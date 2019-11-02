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تعرف على مفاجأة مدحت صالح لجمهور «الموسيقى العربية»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
مدحت صالح
مدحت صالح
أحيا الفنان الكبير مدحت صالح، مساء اليوم السبت، حفلًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورتة الـ28، إذ قدم عددًا من الأغاني الشهيرة له مثل: «ما?يا، وقادرين»، وبعدها توقف عن الغناء، قائلًا إن هناك مفاجأة وذهب ليقدم أحد المواهب الشابة ذات القدرات الخاصة، ويدعى إبراهيم رمضان، ورغم عدم قدرته على النظر إلا أن صوته يتحدث بكل المشاعر داخله، وقدم الشاب أغنية «كوكب تاني» بصوت لايختلف عن مدحت، وحرص كل الحاضرين على تشجيعه، ووقفت الوزيرة إيناس عبد الدايم لتحيته.
يشارك فى هذه الدورة بجانب محمد منير 80 مطربا، منهم مدحت صالح، عاصي الحلاني، وائل الجسار، أنغام، مروة ناجي، محمد الشرنوبي، فايا يونان، كارمن سليمان، أصالة، حنان ماضي، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت.يكرم المهرجان هذا العام فاروق جويدة، مي فاروق، وريهام عبدالحكيم، والمايسترو عادل إسكندر، عازف الرق هشام
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منير

الكينج يغني على كرسي.. 8 مشاهد من افتتاح «الموسيقى العربية»

افتتحت اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان الموسيقي العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري. وتتواصل حفلاته لمدة 12 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى: مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان، وحرص على الحضور عدد من الإعلاميين منهم لميس الحديدي ومفيد فوزي.
بروفات- مروان- -خوري- وسوما- وآيات -فاروق -للموسيقي -العربية (25)

بروفات ونقاشات.. سوما ومروان خوري يستعدان لـ«الموسيقى العربية»

واصل الفنانون المصريون والعرب، المشاركون في مهرجان الموسيقى العربية، استعداداتهم للدورة 28 من المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، إذ أجرى المطرب اللبناني مروان خوري، وفرقته الموسيقية بروفات تخللها مناقاشات حول حفله الذي سيقام بعد غد السبت بالإسكندرية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وأجرت الفنانتان سوما وآيات فاروق بروفات حفلهما، إذ تحيي الأخيرة حفلا يوم 4 نوفمبر المقبل مع الفنان محمد الحلو، أما سوما فمن المقرر أن تحيي حفلها يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، حيث تقدم مجموعة من الأغاني التراثية، وعددا من أشهر أغانيها مثل "دا حبيبي"، و"أعز أصحاب".
تامر-عاشور

تامر عاشور: الجمهور السعودي مثقف.. شكرًا تركي آل شيخ

استقبل الجمهور السعودي بحفاوة كبيرة الفنان تامر عاشور، خلال حفله الأول بالسعودية، الذي أقيم ضمن فاعلية «ليالي المحروسة»، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، إذ امتلأ الحفل بالجمهور من مختلف الأعمار في حفل كامل العدد.. وبدأ تامر الحفل بتحية الجمهور السعودي قائلا: «سعيد جدا بوجودي في بلدي الثاني المملكة العربية السعودية وسط هذا الجمهور المثقف الواعي ودائما السعودية في تقدم وازدهار، وأشكر المستشار تركي آل شيخ وكل القائمين علي إقامة موسم الرياض الترفيهي علي هذا الحدث الفني غير المسبوق الذي يعتبر أهم الفعاليات الفنية والثقافية في الوطن العربي».
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بروفة -سعد -رمضان -مهرجان -الموسيقي (4)

بالصور.. سعد رمضان يُجري بروفات «الموسيقي العربية»

أجرى المطرب اللبناني سعد رمضان، بدار الأوبرا، بروفات حفله المنتظر 2 نوفمبر بمهرجان الموسيقى العربية، بدورته الثامنة والعشرين، ومن المقرر أن يشدو سعد في الحفل بعدد من الاغاني، منها: «على رمش عيونها لوديع الصافي، وفاتت جنبنا لعبدالحليم حافظ، وبحبك يالبنان للسيدة فيروز»، إلى جانب مجموعة من أشهر أغانية، ويحيي معه الحفل أيضًا الفنان الكبير مدحت صالح، تحت قيادة المايسترو الكبير أحمد عامر، ويقدم لجمهورة مجموعة من أشهر أغانيه منها «المليونيرات»، و«كوكب تاني».
محمد-منير

تنازل عن أجره.. تفاصيل ظهور منير بمهرجان الموسيقى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، ويحرص المهرجان دائما على أن تكون كل دورة مميزة بنجومها، ومفاجأة هذا العام هى وجود المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه ليفتتح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، ويبدو أن "منير بدأ بروفات الاستعداد للحفل، حيث ينشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) فيديوهات البروفات التي يعدها من منزله".
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لأول مرة محمد منير.. تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وحضر أعضاء اللجنة التحضيرية "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم".
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الأوبرا تعلن عن تفاصيل مهرجان الموسيقى الأربعاء

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الأربعاء، 16 أكتوبر بالمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، ومنهم "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيسة اللجنة العلمية، الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان والمؤتمر".
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