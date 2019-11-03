رياضة

ريال مدريد يفرط في صدارة الليجا ويتعادل مع بيتيس

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
فرط ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق ريال بيتيس، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، وفشل الملكي في استغلال تعثر منافسه برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ليفانتي، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، فيما تقدّم ريال بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.
بداية اللقاء كانت سجالا بين الفريقين، حاول الفريقان الاستحواذ على الكرة، وتشكيل تهديد حقيقي على المرمى، وأسفرت هجمات الملكي عن اهتزاز شباك منافسه بهدف رائع عن طريق إيدن هازارد الذي مر بفاصل مهاري رائع في الدقيقة التاسعة، لكن تقنية حكم الفيديو "فار" ألغت الهدف بداعي التسلل. وحافظ ريال بيتيس على نظافة
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بيب جوارديولا

جوارديولا: «ماني» غطاس ونبحث عن الفوز في الأنفيلد

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أداء النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، متهمه بالغطس بحثا عن ضربات الجزاء، إذ قال جوارديولا عن الانتصار القاتل للريدز اليوم السبت: «حدث هذا الأمر كثيرًا في الأعوام الأخيرة، بسبب الموهبة الخاصة التي يمتلكها ماني». وأضاف المدير الفني الإسبانى: «في بعض الأحيان يغطس، وفي أحيان أخرى يمتلك الموهبة التي تمكنه من تسجيل أهداف لا تصدق في الدقائق الأخيرة من المباراة، لديه موهبة كبيرة».
الوداد - الرجاء

التعادل يحسم دربي الرجاء والوداد بالبطولة العربية

وسط أجواء جماهيرية أكثر من رائعة، بحضور بلغ 45 ألف متفرج، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الديربي المغربي بين الرجاء وضيفه الوداد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «محمد الخامس»، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، الوداد سجل هدف التقدم عن طريق إسماعيل الحداد، وأدرك لوميا نجوما هدف التعادل للرجاء، وستقام مواجهة العودة على نفس الملعب في ضيافة نادي الوداد، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، لحسم المتأهل إلى الدور المقبل.
انتر ميلان‎

لوكاكو يهدي الإنتر فوزًا غاليًا أمام بولونيا

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره بولونيا بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التي جمعت بينمها، اليوم السبت، على ملعب ريناتو دالارا، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، وسجل لصالح النيراتزوري روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقة الـ 75 و الـ90، بينما سجل هدف بولونيا الوحيد روبرتو سوريانو في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يتصدر النيراتزوري جدول الكالتشيو مؤقتًا برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن يوفنتوس الوصيف، التي مازال يملك مباراة في نفس الجولة أمام تورينيو.
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ريال مدريد

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع صدارة «الليجا» اليوم

يرحل برشلونة اليوم السبت، لمواجهة ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني لموسم (2019- 2020)، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في «الليجا»، حقق خلالها البرسا الانتصار في 20 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهتين، وسجل العملاق الكتالوني في تلك اللقاءات 82 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.
زين الدين زيدان

الحزن يخيم على زيدان بعد السقوط أمام مايوركا

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن استيائه الشديد عقب خسارة فريقه ريال مدريد أمس السبت، أمام ريال مايوركا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدايتنا في المباراة كانت سيئة جدا، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، والجزء الأخير من الشوط الأول لم يكن بهذا السوء، في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، لكننا لم ننجح في التسجيل وكانت الأمور معقدة، افتقدنا كل شيء، علينا أن نمضي قدما، واجهنا فريقا متحمسا لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب".
برشلونة- وريال مدريد‎

ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
إدين هازارد

تعليق صادم من هازارد بشأن تعرضه للانتقادات

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن أنه لا يتأثر بالانتقادات الموجهة إليه، لأنه لا يفهمها من الأساس، وذلك بعد أن ساهم في حسم بلجيكا تأهلها رسميا إلى نهائيات يورو 2020 خلال التوقف الدولي الحالي. هازارد انتقل إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات الأولى للميرنجي، وبعد تعافيه وعودته للمشاركة، نال هازارد انتقادات عديدة لعدم اكتمال لياقته وزيادة وزنه، ثم احتاج إلى 402 دقيقة ليسجل أول هدف له بقميص الملكي، في مواجهة غرناطة بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
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