خلال مباريات الجولة رقم 11، وستكون ضربة البداية من ملعب فيتنس فيرست، عندما يستقبل بورنموث نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل بورنموث المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل آرسنال نظيره وولفرهامبتون على ملعب الإمارات في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.
يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
مانشستر-سيتي

جوارديولا يقرر تجديد عقد فيرناندينيو

قرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحفاظ على خدمات نجمه البرازيلي فيرناندينيو إلى نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقده الصيف المقبل، إلا أن جوارديولا يرغب في تمديده لعام إضافي، من أجل سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني. وكان فرناندينيو قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.
جوارديولا

جوارديولا عن السقوط أمام وولفرهامبتون: إنه يوم سيئ

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني فريق مانشستر سيتي، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام منافسه وولفرهامبتون، خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها السيتي بهدفين نظيفين، سجلهما أداما تراوري، وبهذه الخسارة توقف رصيد السيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، في المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، وبعد خسارة أبناء جوارديولا وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع السيتي ثلاث نقاط.
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