زيدان يتحسر بعد السقوط أمام ريال بيتيس

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

زين الدين زيدان

تحسر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على سقوط فريقه ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمس أمام ريال بيتيس، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني، وقال زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد رأيت لمسة يد على لاعب بيتيس، لكن حكم المباراة قرر أن الأمر غير ذلك، ولعبنا مباراة جيدة لكننا فشلنا في تسجيل هدف وهذا عار، وعلينا المُضي قدما، نحن نعرف ما حدث في لقطة لمسة اليد، لأنني رأيت اللعبة، لكن يجب أن نحترم ما قرره الحكم".

وأضاف: "نحن خسرنا نقطتين، وكانت فرصة لحصد النقاط الـ3 لكنني سأظل إيجابيا، والخصم وضع لنا صعوبات وهذا أمر طبيعي". وعن خروج جاريث بيل وخاميس رودريجيز من مدرجات الملعب قبل نهاية المباراة قال: "بشكل عام الثنائي دعم اللاعبين، وهذا هو الشيء المهم، لأننا في أفضل دوري في العالم لا توجد مباراة سهلة، وأي فريق

وأضاف: "نحن خسرنا نقطتين، وكانت فرصة لحصد النقاط الـ3 لكنني سأظل إيجابيا، والخصم وضع لنا صعوبات وهذا أمر طبيعي".



وعن خروج جاريث بيل وخاميس رودريجيز من مدرجات الملعب قبل نهاية المباراة قال: "بشكل عام الثنائي دعم اللاعبين، وهذا هو الشيء المهم، لأننا في أفضل دوري في العالم لا توجد مباراة سهلة، وأي فريق يمكن أن يضعك في مأزق حتى الأندية الصغيرة".



واستكمل: "افتقاد التسجيل؟ لن نسجل دائمًا 5 أهداف، ونحن نعلم أنه حين نصنع الفرص فهذا الشيء الأكثر أهمية، ونحن افتقرنا للتسجيل، لكننا دافعنا بشكل جيد جدا".



واختتم: "منذ شهر مارس لم نفز بـ3 مباريات متتالية؟ نحن لا نفشل ولا يفشل الجميع، لكن الدوري صعب للغاية، وجميع الفرق خسرت بعض النقاط، لكنني قلت سابقًا إنه لا يوجد فريق يفوز بسهولة، وعلينا أن نقدم المزيد لتحقيق الانتصارات، لكننا لسنا سيئين للغاية".