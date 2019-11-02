جيهان السادات تفتتح المعرض الخيري لجمعية تحسين الصحة

تحرير:التحرير ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

جيهان السادات

افتتحت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل أنور السادات، مساء اليوم السبت، المعرض الخيري السنوي لفروع الجمعية النسائية لتحسين الصحة، وذلك بمركز المستقبل بالسيدة زينب، وبحضور عدد من الشخصيات النسائية المهمة من أعضاء الجمعية بمختلف المحافظات، إذ يضم المعرض الخيري العديد من المنتجات اليدوية مثل: «الحلي، والملابس، والمفروشات، والمصنوعات الخشبية المنزلية البسيطة»، بالإضافة إلى بعض المخبوزات الريفية مثل «الفطائر»، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

قالت عبلة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة فرع جمعية تحسين الصحة بسوهاج، إن الجمعية تحرص سنويًّا على إقامة المعرض الخيري لعرض منتجات السيدات من مختلف المحافظات، موضحة أن المعرض يضم مجموعة من المنتجات اليدوية التي تحمل تراث كل محافظة.وأشارت إلى أن جمعية تحسين الصحة تهتم بتعليم السيدات الحرف اليدوية