تعرف على مفاجأة مدحت صالح لجمهور «الموسيقى العربية»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

مدحت صالح

أحيا الفنان الكبير مدحت صالح، مساء اليوم السبت، حفلًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورتة الـ28، إذ قدم عددًا من الأغاني الشهيرة له مثل: «ما?يا، وقادرين»، وبعدها توقف عن الغناء، قائلًا إن هناك مفاجأة وذهب ليقدم أحد المواهب الشابة ذات القدرات الخاصة، ويدعى إبراهيم رمضان، ورغم عدم قدرته على النظر إلا أن صوته يتحدث بكل المشاعر داخله، وقدم الشاب أغنية «كوكب تاني» بصوت لايختلف عن مدحت، وحرص كل الحاضرين على تشجيعه، ووقفت الوزيرة إيناس عبد الدايم لتحيته.

يشارك فى هذه الدورة بجانب محمد منير 80 مطربا، منهم مدحت صالح، عاصي الحلاني، وائل الجسار، أنغام، مروة ناجي، محمد الشرنوبي، فايا يونان، كارمن سليمان، أصالة، حنان ماضي، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت.يكرم المهرجان هذا العام فاروق جويدة، مي فاروق، وريهام عبدالحكيم، والمايسترو عادل إسكندر، عازف الرق هشام