تريزيجيه يعرب عن فخره بعد هدف ليفربول

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

محمود حسن تريزيجيه

أعرب نجم المنتخب الوطني وفريق أستون فيلا، محمود حسن تريزيجيه، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله في شباك ليفربول أمس السبت، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز على فيلا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب فيلا بارك ضمن لقاءات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي، وقال تريزيجيه عقب اللقاء، حسبما نقلت وكالة "DPA": "هذه هي اللحظة الأهم بالنسبة لي خلال الموسم، سجلت أول أهدافي في الدوري الإنجليزي وفي مرمى فريق عريق مثل ليفربول، قدمنا مباراة كبيرة، لكننا فقدنا تركيزنا في الدقائق الأخيرة".

يذكر أن الهدف جاء في الدقيقة 21، عندما نفذ جون ماكجين ركلة حرة، كسر من خلالها تريزيجيه مصيدة التسلل، ووضع الكرة من تحت جسد الحارس أليسون بيكر. ويعد هذا أول هدف لتريزيجيه في البريميرليج، وهو أول مصري يسجل لأستون فيلا في تاريخ هذه المسابقة. ولم يكن هذا الهدف كافيًا كي يكبد أستون فيلا نظيره ليفربول الهزيمة

يذكر أن الهدف جاء في الدقيقة 21، عندما نفذ جون ماكجين ركلة حرة، كسر من خلالها تريزيجيه مصيدة التسلل، ووضع الكرة من تحت جسد الحارس أليسون بيكر.



ويعد هذا أول هدف لتريزيجيه في البريميرليج، وهو أول مصري يسجل لأستون فيلا في تاريخ هذه المسابقة.



ولم يكن هذا الهدف كافيًا كي يكبد أستون فيلا نظيره ليفربول الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم، إذ تمكن الظهير الأيسر أندرو روبرتسون من معادلة النتيجة في الدقيقة 87 من رأسية متقنة.



وسجل النجم السنغالي ساديو ماني هدفًا قاتلا، في الوقت بدل الضائع، بعدما ارتقى لعرضية ألكسندر أرنولد من ركلة ركنية، مسددًا رأسية متقنة منحت ليفربول النقاط الثلاث.