ريال مدريد يفرط في صدارة الليجا ويتعادل مع بيتيس

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

ريال مدريد

فرط ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق ريال بيتيس، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، وفشل الملكي في استغلال تعثر منافسه برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ليفانتي، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، فيما تقدّم ريال بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.

بداية اللقاء كانت سجالا بين الفريقين، حاول الفريقان الاستحواذ على الكرة، وتشكيل تهديد حقيقي على المرمى، وأسفرت هجمات الملكي عن اهتزاز شباك منافسه بهدف رائع عن طريق إيدن هازارد الذي مر بفاصل مهاري رائع في الدقيقة التاسعة، لكن تقنية حكم الفيديو "فار" ألغت الهدف بداعي التسلل. وحافظ ريال بيتيس على نظافة

بداية اللقاء كانت سجالا بين الفريقين، حاول الفريقان الاستحواذ على الكرة، وتشكيل تهديد حقيقي على المرمى، وأسفرت هجمات الملكي عن اهتزاز شباك منافسه بهدف رائع عن طريق إيدن هازارد الذي مر بفاصل مهاري رائع في الدقيقة التاسعة، لكن تقنية حكم الفيديو "فار" ألغت الهدف بداعي التسلل.



وحافظ ريال بيتيس على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي في زيارته لسانتياجو برنابيو، وهو أول فريق يحقق هذا الإنجاز أمام ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني.



وهزم بيتيس ريال مدريد 1-0 في دوري 2017\2018، ثم هزمه 2-0 في دوري 2018\2019، وأخيرا فرض عليه التعادل في 2019\2020.



التعادل السلبي هو الأول لريال مدريد في ملعبه بالدوري الإسباني تحت قيادة زين الدين زيدان على مدار ولايتيه.

