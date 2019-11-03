رياضة

زيدان يتحسر بعد السقوط أمام ريال بيتيس

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
تحسر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على سقوط فريقه ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمس أمام ريال بيتيس، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني، وقال زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد رأيت لمسة يد على لاعب بيتيس، لكن حكم المباراة قرر أن الأمر غير ذلك، ولعبنا مباراة جيدة لكننا فشلنا في تسجيل هدف وهذا عار، وعلينا المُضي قدما، نحن نعرف ما حدث في لقطة لمسة اليد، لأنني رأيت اللعبة، لكن يجب أن نحترم ما قرره الحكم".
وأضاف: "نحن خسرنا نقطتين، وكانت فرصة لحصد النقاط الـ3 لكنني سأظل إيجابيا، والخصم وضع لنا صعوبات وهذا أمر طبيعي". وعن خروج جاريث بيل وخاميس رودريجيز من مدرجات الملعب قبل نهاية المباراة قال: "بشكل عام الثنائي دعم اللاعبين، وهذا هو الشيء المهم، لأننا في أفضل دوري في العالم لا توجد مباراة سهلة، وأي فريق
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الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، علما أن مباراة العودة ستقام في 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويسعى «سيد البلد» إلى مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندري.
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بيراميدز في نزهة كروية ضد بطل تنزانيا بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره يانج إفريكانز، بطل تنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم إلى تكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، خاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.
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كلوب عن الفوز بالحظ: استحققنا الانتصار

أشار المدرب يورجن كلوب إلى وقوف الحظ إلى جانب فريقه ليفربول في التغلب على أستون فيلا، أمس السبت، بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا في الوقت ذاته أحقية الريدز فى الانتصار، وكان ليفربول في طريقه لأول هزيمة له في الدوري خلال آخر 10 أشهر حتى الدقيقة 87 في "فيلا بارك"، لكنه انتزع فوزًا متأخرًا بفضل ضربتي رأس من آندي روبرتسون وساديو ماني، وأبلغ كلوب الصحفيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب: "ما زلنا مطالبين بالتعلم والتحسّن ونفعل ذلك وسنستمر، أحيانًا نحتاج إلى بعض الصدمات، لكن في النهاية يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن".
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ريال مدريد - ريال بيتيس

ريال مدريد يفرط في صدارة الليجا ويتعادل مع بيتيس

فرط ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق ريال بيتيس، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، وفشل الملكي في استغلال تعثر منافسه برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ليفانتي، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، فيما تقدّم ريال بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.
ريال مدريد

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع صدارة «الليجا» اليوم

يرحل برشلونة اليوم السبت، لمواجهة ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني لموسم (2019- 2020)، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في «الليجا»، حقق خلالها البرسا الانتصار في 20 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهتين، وسجل العملاق الكتالوني في تلك اللقاءات 82 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.
ريال مدريد

ريال مدريد في نزهة أمام متذيل الليجا

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل ليجانيس جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 6 مباريات من قبل في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 5 لقاءات وتعادلا في مباراة وحيدة، وسجل الريال في تلك المباريات 17 هدفا واهتزت شباك الفريق الملكي بـ6 أهداف.
ريال مدريد 1

عودة مودريتش لقائمة الريال استعدادا للقاء ليجانيس

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق لريال مدريد الإسبانى، عن قائمة الملكى التي ستواجه ليجانيس غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا). وشهدت القائمة العديد من الغيابات، حيث لم يظهر فى القائمة كل من ناتشو وماركو أسينسيو للإصابة، بالإضافة إلى جاريث بيل الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الثلاثاء، وأيضا أودريوزولا للإيقاف، وجيمس رودريجيز بسبب ظروف عائلية. كما غاب أيضًا إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لأسباب فنية.
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