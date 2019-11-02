فيلم نجمة الصبح يفوز بـ«التانيت الذهبي» في أيام قرطاج السينمائية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

نجوم فيلم نجمة الصبح

فاز فيلم نجمة الصبح، للمخرج جود سعيد، بـ«التانيت الذهبي» لجائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بـ«أيام قرطاج السينمائية»، إذ حضر حفل ختام المهرجان صناع الفيلم المخرج «جود سعيد، والنجوم أحمد الأحمد، حسين عباس، سارة وناديا صدقي»، وخلال فعاليات المهرجان حصل الفيلم على 3 عروض كاملة العدد بجانب ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور والنقاد.

وعن الجائزة قال المخرج جود سعيد، «نصنع السينما يرتد الضوء الذي يرسم الحياة على الشاشة بريقًا في عيون المشاهدين، نصنع السينما كي نكون ذاكرة تمر من جيلٍ إلى جيل، الجمهور من يمنح شرعية البقاء للفيلم أو ينزعها منه»، متابعًا: «إلى روح عقبة أهدي هذه الجائزة». ويدور الفيلم حول ‎خلدون