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جيهان السادات تفتتح المعرض الخيري لجمعية تحسين الصحة

تحرير:التحرير ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
جيهان السادات
جيهان السادات
افتتحت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل أنور السادات، مساء اليوم السبت، المعرض الخيري السنوي لفروع الجمعية النسائية لتحسين الصحة، وذلك بمركز المستقبل بالسيدة زينب، وبحضور عدد من الشخصيات النسائية المهمة من أعضاء الجمعية بمختلف المحافظات، إذ يضم المعرض الخيري العديد من المنتجات اليدوية مثل: «الحلي، والملابس، والمفروشات، والمصنوعات الخشبية المنزلية البسيطة»، بالإضافة إلى بعض المخبوزات الريفية مثل «الفطائر»، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.
قالت عبلة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة فرع جمعية تحسين الصحة بسوهاج، إن الجمعية تحرص سنويًّا على إقامة المعرض الخيري لعرض منتجات السيدات من مختلف المحافظات، موضحة أن المعرض يضم مجموعة من المنتجات اليدوية التي تحمل تراث كل محافظة.وأشارت إلى أن جمعية تحسين الصحة تهتم بتعليم السيدات الحرف اليدوية
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الشيخ محمد متولي الشعراوي

آمنة نصير عن هجوم أسما شريف منير على الشعراوي: جاهلة

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، على وصف أسما شريف منير، للإمام محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، قائلة: "لا تنجرفوا وراء هذه الجهالة، حديث البعض عن علماء الأمة بجهل، كارثة". ووجهت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، حديثها لابنة شريف منير، قائلة: "إنت خريجة مدرسة أجنبية، مالك ومال الشيخ الشعراوي، خليكي في اللي تعرفيه، رسالة لكل شاب لا تتكلم فيما تجهله، وتسعوا إلى الشهرة من خلال الحديث بلا عقل أو احترام".
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أول تعليق من حفيد الشيخ الشعراوي بعد وصفه بـ«التطرف»

دافع محمد عبدالرحيم، حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، عن جده، بعدما وصفت أسما شريف منير، إمام الدعاة بـ"التطرف"، قائلا: "الإمام الشعراوي كان رمزُا للسماحة وصديقًا للبابا شنودة، من أين أتت بكلمة الغلو والتطرف، الشعراوي هو من علم التسامح في أبهى صوره، ودخل في معارك كثيرة مع المتطرفين". وأضاف حفيد الشعراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على "الحدث اليوم"، مساء السبت: "الإمام الشعراوي كان رمزًا للتسامح، وعدم الغلو، اعتذار أسما مقبول وعفى الله عما سلف، طالما قالت إنها كانت جاهلة".
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مدحت العدل يدافع عن أسما شريف منير: لا تعبدوا أصناما

دافع الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عن "أسما" ابنة الفنان شريف منير، بسبب الهجوم التي تعرضت له على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما وصفت الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"التطرف". وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "في موضوع بنت شريف منير، ما هذا الإرهاب الفكري لشابة قالت رأيها في شخص، مهما علا شأنه، ليس نبيا ولا معصوما، تعلموا الاختلاف يا بشر، الفاروق عمر بن الخطاب قال أمام المسلمين، وهو من هو، أصابت امرأة وأخطأ عمر، استقيموا ولا تعبدوا أصناما تصنعونها".
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السيسي يوجه بتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل، وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في منظومة السكك الحديدية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية.
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معهد-الاورام (2)

الحكومة: لا صحة لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، بل على العكس فإن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خاصةً للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة ترد على تفشي وباء «حمى الضنك» بالبحر الأحمر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تفشي وباء "حمى الضنك" وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن "القصير والغردقة" بمحافظة البحر الأحمر. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة "بحمى الضنك" بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة، مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تمامًا.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

استخراج 811 قرار علاج على نفقة الدولة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم استخراج 811 قرار علاج على نفقة الدولة لمواطنين من أبناء المحافظة، ضمن مشروع الرعاية المتكاملة للمرضى. وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور أحمد محروس في بيان اليوم الخميس، تنفيذ جميع هذه القرارات داخل المحافظة أو خارجها في المنشآت الطبية العامة والجامعية لتقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هل ألغت الحكومة الفحوصات الطبية على القادمين من الخارج؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، ما يؤدي إلى نقل العديد من الأمراض لمصر. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما يتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطن بها أمراض سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحجر الصحي التابع للقطاع الوقائي بوزارة الصحة، وفي حالة الاشتباه بأي حالات مصابة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.
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