جيهان السادات تفتتح المعرض الخيري لجمعية تحسين الصحة

افتتحت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل أنور السادات، مساء اليوم السبت، المعرض الخيري السنوي لفروع الجمعية النسائية لتحسين الصحة، وذلك بمركز المستقبل بالسيدة زينب، وبحضور عدد من الشخصيات النسائية المهمة من أعضاء الجمعية بمختلف المحافظات، إذ يضم المعرض الخيري العديد من المنتجات اليدوية مثل: «الحلي، والملابس، والمفروشات، والمصنوعات الخشبية المنزلية البسيطة»، بالإضافة إلى بعض المخبوزات الريفية مثل «الفطائر»، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.
قالت عبلة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة فرع جمعية تحسين الصحة بسوهاج، إن الجمعية تحرص سنويًّا على إقامة المعرض الخيري لعرض منتجات السيدات من مختلف المحافظات، موضحة أن المعرض يضم مجموعة من المنتجات اليدوية التي تحمل تراث كل محافظة.وأشارت إلى أن جمعية تحسين الصحة تهتم بتعليم السيدات الحرف اليدوية
قالت عبلة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة فرع جمعية تحسين الصحة بسوهاج، إن الجمعية تحرص سنويًّا على إقامة المعرض الخيري لعرض منتجات السيدات من مختلف المحافظات، موضحة أن المعرض يضم مجموعة من المنتجات اليدوية التي تحمل تراث كل محافظة.
وأشارت إلى أن جمعية تحسين الصحة تهتم بتعليم السيدات الحرف اليدوية مثل: «الكروشيه، والخياطة، وصناعة الحلي»، بهدف مساعدتهن على المعيشة، كما تهتم بمساعدة مرضى الدرن، وتضم الجمعية مجمعًا صحيًّا، ومركزًا لتأهيل متحدي الإعاقة ودار أيتام.
وقال عبدالوهاب فكري، مدير جمعية تحسين الصحة فرع قنا، إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك خلالها في المعرض بمنتجات الجمعية، وهي عبارة عن منتجات يدوية مصنوعة من الخرز والكريستال، موضحًا أن الرسالة الأساسية للجمعية في بداية الستينيات كانت مساعدة مرضى الدرن، ثم توسعت في عملها، وأصبحت تضم دار أيتام ودار إيواء ومشغلا للفتيات ودار مغتربات.
وأكد فكري أن المعرض يقام سنويًّا لعرض كل منتجات الجمعية وفروعها من مختلف المحافظات لتحفيز السيدات على تعلم الحرف اليدوية التي تساعدهم في الحصول على المال.
وكشفت أزهار القاصد، عضو جمعية تحسين الصحة بفرع محافظة المنوفية، أنها تشارك في المعرض للسنة الخامسة على التوالي، وذلك لعرض منتجات الفتيات والسيدات، موضحة أن الجمعية تعمل على تدريب السيدات على الحرف اليدوية مع تسويق منتجاتهن، مشيرة إلى أن العائد من المعرض يتم توجيهه لخدمة الأيتام.
وقالت هايداء محمد: "إن هذه هي السنة الأولى التي تشارك خلالها في المعرض الخيري السنوي لتحسين الصحة، وذلك لعرض منتجاتها من الحلي المصنوعة من النحاس"، مؤكدة أنها ستكرر هذه التجربة سنويا بالتعاون مع الجمعية.