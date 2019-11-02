جوارديولا: «ماني» غطاس ونبحث عن الفوز في الأنفيلد

تحرير:محمد جمال ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

بيب جوارديولا

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أداء النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، متهمه بالغطس بحثا عن ضربات الجزاء، إذ قال جوارديولا عن الانتصار القاتل للريدز اليوم السبت: «حدث هذا الأمر كثيرًا في الأعوام الأخيرة، بسبب الموهبة الخاصة التي يمتلكها ماني». وأضاف المدير الفني الإسبانى: «في بعض الأحيان يغطس، وفي أحيان أخرى يمتلك الموهبة التي تمكنه من تسجيل أهداف لا تصدق في الدقائق الأخيرة من المباراة، لديه موهبة كبيرة».

وأوضح المدير الفني: «إذا حدث هذا الأمر مرة واحدة أو اثنتين وسجل ليفربول في الوقت القاتل، لقلنا إنه الحظ، لكنه حدث كثيرًا في آخر موسمين، إنهم يملكون شخصية خاصة للقيام بذلك». وعن المواجهة المرتقبة مع الريدز قال جوارديولا: «ننظر إلى أنفسنا، نعرف جيدًا الفريق الذي سنواجهه، أعتقد أنهم حققوا