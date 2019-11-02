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فيلم نجمة الصبح يفوز بـ«التانيت الذهبي» في أيام قرطاج السينمائية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
نجوم فيلم نجمة الصبح
نجوم فيلم نجمة الصبح
فاز فيلم نجمة الصبح، للمخرج جود سعيد، بـ«التانيت الذهبي» لجائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بـ«أيام قرطاج السينمائية»، إذ حضر حفل ختام المهرجان صناع الفيلم المخرج «جود سعيد، والنجوم أحمد الأحمد، حسين عباس، سارة وناديا صدقي»، وخلال فعاليات المهرجان حصل الفيلم على 3 عروض كاملة العدد بجانب ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور والنقاد.
وعن الجائزة قال المخرج جود سعيد، «نصنع السينما يرتد الضوء الذي يرسم الحياة على الشاشة بريقًا في عيون المشاهدين، نصنع السينما كي نكون ذاكرة تمر من جيلٍ إلى جيل، الجمهور من يمنح شرعية البقاء للفيلم أو ينزعها منه»، متابعًا: «إلى روح عقبة أهدي هذه الجائزة». ويدور الفيلم حول ‎خلدون
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أسما شريف منير تعتذر: الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي

أعادت أسما شريف منير، تنشيط صفحتها فيسبوك، مجددا، بعد أوقفت الحساب في أعقاب الهجوم الحاد الذي تعرضت له اليوم الجمعة، بسبب المنشور الذي هاجمت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته فيه بـ"التطرف"، وكتبت ابنه الفنان شريف منير، منشورا جديدا، اعتذرت فيه عن الإساءة للعالم الراحل، إذ قالت: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم فهم كلامى على إنى أنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده".
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7 معلومات عن أسما شريف منير التي وصفت الشعراوي بـ«التطرف»

أثار منشور أسما ابنة الفنان شريف منير، الذي هاجمت فيه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، جدلًا واسعا وغضبا كبيرا بين محبي العالم الجليل، ما دفع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى شن هجوما حادا عليها، حتى اضطرت في النهاية إلى إغلاق صفحتها تماما، بعد إعلان رفضها للهجوم الذي تعرضت له، متهمة جمهورها بـ"التنمر والتعصب والبشاعة".
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بعد هجومها على الشعراوي.. أسما شريف منير تتهم جمهورها بالعنصرية

حالة من الغضب الشديد انتابت أسما ابنة الفنان شريف منير، بعد الهجوم الحاد التي تعرضت له من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، بعد نشرها "بوست" وصفت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، وانتقدت أسما هجوم الجمهور عليها، واتهمته بالتعصب، إذ كتبت في منشور آخر: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في إيه؟.. إيه التنمر والتعصب والبشاعة دي"، إلا أنها سرعان ما عادت وحذفت البوست الجديد، ثم أغلقت حسابها تماما على موقع "فيسبوك".
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